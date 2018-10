Poronjäkälää on kerätty Suomessa jo kauan, mutta nyt sitä himoitsevat sisustajatkin

Tästä on kyse Poronpallerojäkälää on kerätty Suomessa noin sadan vuoden ajan eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi hautaseppeleisiin ja poron ravinnoksi.

Nyt poronjäkälästä jalostetaan design-sisustustuotteita.

Muun maussa pehmeys ja pohjoinen eksotiikka tekevät poronjäkälästä halutun sisustusmateriaalin.

Suomen jäkälälajeista taloudellisesti merkittävintä palleroporonjäkälää on kerätty iät ajat. Sitä kerätään edelleen muun muassa hautaseppeleisiin, kukkasidontoihin ja esimerkiksi ruoaksi poroille.

Nyt kyseinen jäkälä ei kelpaa ainoastaan kotimaan kukkapuodeissa ja poronhoitoalueilla, vaan myös maailman suurissa metropoleissa. Siellä jäkälä löytää yhä useammin tiensä esimerkiksi trendikkäisiin viherseiniin.

Hailuodon jäkälä leviää Aasiaan ja Amerikkaan

Hailuodossa poronjäkälää on kerätty eri tarkoituksiin jo sadan vuoden ajan. Nyt sitä kerätään sisustusteollisuuden tarpeisiin.

Hailuotolaisyritys Polarmoss vie jäkälää kymmeniin maihin eri puolille maailmaa. Myyntiverkosto ulottuu Aasiasta Amerikkaan.

– Meiltä on lähtenyt jäkälää noin 80 maahan ja tällä hetkelläkin sitä toimitetaan reiluun 60 maahan. Sitä myydään ihan raakajäkälänä, mutta sen lisäksi värjättynä ja erilaisina interior design -tuotteina, kertoo Polarmossin toimitusjohtaja Pauli Karvosenoja.

Jäkälästä saadaan viherseiniin erilaisia muotoja , joilla voidaan jäjitellä vaikkapa metsäisiä maisemia. Risto Degerman / Yle

Jäkälä on suhteellisen uusi materiaali sisustamisessa. Hailuodossakin poronjäkälää on värjätty vasta toistakymmentä vuotta, vaikka luonnonjäkälää on myyty jo vuosikymmeniä. Sisustamismateriaalina jäkälä kilpailee luonnonmukaisuudellaan.

Muun muassa julkisia tiloja suunnittelevan helsinkiläisen Studio Sirkuksen sisustusarkkitehti Riikka Steinberg, kertoo, että moni suosii nimenomaan luonnonmukaisia ja myrkyttömiä materiaaleja. Hän on itse suunnitellut esimerkiksi ilmoitustauluja, joiden materiaalina käytetään luonnonmukaista hamppua.

– Vaikka itse mielelläni välttäisinkin puhumasta varsinaisesti mistään trendeistä, niin hyvin monia sisustussuunnittelun osia voidaan nykyisin pudottaa juuri "eko"-sanan alle, Steinberg sanoo.

Koriste-esineistä kokonaisiin viherseiniin

Värikkäitä jäkäläkoristeitä käytetään pääasiassa sisustuksen korosteina, mutta suurempia jäkäläpintoja voidaan hyödyntää myös akustiikan parantamisessa.

Pehmeä materiaali imee hyvin hälyääniä. Pauli Karvosenojan mukaan jäkälää käytetäänkin nykyisin yhä enemmän myös viherseinissä.

Viherseinien tarvetta lisää nykyinen suuntaus rakentaa julkisista ja työtiloista yhä avoimempia. Sisustusarkkitehti Riikka Steinbergin mukaan avotilat vaativat usein tilanjakajia.

– Viherseinät voivat olla käyttökelpoisia paitsi tilan jakajina myös hälyäänien vaimentajina, Steinberg sanoo.

Luonnonjäkälä muuttuu käsittelyssä uudenlaiseksi sisustusmateriaaliksi, josta tehdään esimerkiksi viherseiniä. Liikuttamalla keskipalkkia voit verrata miltä jäkälä näyttää luonnossa ja miltä värikäsittelyn jälkeen. Jäkälän kerääminen ei ole jokamiehen oikeus. Kerääminen vaatii aina maanomistajan luvan.

Hän kuitenkin muistuttaa, että ne jakavat myös mielipiteitä, sillä varsinkin elävistä kasveista valmistettavat viherseinät ovat usein kalliita ja ne vaativat pitkäaikaista hoitamista.

– Osa saattaa myös karsastaa niitä esimerkiksi toimistoissa ihan senkin takia, että niiden pelätään aiheuttavan haju- tai homehaittoja, Steinberg sanoo.

Jäkälän suosion lisääntyminen viherseinissä perustuukin juuri siihen, ettei niitä tarvitse kastella tai hoitaa kuten elävää seinää.

Toisaalta siihen liittyy myös pohjoista eksotiikkaa. Esimerkiksi kansainvälisillä messuilla yleisö ihmettelee outoa materiaalia ja sen pehmeyttä.

– Moskovassa monet nuoret naiset halusivat painaa poskensa esillä ollutta jäkäläseinää vasten ja valokuvauttaa itsensä sitä vasten, Pauli Karvisenoja kertoo.