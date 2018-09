Missä muistot ovat? Kodin tyhjentäminen pakottaa miettimään, mitä merkitystä kaikella tavaralla on

Kapiokirstu on täynnä liinavaatetta. Siinä on talon tekstiileistä vain murto-osa, sillä pelkkiä pitsilakanoita on satakunta. Ellen Kotkama teki valtavan määrän myös tyynyliinoja, liinoja, pyyhkeitä, pyykkipusseja ja mattoja, jotka hän värjäsikin itse. Juha Kemppainen / Yle