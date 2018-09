Jättioperaatio Turun saaristossa näyttää kohdistuneen julkisuudessa aiemminkin olleeseen kiinteistöyhtiöön – tällainen on Airiston Helmen kirjava tausta

Airiston Helmi on tehnyt useilla miljoonilla euroilla kiinteistökauppoja Varsinais-Suomessa. Yhtiön taustalla vaikuttaa venäläismies, jolla on myös Maltan kansalaisuus.

Varsinais-Suomessa nähtiin viikonloppuna poikkeuksellinen poliisi- ja viranomaisoperaatio. Operaatiota johtaneen Keskusrikospoliisin mukaan kyse on talousrikoksiin liittyvistä kotietsinnöistä.

Poliisi ei ole vahvistanut, mitä yhtiötä tai keitä henkilöitä tutkinta koskee. Tutkinnanjohtaja Markku Ranta-aho kertoi Ylelle sunnuntaina vain, että kyse on tutkinnasta, jossa selvitetään epäiltyjä talousrikoksia ja epäiltyä laajaa, kansainvälistä rahanpesua.

Ainakin osa kotietsinnöistä näyttää kuitenkin kohdistuneen Turun saaristossa miljoonakauppoja viime vuosina tehneeseen kiinteistöyhtiöön.

Ylen haastattelemien silminnäkijöiden ja mediatietojen (siirryt toiseen palveluun)mukaan lukuisia poliiseja on nähty ainakin Paraisten Ybbersnäsintiellä sijaitsevalla rantakiinteistöllä ja Turun saaristossa sijaitsevalla Säkkiluodolla. Kiinteistöt omistaa Airiston Helmi -niminen yritys.

Ylen MOT:n selvitys kertoo, että yhtiön omistajien ja hallitusten jäsenten taustalta aukeaa laaja yritysverkosto muun muassa Puolassa, Virossa ja Italiassa.

Airiston Helmen maakaupat strategisesti tärkeillä alueilla ovat olleet aikaisemminkin julkisuudessa muun muassa Iltalehden (siirryt toiseen palveluun)ja Ylen ruotsinkielisen tutkivan toimituksen Spotlightin jutuissa.

Spotlightin tutkiessa yhtiötä sattui myös erikoinen tapahtuma. Kun toimitus kuvasi Paraisilla sijaitsevaa kiinteistöä lennokkiin liitetyllä kameralla jäältä, putosi lennokki äkkiä. Toimitus onnistui saamaan pudonneen dronen takaisin, mutta siihen kiinnitetty kamera oli poissa.

Miljoonilla tontteja Turun seudulta

Airiston Helmi on Maanmittauslaitoksen tietojen mukaan ostanut ja myynyt vuosien 2007 ja 2014 välillä maa-alueita Turun saaristosta noin 9,2 miljoonan euron arvosta.

Kohteet sijaitsevat Nauvossa, Korppoossa, Paraisilla, Länsi-Turunmaalla ja Houtskarissa.

Airiston Helmi on pääasiassa ostanut tontteja. Vuonna 2014 se kuitenkin myi yksityishenkilölle Paraisten Hiekkarinteellä sijaitsevan suuren tontin 4,5 miljoonalla eurolla. Kiinteistörekisteristä ei käy ilmi, kenelle tontti myyntiin.

Yhtiön omistuksessa voi olla vielä tätäkin enemmän maa-alueita. Kiinteistörekisterin kautta saa tiedot vain suorista maakaupoista. Jos Airiston Helmi on ostanut esimerkiksi yhtiön, jonka hallussa on maa-alueita, eivät tiedot selviä maakaupparekisteristä.

Yhtiö teki vuonna 2017 yli 300 000 euron tappion. Jo sitä aiemmin yhtiö on muutenkin tehnyt vuodesta toiseen vain tappiota.

Poliisin pakettiauto tukki Paraisten Ybbersnäsintiellä sijaitsevalle rantakiinteistölle johtavan tien lauantaina. Kirsi Kanerva / Lehtikuva

Venäläismiehellä myös Maltan passi

Airiston Helmi on perustettu syksyllä 2007. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin silloin vuonna 1964 syntynyt venäläistaustainen mies. Hän on ollut yhtiön hallituksen jäsen koko sen toiminnan ajan.

Suomen kaupparekisteriin toimitettujen asiakirjojen mukaan venäläismiehellä on myös Maltan kansalaisuus. Tieto Maltan myöntämästä kansalaisuudesta käy ilmi myös Maltan virallisessa lehdessä julkaistusta ilmoituksesta.

Välimeren saarivaltiota Maltaa käytetään usein hyväksi verosuunnittelussa ja suoranaisessa veronkierrossa.

MOT:n tietojen mukaan venäläismies ei kuitenkaan ole yhdenkään maltalaisen yhtiön johdossa. Tieto on tarkistettu Paratiisin papereiden tietovuodosta, joka sisältää laajasti aineistoa Maltan kaupparekisteristä.

Omistusketju kulkee Italiaan

Kuka siis omistaa Airiston Helmen? Kaupparekisteritietojen mukaan syksyyn 2016 asti suomalaisyhtiön omisti puolalainen yhtiö.

Puolan kaupparekisteristä hankittujen tietojen mukaan kyseisen puolalaisyhtiön ainoa osakas on Airiston Helmen venäläinen hallituksen jäsen.

Viimeinen osakastieto yhtiöstä on peräisin marraskuulta 2016. Tuolloin yhtiölle oli tullut uusi omistaja, italialainen yhtiö. Ylen MOT ei ole kyennyt selvittämään italialaisen yhtiön omistajaa tai omistajia.

Airiston Helmen hallituksessa on jäsenenä vuonna 1955 syntynyt italialaismies.

Asiakirjojen mukaan Airiston Helmen yhtiökokous oli järjestetty Italian Bresciassa. Kokouksia on järjestetty myös Pietarissa.

Yhtiön johtajilla on kuitenkin laajoja yhteyksiä myös Viroon ja Puolaan.

Useita yhtiöitä Puolassa

Airiston Helmen pääomistajana vuonna 2016 ollut venäläismies on toiminut hallituksen jäsenenä ainakin viidessä puolalaisessa yhtiössä. Yhtiöistä kaksi toimii edelleen.

Puolan kaupparekisterin mukaan venäläismies myös omistaa yhtiöt. Talouslukujen perusteella niillä on ollut vain vähän toimintaa.

Airiston Helmen hallituksen varajäsenenä on toiminut vuonna 1964 syntynyt puolalaismies. Puolan kaupparekisterin mukaan hän on toiminut johtotehtävissä seitsemässä puolalaisessa yhtiössä. Virossa puolalaismiehellä on prokura eli edustusoikeus kolmeen yhtiöön ja neljännessä hän on hallituksen jäsenenä.