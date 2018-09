OP:n Ritakallio yt-neuvotteluista: "On väärä johtopäätös tehdä olettamia esimerkiksi siitä, mikä on irtisanottavien määrä"

OP:n vinoista ulkoseinistään tunnetussa pääkonttorissa Helsingin Vallilassa aletaan nyt rytinällä kaataa ja muokata työntekijöiden tehtäviä ja työnkuvia.

6000 henkilöä koskevat ja 100 miljoonan euron säästöihin pyrkivät yhteistoimintaneuvottelut alkavat lokakuun alussa, ja kestänevät vähintään kuusi viikkoa,

Ryhmän keväällä aloittanut pääjohtaja Timo Ritakallio kuitenkin korostaa, että nyt organisoidaan OP-keskusyhteisökonsernin toimintoja kokonaan uusiksi ja se edellyttää yt-neuvottelujen käymistä.

– On väärä johtopäätös tehdä olettamia esimerkiksi siitä, mikä on irtisanottavien määrä. Se selviää sitten aikanaan, mutta tämä koskee 6000 ihmistä. Heidän tehtävänsä muuttuvat tavalla tai toisella, Ritakallio sanoo.

Hänellä on myös vastaus siihen, miten sadan miljoonan euron vuotuiset säästöt saavutetaan.

Rönsyjä ja ostopalveluja pois?

– Säästöjä haetaan siitä, että mietimme niitä olennaisia asioita meidän ydinliiketoiminnassa, joihin me panostetaan, missä on meidän strategian fokus ja ennen kaikkea mietitään miten me optimoidaan sekä oman henkilöstön ja ostetun työvoiman kustannuksia.

Rahaa kuluu muun muassa palvelujen ostamiseen.

– Meillä tällä hetkellä tässä joukossa, jota tämä neuvottelu koskee, ostetun työvoiman kustannukset, eli ulkoa ostettujen palvelujen kustannukset isommat kuin meidän oman henkilöstön kustannukset, Ritakallio valottaa.

Myös OP:n keskusyhteisökonsernin pääluottamusmies Eija Laurila uskoo, että 6000 henkilön yt:ssä ei ole kyse irtisanomisista.

– YT:ssä ei ole kysymys henkilöstövähennyksistä, kyse on toimintatavan muutoksesta. Toki toimenkuvissa tapahtuu muutoksia. Jotkut toimenkuvat päättyvät ja tulee uusia tilalle, Laurila luottaa.

Todennäköistä kuitenkin on, että OP:n keskustoimintojen myllääminen ei ole jokaisen työntekijän kannalta mieluinen asia. Toisaalta OP--ryhmä on pohjimmiltaan osuustoimintaa, jonka tarkoitus on tuottaa etuja omistajilleen, eli keskustoimintojen osalta ennen kaikkea omistajapankeilleen.