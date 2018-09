Ed Sheeran konsertoi Helsingissä ensi kesänä

Maailman tämän hetken suosituimmaksi liveartistiksi kuvailtu Ed Sheeran saapuu esiintymään Suomeen ensi kesänä. Brittiläinen laulaja-lauluntekijä konsertoi Helsingissä Malmin lentokentällä 24. heinäkuuta.

Sheeranin ensimmäinen Suomen-konsertti lukeutuu hänen Divide-maailmankiertueensa juuri julkaistuihin lisäkeikkoihin. Poptähden Suomen-konsertin liput tulevat myyntiin Lippupisteessä ensi viikon torstaina.

Katusoittajana uransa aloittanut Ed Sheeran sinkosi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2011 ilmestyneellä debyytillään +_ (Plus_). Moninkertaisesti palkittu ja ennätyksiä levymyynnillään rikkonut Sheeran pitää hallussaan myös Spotifyn kärkipaikkaa kaikkien aikojen streamatuimmalla kappaleella Shape of You.

Ed Sheeran on nähty myös valkokankaalla muun muassa cameorooleissa Bridget Jones´s Baby -elokuvassa sekä suosikkisarjassa Game of Thrones.