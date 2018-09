Herätys: Tekoäly löysi lastensuojelutapaukset, YK:n yleiskokous alkaa, luvassa viileää mutta poutaista

Tekoäly löysi 280 tekijää, jotka ennakoivat lastensuojelun asiakkuutta

Espoon kaupunki onnistui tekoälyn avulla seulomaan sosiaali- ja terveystiedoista sekä varhaiskasvatuksen datasta esimerkiksi lastensuojelun apua tarvitsevat perheet. Näin tekoälyn avulla palveluja voitaisiin kohdentaa ajoissa oikeille perheille ja välttää samalla lasten huostaanotto. Samalla säästyisi veroeuroja. Espoossa odotetaan nyt uutta tietosuojalakia, jossa määritellään säännöt tällaiselle tekoälyn käytölle.

Raiskattu, maahanmuuttaja, alkoholisti ja sairauksien uuvuttama kertovat, kuinka heistä tuli kokemusasiantuntijoita

Kokemusasiantuntijoita käytetään koko ajan enemmän, ja heitä koulutetaan ympäri Suomen. Ala on kuitenkin tuore ja vasta hakeutumassa uomaansa. Neljä kokemusasiantuntijaa kertoo oman tarinansa siitä, kuinka heistä tuli kokemusasiantuntijoita. Mutta mikä on kokemusasiantuntijan paikka sosiaali- ja terveyspalvelujen viidakossa? Mitä haasteita alan koulutuskäytäntöihin liittyy?

Pikkuhiluja vain pihistettiin, mutta miljoonaksi se muuttui

Viime vuoden lokakuussa Turussa paljastuneen parkkirahojen miljoonakavalluksen tekijät saavat tänään tuomionsa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Yle kahlasi läpi poliisin 900-sivuisen esitutkintamateriaalin ja selvitti, miten tavallisista duunareista tuli vuosien varrella miljoonakavaltajia, joita uhkaa vuosien ehdoton vankeustuomio.

YK:n yleiskokous kerää valtionpäämiehet miettimään maailman asioita

YK:n yleiskokous on kerännyt maailmanjohtajat jälleen New Yorkiin. Yleiskokouspuheenvuoronsa pitävät tänään aloituspäivänä sekä Yhdysvallat että Suomi. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön on määrä nostaa esiin Suomen huoli kansainvälisen sopimusjärjestelmän tilasta.

Oppositiojohtaja taas vankilaan Venäjällä

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on tuomittu jälleen vankilaan. Uutistoimistojen mukaan hän sai 20 päivän vankilatuomion. Kremlin kriitikkona tunnettu Navalnyi päästettiin maanantaina jo kertaalleen vapaaksi, mutta hänet vangittiin heti uudelleen. Tällä kertaa häntä syytettiin protestointilainsäädännön rikkomisesta.

Viileää ja poutaista lähes koko maahan

Sää on poutainen mutta viileä suuressa osassa maata, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Iltapäivällä Lappiin saapuu sadealue, joka leviää illalla myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 5–12 astetta, Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää. Kaikilla merialueilla varoitetaan voimakkaasta tuulesta.

