Iina Terho käsitteli perhetraumansa burleskin avulla – syrjäisestä saaristosta yleisön eteen riisuutumaan

Hämyisellä klubilla kalastaja astelee esiintymislavalle ja alkaa riisua itseään. Sadetakin ja kalasaaliin alta paljastuu vedenneito. Yleisön eteen kivunneelle Iina Terholle burleskista tuli elämän mullistava käänne.

Terho matkasi burleskin maailmaan Helsinkiin useiden Ulkosaaristossa vietettyjen vuosien jälkeen. Hän kantoi raskaat muuttokantamukset ja menneisyyden taakat syrjäisestä saaristokodista.

– Ulkosaaristo oli tosi erilainen ympäristö verrattuna Helsinkiin, josta olin ollut poissa monta vuotta. Minun oli vaikea hahmottaa, mistä palasista elämä alkaa koostua. Ensimmäisenä elementtinä burleski alkoi vetää puoleensa, Terho kertoo.

Burleskin kautta tarjoutui mahdollisuus käsitellä omia kipupisteitään ja erityisesti sitä, miten löytää kosketus omaan naiseuteensa ja kehoonsa. Aiemmin Terhoa oli nolottanut olla nainen.

Terho oli 30-vuotias, kun hänen isänsä paljasti olevansa homo. Terho koki isän kieltäneen itsensä ja kasvattaneen tytärtään perfektionismiin. Perheessä oli ollut vallalla epärehellisyys itseä kohtaan ja virheiden kieltäminen.

Terho aloitti burleskin Petra Innasen tanssitunneilla. Hän kiinnostui Innasen luomasta turvallisesta tunnelmasta. Kropasta lähtenyt liike jatkui mieleen.

– Tunsin, että olen taas se tyttö, joka olin lapsena. Sen kautta tajusin, että kroppani on ollut solidaarinen äidille, isälle ja heidän elämänsä traumoille. Prosessin kautta alkoi myös avautua, että ihmiset, joiden olen luullut olevan puolellani, eivät ole aina olleet.

Samppajanhuuruisena nähty burleski on raakaa työtä

Terho valmentautui esiintymislavalle Innasen opastuksessa. Bettie Blackheart -lavanimellä tunnettu Petra Innanen on burleskin pioneereja Suomessa. Hän opettaa, järjestää tapahtumia ja esiintyy.

Terhon matka burleskiin tallentui dokumenttielokuvaksi Full of Love – pakomatka pakastimesta, joka nähdään ensi-illassa tänään perjantaina Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalilla.

Innasen mukaan moni elokuvantekijä ja valokuvaaja innostuu burleskista, mutta harva näkee pintaa syvemmälle.

– Sitä ajatellaan, että se on häkellyttävän pirskahteleva maailma. Takahuoneissa samppanja virtaa ja me makaamme divaaneilla valmistautumassa esityksiin. Todellisuutta on enemmän se, että burleski on raakaa työtä.

Innanen vaikuttui siitä, että Terho halusi tutkia burleskia oman itsensä kautta ja tehdä töitä sen eteen.

Burleskitaiteilija Petra Innanen opettaa dokumentaristi Iina Terhoa burleskiesiintyjäksi. Rakkautta & Anarkiaa

Terholle vaatteiden pois riisuminen ei ollut isoin juttu ensimmäisessä omassa burleskiesiintymisessä. Hän oli aiemmin ollut alastonmallina ihmisten edessä. Esiintymisessä on Terholle ennen kaikkea kyse tasavertaisuudesta ja rakkaudesta.

– Lavalla jaan sydämestä lähtevää rakkautta ihan jokaisella, arvottamatta ketään toisten yli. Koen puhtaan rakkauden vyöryn esiintyessäni.

Innanen korostaa, että burleskilavalle ei astuta myyttisenä hahmona. Kokeneelle burleskitaiteilijalle esitys on yhdistelmä työtä ja ainutlaatuista vuorovaikutusta yleisön kanssa.

– Koen sen sellaisena hetkenä, jona olen oma itseni, elän tarinaa ja viihdytän taiteilijana.

Full of Love – pakomatka pakastimesta nähdään Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalilla Helsingissä ja myöhemmin elokuvateatterilevityksessä.