"Kapitalismin Gandhi" John Mackey kertoo neljä tapaa, joilla inhotuista suuryrityksistä tulee rakastetumpia

Whole Foods Marketin perustaja ja toimitusjohtaja John Mackey. Katriina Laine / Yle

Tänä vuonna päähuomion kerää tänään päätöspäivänä puhuva Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama.

Tapahtuma on järjestyksessään yhdeksäs. Rinnakkaistapahtumat järjestetään keväällä Tukholmassa ja Oslossa.

– Olen kapitalisti, John Mackey aloittaa.

– Itse asiassa olen todella kova kapitalisti. Uskon siihen todella. Kapitalismi on parasta, mitä ihminen on koskaan kehittänyt.

Asia selvä. Vain kymmenessä sekunnin Mackey on tiivistänyt Helsingin Messukeskuksessa Nordic Business Forumin 7 000 kuulijalle perimmäisen arvopohjansa.

Mutta kun puhuja aloittaa näin räväkästi, siinä ei ikinä ole kaikki.

Mackeyllä on takataskussaan jotain, mitä hän ei vielä paljasta.

Siitä saa osviittaa, kun katsoo, mikä mies tämä suomalaisille tuntematon Mackey oikein on.

Luomuelintarvikkeisiin erikoistuneen yhdysvaltalaisen ruokakauppaketju Whole Foods Marketin perustaja ja toimitusjohtaja. Alaisia 90 000, kauppoja melkein 500. Pukeutuu usein sortseihin, lentää turistiluokassa, ei aja luksusautolla.

Ja siis piinkova kapitalisti. Ja yhtä kova ammattiyhdistysliikkeen vastustaja.

Mutta mikä kiinnostavinta, Whole Foods Market pääsi vuosina 1998–2017 joka kerta amerikkalaisen Fortune-talouslehden "sata parasta työnantajaa" -listalle.

Kahdentenakymmenentenä vuotena Amazon osti yhtiön 13,4 miljardilla dollarilla eli lähes 12 miljardilla eurolla.

Mackey Messukeskuksen lavalla. Katriina Laine / Yle

Mackey pitkittää jännitystä ja pitää vielä kalvosulkeiset asioista, joista on hänen mukaansa kiittäminen kapitalismia.

Kiihkeätahtisten sulkeiden sanoma on kirkas: iso osa köyhyydestä on hävitetty eikä kapitalismi ole nollasummapeliä, jossa jonkun voitto on toisen tappio, vaan hyödyttää kaikkia.

Eikä kapitalismia hänen mukaansa edes tajuta kiittää tästä kaikesta.

Se on puppua. Kapitalismin puolustajat nostavat näitä saavutuksia esiin jatkuvasti. Kapitalismin hyödyistä ja haitoistakin on monta eri teoriaa, mutta ei mennä nyt niihin, sillä lavalla on käännekohdan aika.

– Bisnekseen ei luoteta! Ihmiset eivät pidä bisneksestä luota suuryhtiöihin. Erityisesti älyköt eivät ole koskaan pitäneet, eivätkä tule koskaan pitämäänkään, Mackey lataa.

Ja taas tulee lukuja kalvoille. Mackeyn mukaan jopa 86 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä, että suuryrityksillä on liikaa valtaa, ja milleniaaleista eli 1980–2000-luvulla syntyneistä amerikkalaisista vain 12 prosenttia uskoo, että rahamaailman keskuksessa Wall Streetillä pyritään hyvään.

Mutta juuri 65 vuotta täyttänyt Mackey on keksinyt vuonna 1978 alkaneen johtajauransa aikana tähän ratkaisun.

Sen hän esittää neljässä kohdassa.

Mackeyn kalvot julistavat ilosanomaa. Katriina Laine / Yle

1. Raha ei saa olla syy olla olemassa

Yhtiöllä pitää olla suurempi, yleistä hyvää tuottava tarkoitus, Mackey sanoo. Pelkkä rahanteko ei saa olla toiminnan perusta.

– Suurilla yrityksillä on myös suuri perusta. Jokaisen johtajan pitää pystyä vastaamaan kysymykseen, mihin maailma tarvitsee juuri sinun yritystäsi?

Hän ottaa esimerkeiksi Googlen (tarkoitus: järjestää maailman informaatio ja tuoda se jokaisen saataville) sekä oman yrityksensä (tarkoitus: ravita ihmisiä ja maapalloa tuotteilla, jotka ovat molemmille hyviä).

2. Johtajan pitää palvella alaisiaan, ei toisinpäin

Mackey siteeraa Mahatma Gandhin usein käytettyä lausetta.

– Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.

Hänen mukaansa johtaja luo yhtiöön sen tarkoituksen, mikä tarkoittaa että hän on olemassa alaisiaan varten. Työntekijät on saatava näkemään yhtiön suurempi tarkoitus, luotava ilmapiiri johon he uskovat.

Mackeyn mukaan se voidaan saavuttaa vain, jos johtaja tekee päätökset yhtiön omien arvojen pohjalta, alaisiaan palvellen.

– Palveleminen ei ole helppoa. Moni raataa vuosia päästäkseen johtajaksi, ja kun vihdoin onnistuu, pitäisikin palvella muita? Mutta se on ainoa tie pitkäjänteiseen menestykseen.

3. Päästä empatia ja rakkaus irti

Mackey kasvoi yhdysvaltalaisessa yrityskulttuurissa, jossa vain voitto merkitsi. Bisneskielessä käytiin sotaa ja pyrittiin murskaamaan viholliset.

Yhdysvaltojen kova yrityskulttuuri on pohjoismaisesta kuulijasta vieras, mutta Mackey julistaa rakkautta.

– Rakkauden pitää tulla yhtiöissä ulos kaapista. Rakkauden tekemiseen ja luottamuksen toisiin on oltava bisneksen ytimessä.

Mackeyn mukaan johtajan pitää suosia ylennyksissä tunneälykkäitä, empaattisia ihmisiä, ja luotava yritykseen peloton, arvostava ilmapiiri.

– Jos [Applen perustaja] Steve Jobs olisi työskennellyt Whole Foods Marketilla, hän olisi saanut potkut, Mackey sanoo.

4. Ole rehellinen

Mackey korostaa eheyttä ja rehellisyyttä. Virhearviot hän sanoo hyväksyvänsä omassa yrityksessään aina, epärehellisyyttä ei.

– Kerro aina totuus. Älä spinnaa mitään. Sen sijaan että tekisit sitä mikä on sallittua, tee sitä mikä on mielestäsi oikein.

Kohdevalot lavalla pyörähtävät vielä kerran Mackeyn ympäri. Kapitalismin Gandhi on puhunut, ja huomenna hän puhuu jo jossain muualla.