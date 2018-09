"Ei kuulosta siltä, että olisi välillä vain unohtunut kysyä taustoista" – Danske-vyyhdin tutkinta voi olla haastavaa, ennakoi KRP:n asiantuntija

Keskusrikospoliisiin (KRP) kuuluvan Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Pekka Vasara ennakoi Danske Bankin Viron-yksikön rahanpesututkinnasta vaikeaa. Tanskan viranomaiset ilmoittivat elokuun alussa avanneensa tutkinnan rahanpesuepäilyistä.

Epäselviä rahansiirtoja on havaittu pankin selvityksessä vuosien 2007 ja 2015 välillä.

– Jos rikostutkinnallisesti aletaan selvittää, löydetäänkö yli kymmenen vuotta vanhoja tositteita ja tietoja, jos niitä ei ole aiemmin selvityksissä ollut esillä, Vasara pohtii.

Vasara on seurannut Dansken tapausta julkisuudessa olleista tiedoista. Danske Bank kertoi tänään pääjohtajansa eroavan 200 miljardin euron rahanpesuskandaalin takia.

Dansken mukaan asiakkaita, joihin liittyy riski rahanpesusta, on pankin ilmoituksen mukaan 6 200. Vasara pitää lukua suurehkona.

– Pankilla on ollut olemassa selvittelyvelvoite, joten ei kuulosta siltä, että olisi välillä vain unohtunut kysyä taustoista. Asiakkuudet ja organisaatiokulttuurit yleensä periytyvät, Vasara arvioi.

Danske Bank kommentoi tänään, että Sampo-konsernilta vuonna 2007 ostetun Sampo-pankin mukana tulleissa asiakkaissa oli sellaisia henkilöitä, joiden ei olisi pitänyt olla pankin asiakkaina Virossa.

Dansken Viron-yksikön arveluttavien tilien läpi virtasi pankin teettämän selvityksen mukaan rahaa 200 miljardia euroa. Ei ole käynyt ilmi, kuinka suuri osa tästä on ollut rahanpesua.

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikoksella hankitun rahan alkuperä pyritään häivyttämään, ja saamaan näin raha näyttämään laillisesti tulleelta.

Ilmoitusten määrä vaihtelee

Danske kertoi tiedotteessaan, että osa entisistä ja nykyisistä työntekijöistä Virossa ja Dansken konsernissa eivät ole toimineet lakien edellyttämällä tavalla.

Vasara kuvailee, ettei kirjoitettu säännöstö asiakkaan tuntemisesta ja tunnistamisesta ole vuosien 2007 ja 2017 välillä suuresti muuttunut. Hän kertoo alan valvojille pankeilta tulevien ilmoitusten mahdollisesta rahanpesusta vaihtelevan määriltään paljon EU-maiden välillä.

Vaihteluun vaikuttaa niin finanssisektorin koko kuin pankkitoiminnan perinteiset piirteetkin.

– Esimerkiksi Saksassa yksityispankkitoiminta on perustunut pitkään pienten pankkien toimintaan. Pienissä yksiköissä ilmoittamisen kynnys voi olla korkea, jos joutuisi tekemään ilmoituksen paikkakunnan poliitikosta tai liikemiehestä. Kun yksiköt ovat isompia, ilmoittamisesta tulee määrämuotoisempaa ja koneellisempaa, ja se tavallaan irtautuu asiakassuhteesta, Vasara arvioi.

Suomessa pankeista tulevien ilmoitusten määrä on moneen muuhun EU-maahan verrattuna korkealla. Vasaran mukaan tilisiirtoja on alettu viime vuosina valvoa entistä tarkemmin, ja rahanpesun torjunta on näin parantunut.

Vasara kuvailee valvonnan Suomessa olevan hyvällä tolalla. Haasteina ovat sääntelyn mutkistuminen ja toisaalta esimerkiksi uudet maksuvälitysyritykset, jotka voivat luvata tilin avaamisen palveluunsa minuuteissa.

– Tietotekniikkalähtöisesti toimiville uusille yrityksille ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen, että rahanpesun torjuntakin olisi hyvä ottaa huomioon.

Finanssiala: Pankkien ilmoituskynnys oikealla tasolla

Finanssialan keskusjärjestön toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa pankkien ilmoituskynnyksen olevan oikealla tasolla, sillä ne tekevät merkittävän määrän ilmoituksia mahdollisesta rahanpesusta poliisin selvittelykeskukselle.

Kauppi kommentoi finanssialan ottavan erittäin vakavasti uutiset epäillystä laajamittaisesta rahanpesusta. Suomessa pankit ovat panostaneet tuhansia henkilötyövuosia ja kymmeniä miljoonia euroja rahanpesun vastaiseen valvontaan, kertoi Kauppi Ylen uutislähetyksessä.

Hän kommentoi Finanssivalvonnan toivoman yhteisen eurooppalaisen valvonnan olevan alalle tärkeää.

Muita uutisia aiheesta

Danske Bankin selvitys: Rahanpesuongelma perittiin suomalaiselta Sampo-konsernilta

Finanssivalvonta Danske Bankin skandaalista: "Viimeistään nyt jokainen ymmärtää, miten tärkeää on rahanpesun estäminen"

Danske Bankin rahanpesukohun miljardilaineet lyövät voimalla yli Itämeren, mutta suomalaisten asiakkaiden niskaan putoaa korkeintaan pieniä pisaroita