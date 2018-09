200 liikettä, 12 miljoonaa asiakasta – apulaisprofessoria huolettaa, miten Helsingin kivijalkaliikkeiden käy, kun kaupungissa on taas yksi kauppakeskus lisää

"Jos asiakkaat menevät Rediin tai Triplaan, eivät he samaan aikaan keskustassa shoppaile", sanoo kiinteistötalouden asiantuntija.

Tänään torstaina Helsingin Kalasatamassa auenneessa kauppakeskus Redissä on yli 64 000 neliömetriä kaupallista tilaa. Liiketiloja on yli 200, ja asiakkaita odotetaan ensimmäiselle vuodelle noin kahtatoista miljoonaa.

Ensi syksynä vain muutaman kilometrin päähän Redistä aukeaa Pasilan ostoskeskus Mall of Tripla, josta tulee vielä suurempi. Keskeinen tekijä näiden valtavien kaupallisten keskittymien rakentamisen taustalla on Helsingin voimakas kasvu, arvioi kiinteistötalouden asiantuntija, Aalto-yliopiston apulaisprofessori Heidi Falkenbach.

– Ne ovat toisaalta aika massiivisia ja pelottaviakin hankkeita, mutta uskon kuitenkin, että ne on pakko tehdä. Jos Helsinki haluaa kasvaa ja pysyä kilpailukykyisenä työpaikkakaupunkina kansainvälisessä vertailussa, meidän on pakko mahdollistaa kaupungin kasvu.

Uuden jättimäisen kauppakeskittymän syntyessä on luontevaa tutkia myös vaakakupin toista puolta: mistä ne 12 miljoonaa asiakasta Rediin tulevat ja mihin he jättävät menemättä?

Esimerkiksi vuosituhannen vaihteessa avattu kauppakeskus Jumbo muodostui hetkessä Vantaan kaupalliseksi keskukseksi ja kuihdutti syntyessään koko joukon pienliikkeitä Tikkurilassa ja lähialueilla.

Redin viidennen kerroksen kattotasanteen puisto on kaikille avointa kaupunkitilaa kauppakeskuksen aukioloaikoina. Vesa Marttinen / Yle

Falkenbach tunnustaa olevansa jonkin verran huolissaan Helsingin keskustan elinvoimaisuudesta kauppakeskusbuumin keskellä.

– Jos asiakkaat menevät Rediin tai Triplaan, eivät he samaan aikaan keskustassa shoppaile.

Suomen ilmasto suosii kauppakeskuksia

Suomen sääolosuhteet ovat kauppakeskuksille suotuisat: kivijalkakaupan on Suomen ilmastossa vaikea kilpailla lämpimän ja katetun tilan kanssa. Falkenbachin mukaan olennaista on kuitenkin kiinnittää huomio palveluihin, joita kauppakeskuksiin on tulossa.

– Tärkeä kysymys on, tuleeko sinne täysin samanlaisia palveluja kuin keskustassa vai jotain muuta. Jos on muutakin, tilanne ei ehkä ole niin huolestuttava.

Tältä osin tilanne ei ole keskustan pienliikkeiden näkökulmasta erityisen synkkä, sillä Redin liikevalikoimassa on useita valtavirrasta poikkeavia palveluja ja liikkeitä. Keskukseen aukeaa muun muassa kiipeilyseinä, Suomessa uuden toimijan elokuvateatteri, hävikkiruokakauppa sekä vapaapudotussimulaattori.

Falkenbach kuitenkin muistuttaa, että suurhankkeisiin ja kaupunkikehitykseen liittyy aina riskejä ja tilannesokeutta, joita voi olla mahdotonta tunnistaa tekohetkellä. Esimerkiksi päivittäiskauppaan liittyy kehityssuuntia, jotka saattavat muuttaa olennaisesti nykyistä marketkulttuuria.

– Yksi asia, jota koko ajan seurataan herkällä korvalla, on autonomisten autojen ja kuljetussektorin kehitys. Jos päivittäistavarapuolella aletaan entistä enemmän tilata tavaraa kotiin kuin käymään siellä lähimarketissa, se vaikuttaa valtavasti isojen kauppakeskusten tilatarpeeseen.

Redi-kauppakeskukseen avautuu monenlaista toimintaa. Ronnie Holmberg / Yle

