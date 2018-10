Espoolainen rehtori irtisanottiin ja siitä seurasi mediamylläkkä – Tänään saattaa selvitä, ovatko potkut lopulliset, vai saako rehtori sittenkin jatkaa virassaan

Espoon kaupunginhallitus puntaroi maanantaina kohua herättänyttä Saunalahden yhtenäiskoulun rehtorin erottamista.

Asiaa valmistellut Espoon sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä esittää kaupunginhallitukselle, että rehtori Hanna Sarakorpi irtisanotaan.

Pitkälä perustelee päätösehdotustaan rehtorin toistuvalla linjausten ja ohjeiden vastaisella toiminnalla. Olennaista on Pitkälän mukaan, että rehtori ei kolmesta huomautuksesta ja kahdesta varoituksesta huolimatta ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi. Linjausten vastaiset päätökset ovat ehdotuksen mukaan vaikuttaneet oppilaiden asemaan ja oikeuteen sekä yhdenvertaiseen kohteluun.

Saunalahden yhtenäiskoulun rehtori Hanna Sarakorpi irtisanottiin tehtävistään elokuun lopussa. Tänään maanantaina kaupunginhallitus käsittelee asiaa, ja jos ei asia jää pöydälle, tänään selviää jääkö irtisanominen voimaan.

Asia nousi julkisuuteen Länsiväylän (siirryt toiseen palveluun) uutisoitua aiheesta, ja se herätti vilkasta keskustelua muun muassa koululaisten vanhempien keskuudessa. Osa asettui julkisesti tukemaan Sarakorpea.

OAJ:lle potkut eivät tulleet täytenä yllätyksenä

Potkujen jälkeen sivistystoimenjohtaja Pitkälä kommentoi Ylelle, että koulussa oli jo pitkään ollut johtamiseen ja hallinnointiin liittyviä ongelmia. Pitkälän mukaan irtisanominen liittyi hankintaohjeiden ja virkaehtosopimuksen noudattamiseen sekä oppilaaksi ottoon liittyviin asioihin.

Sarakorven mukaan hänen toimintansa oli kuitenkin jo parin vuoden ajan ollut opetustoimen poikkeuksellisessa syynissä, ja toimialalla vallitsi "pelolla johtamisen kulttuuri". Hän kertoi riitauttavansa päätöksen.

Opetusalan ammattijärjestölle OAJ:lle potkut eivät tulleet täytenä yllätyksenä, sillä järjestön lakimies kertoo saaneensa huolestuneita yhteydenottoja opettajilta koulun johtamiseen ja esimiestyöhön liittyen.

Saunalahden yhtenäisessä peruskoulussa opiskelee noin 800 oppilasta, ja siellä on luokkia esikoulusta yhdeksänteen luokkaan.

Opetustoimenjohtaja eri linjoilla

Oman kumman lisänsä juttuun tuo se, että Espoon opetustoimenjohtaja Kaisu Toivonen on kertonut julkisuudessa kieltäytyneensä kertaalleen rehtorin erottamisesta. Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Toivonen ei katsonut Sarakorven virheiden olleen niin vakavia, että irtisanominen olisi ollut tarpeen. Lehden mukaan Toivonen sai toiminnastaan varoituksen.

Toivonen ei halua kommentoida asiaa Ylelle.

Toimintaohjeita muutettiin Espoossa elokuussa niin, että päätäntävalta siirtyi Toivoselta perusopetuslinjan päällikölle Ilpo Saloselle, joka irtisanomispäätöksen myös teki.

Espoon kaupunginhallitus keskusteli Sarakorven irtisanomisesta syyskuun puolivälissä ja päätti ottaa asian lähempään tarkasteluun. Näin ollen potkut eivät ole muodollisesti voimassa, ellei kaupunginhallitus näin päätä.

Ylittyikö irtisanomiskynnys?

Kaikesta mediamyllytyksestä huolimatta kysymys irtisanomisen oikeutuksesta on lopulta juridinen, muistuttaa Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen.

Koskinen on Espoon tapauksessa mediatietojen varassa, eli kommentoi aihetta vain yleisellä tasolla.

– Pääsääntö on se, että se joka ottaa (töihin), myös erottaa.

Koskisen mukaan ei ole tavatonta, että asiassa vastuullinen virkamies tulee siihen tulokseen, ettei perusteita irtisanomiselle ole. Tavallisesti asia jää siihen.

– Irtisanomiskynnyksen ylittymisessä on aina se lähtökohta, että virheitä saa ollakin. Sitä etsitään, milloin virheitä on siinä määrin, että enää palvelussuhdetta ei voida jatkaa. Tämä on juuri se juridisen tulkinnan alue.

– Kaupunginhallitukset käyttävät laillisuusvalvontaan perustuvaa otto-oikeuttaan usein juuri silloin, kun asialle on tullut erisuuntaista julkisuutta.

Kovin usein otto-oikeutta ei kuitenkaan tarvitse käyttää, mikä on Koskisen mukaan hyväkin asia. Kaupunginhallituksissa kun asiaan alkavat herkästi vaikuttaa myös muut seikat kuin juridiikka.

Oli Espoon kaupunginhallituksen päätös mikä hyvänsä, Sarakorpi voi halutessaan valittaa siitä vielä hallinto-oikeuteen.

