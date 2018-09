Reikiintyminen voi johtaa hampaan poistoon jo vuoden ikäisenä

Pahimmillaan pieniltä lapsilta voidaan joutua poistamaan hampaita nukutuksessa. Erikoishammaslääkäri Heikki Alapulli sanoo, että suusta on helposti havaittavissa se, miten lapsesta pidetään huolta.

Lasten hammashoitoon erikoistunut erikoishammaslääkäri Heikki Alapulli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä syyttää piilosokeria lasten hampaiden reikiintymisestä.

– Hampaita tuhoaville bakteereille on aivan sama, missä muodossa sokeria tulee. Sokeri voi olla välipalapatukasta, mehusta tai karkista. Sillä on merkitystä, kuinka paljon ja kuinka usein sokeria käytetään.

Säännöllinen ateriarytmi olisi jo ihan pienillekin lapsille tärkeää. Alapullin mukaan tiheä ja yöaikaan syöminen on kaikista hankalinta.

– Hampaiden suojamekanismi tulee syljen kautta ja syljen eritys on nukkuessa hyvin vähäistä, sanoi Alapulli Radio Suomen Päivä -ohjelman haastattelussa.

Huolenpito näkyy suusta

Yleinen huolenpito lapsesta näkyy hänen mukaansa hyvin suun alueella.

– Jos hampaissa näkyy ruskeaa tai hampaiden pinnassa on keltaista töhnää, joku asia on pielessä, sanoo Alapulli.

Maitohampaat saattavat olla niin pahoin reikiintyneet, että hammas aiheuttaa suuhun infektion.

– Onneksi on kuitenkin ääri-ilmiö, että lapselta hoidetaan hammasperäisiä infektioita. Helsingin alueella hoidetaan sairaalassa vuosittain kymmenkunta infektiota, joissa syynä ovat huonosti hoidetut hampaat.

Suuremmalla joukolla lapsia on särkyoireita ja heillä on vaikeuksia nukkua ja syödä normaalisti.

– Mitä pienempi lapsi on kysymyksessä, sitä suurempi osa hoidetaan nykyään nukutuksessa. Tavoitteena on, että maitohampaat säilytetään mahdollisimman hyvin. Jos infektio leviää hampaan ulkopuolelle, keinona on vain hampaan poisto, kertoo erikoishammaslääkäri Alapulli.

Maitohampaat voivat olla reikiintyneitä jo vuoden iässä.

– Itse olen hoitanut alle puolitoistavuotiasta lasta ja jouduin poistamaan maitohampaita sen takia, että niitä oli mahdoton korjata.

Nukutushammashoidossa tehdään esimerkiksi hampaan ytimen hoitoja ja korjataan hankalasti reikiintyneitä poskihampaita ns. teräskruunuilla

Terveysvalmennusta vanhemmille

Lasten erikoishammaslääkäri Heikki Alapulli sanoo, että lasten hampaiden hoitaminen nukutuksessa on ainutkertainen tilanne.

– Yritän sanoa perheelle, että teillä on nyt uusi alku. Vaikka joku asia on mennyt pieleen, yleensä yhdessä löydetään syyt, miksi näin on tapahtunut. Perhe tarvitsee jatkossakin tukea.

Alapuli sanoo, että hampaiden reikiintyminen on monimuuttujasairaus, johon ei ole yhtä syytä.

– Pienen lapsen suuhun asettuu yleensä lähipiirin bakteerikanta. Jos vanhemmilla on hoitamatonta hammassairautta, se voi olla riskitekijä. Tai jos lapsi nukkuu huonosti, perhe saattaa yrittää rauhoittaa lasta ruualla.

Myös hampaiden harjaamisen laiminlyonti on riski lapsen hampaille.

– Vanhemmat opettavat lapselle, miten hampaita hoidetaan. Vaikka lapsella ei ole hampaita, lapsen suuta kannattaa alkaa totuttaa harjaamiseen. Koululainenkin tarvitse vielä avustamista. Pitää olla aikuinen ja jaksaa kiukuttelua.

Rovaniemen hovioikeus tuomitsi viime viikolla äidin 30 päivän ehdolliseen vankeuteen vammantuottamuksesta lapselleen. Pojan hampaita oli harjattu vain satunnaisesti. 2,5 -vuotiaalta pojalta jouduttiin muunmuassa poistamaan seitsemän hammasta, jotka olivat reikiintyneet ja sulaneet ikeniin asti. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kaleva. (siirryt toiseen palveluun)

