Riihimäen Teatteri jatkaa sittenkin – teatterin osakkeille löytyi ostaja Helsingistä

Tästä on kyse Riihimäen Teatteri Oy on siirtymässä Bulevardin teatteriyhdistys ry:n omistukseen.

Osakekauppa takaisi ammattimaisen teatteritoiminnan jatkumisen Riihimäellä.

Kauppaa käsittelee seuraavaksi Riihimäen kaupunginhallitus.

Riihimäellä on vatvottu pitkään teatterin kohtaloa. Kaupunki on kaivannut säästöjä ja teatteri varmuutta siitä, että ammattiteatteri saa jatkaa toimintaansa.

Nyt Vuoden Teatteriksi vuonna 2017 valitun Riihimäen Teatterin tulevaisuus näyttää valoisammalta, kun Riihimäen Teatteri Oy:n osakekanta on siirtymässä yleishyödylliselle Bulevardin teatteriyhdistykselle. Kauppa on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Bulevardin teatteriyhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, joka vastaa helsinkiläisen Aleksanterin Teatterin taiteellisesta ja vierailutoiminnasta.

Riihimäeltä otettiin yhteyttä yhdistykseen

Teatteriyhdistyksen puheenjohtaja Reima Jokinen kertoo, että Riihimäeltä otettiin asian tiimoilta yhteyttä yhdistykseen. Kauppa kiinnostaa yhdistystä siksi, että se näkee Riihimäellä paljon mahdollisuuksia kehittää teatteritoimintaa.

Koska Riihimäki on lähellä, Bulevardin teatteriyhdistyksellä on mahdollisuus ottaa Riihimäen teatteri siipiensä suojaan. Toisaalta yhdistyksen toiminta ja Aleksanterin Teatterin sijainti Helsingissä tarkoittaa tiettyä välimatkaa.

– Se on selvä, että riihimäkeläiset tulevat muodostamaan toiminnan perustan tulevaisuudessakin.

Tarkemmin Jokinen ei asiaa pysty vielä tässä vaiheessa avaamaan esimerkiksi henkilökunnan osalta, koska kauppoja teatterin osakkeista ei ole vielä tehty.

– Nämä ovat oikeasti sellaisia asioita, että emme ole oikeasti vielä pohtineet, mitä tulee tapahtumaan konkreettisesti. Kaupungin avustushan tulee puolittumaan käytännössä nykyisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että kyllähän siellä pitää tehdä toimenpiteitä, että saamme sen ihan oikeasti myös taloudellisesti toimimaan, eikä vain taiteellisesti.

"Tästä voi tulla ihan hyvä paketti"

Riihimäen Teatterin tekniikan ja toimiston luottamusmies, valomestari Sami Rauhala sanoo, että teatterisuunnitelmat herättävät tässä vaiheessa paljon kysymyksiä. Henkilökunnan mielessä on ensimmäisenä se, miten käy oman työpaikan.

– Muuten ihan uteliain mielin. Asia on vielä niin alussa, että katsotaan, mitä tästä rakentuu.

Teatterin henkilökunta on puhunut omasta tilanteestaan paljon ja aikoo asian tiimoilta kokoontua vastakin. Bulevardin teatteriyhdistys on kerran tavannut koko henkilökunnan. Tarkoitus on tutustua jokaiseen henkilökohtaisesti, kunhan kaupat on solmittu.

– Itse olen yrittänyt viestittää [henkilökunnalle], että tätä asiaa ei pidä ottaa minään peikkona. Tästä voi tulla ihan hyvä paketti. Itselle on luonnollisesti tärkeintä se, että henkilötyövuodet saadaan säilytettyä, mikä vaikuttaa myös valtionavustukseen, kertoo Sami Rauhala.

Kaupungin tuki teatterille vähenee

Teatterin osakekannan kaupassa Riihimäen Teatteri -yhtiön koko osakekanta siirtyy Bulevardin teatteriyhdistyksen omistukseen. Henkilöstön työnantajana säilyy edelleen Riihimäen Teatteri Oy.

Tavoitteena on, että jatkossakin Riihimäen Teatterissa esitysten määrä säilyisi ennallaan, teatteri-infraa uudistettaisiin ja muun muassa kesäteatterin kattamista selvitettäisiin. Kaupunki kuitenkin saisi järjestelyn ansiosta aikaan säästöjä.

Teatterin Riihimäen kaupungilta saama tukisumma laskee kaupan myötä 500 000 eurosta 300 000 euroon. Samalla nykyisten teatteritilojen vuosivuokraa korotetaan 50 000 euroa, jolloin kaupungin säästö on 250 000 euroa.

Kaupan yhteydessä Riihimäen Teatterin sosiaaliset tehtävät siirtyvät Riihimäen Nuorisoteatteri ry:lle, joka saa lisätukea tehtävien hoitoon 25 000 euroa.

Myös teatterin tilat siirtyvät Riihimäen Teatteri -yhtiöltä kaupungille. Teatteri jatkaa kuitenkin samoissa tiloissa. Vuokrasopimus kaupungin kanssa on tarkoitus solmia 15 vuodeksi.

Heti kun kauppa toteutuu Bulevardin teatteriyhdistys tulee mukaan teatteriyhtiön johtoon. Täyden päätösvallan yhdistys saa ensi kesäkuussa.

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko toteaa kaupungin tiedotteessa, että teatterin toiminnan jatkuminen Riihimäellä on iloinen asia. Sulkon mukaan kauppa vahvistaa kaupungin kulttuurielämää ja tervehdyttää kustannusrakennetta.

– Onnistuimme löytämään niin sanotun win-win-ratkaisun, jossa kaikki osapuolet voittavat.