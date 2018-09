Turun saariston rahanpesututkintaan on pyydetty kansainvälistä apua – KRP: Kaikkia epäiltyjä ei ole tavoitettu

Tutkinnan kannalta kiinnostavin materiaali on KRP:n mukaan takavarikoitu tietotekniikka.

Keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja Tomi Taskila kertoo, että Turun saariston talousrikosjuttuun on pyydetty myös kansainvälistä apua.

Avunpyyntö koskee törkeän rahanpesurikoksen esirikosta. Toisin sanoen jossain toisessa maassa on hankittu rahaa, jota epäillään pestyn Suomessa.

– Meillä on tiedossa seuraava maa, josta lähteä kysymään. Se ei ole Venäjä eikä Viro, Taskila kertoo.

Poliisi ei avaa tarkemmin, mistä törkeässä rahanpesurikoksessa on kyse. Törkeä veropetos sen sijaan on tehty poliisin epäilyn mukaan Suomessa.

Näistä rikoksista epäiltyinä poliisi esittää tänään vangittavaksi yhtä Viron kansalaista ja yhtä Venäjän kansalaista. Oikeudenkäynnit alkavat klo 13 Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Epäiltyjä kuullaan etäyhteyden avulla Vantaan käräjäoikeudesta.

Kaikkia rikoksesta epäiltyjä ei ole tavoitettu, eikä heidän olinpaikoistaan ole tietoa. Taskila ei ota kantaa siihen, kuinka paljon epäiltyjä on.

– Kotietsintöjen yhteydessä ajatus oli, että saamme kiinni heidät, jotka asuvat Suomessa. Oli tuurista kiinni, saadaanko muita.

Tietotekniikkaa satoja teratavuja

Poliisi takavarikoi kotietsintöjen yhteydessä muun muassa tietotekniikkaa ja käteistä rahaa.

– Käteistä rahaa löytyi puoli miljoonaa euroa kahdessa eri muovipussista, yhdestä huoneesta.

Kiinnostavin materiaali on kuitenkin Taskilan mukaan tietotekniikka. Dataa on yli 200 teratavua, ja juuri data on Taskilan mukaan suuressa roolissa isoissa talousrikoksissa.

Vangittavaksi esitettävistä toista on kuulusteltu nyt kaksi ja toista kolme päivää. Heitä säilytetään toistaiseksi pääkaupunkiseudulla, sillä Turun poliisitalo on remontissa.

Oikeustalolta tavoitettu asianajaja kertoo, että oikeudenkäynneissä voi kestää myös pidempään kuin tunnin verran. Alkuperäinen arvio on, että ensimmäinen oikeudenkäynti alkaa klo 13 ja toinen klo 14.