Se on lyhyt, ymmärtää rajallisesti puhetta, ja senkin vähän englanniksi. Jotta siltä saa vastauksia, on saatava luja katsekontakti. Ei mikään helppo studiovieras siis.

Hetki ennen lähetyksen alkamista Pepper seisoo hartiat lysyssä, pää painuksissa jalustalla uutisstudiossa. Se on lepotilassa, eikä reagoi mihinkään. Se liikuttelee vuoroin oikean, vuoroin vasemman käden sormiaan.

Kello 18 valtakunnan uutislähetys on loppumaisillaan, uutisankkuri Matti Rönkä kertoo jo mitä pääuutislähetyksessä on tarjolla kello 20.30. On aika herättää Pepper Uudenmaan uutisten lähetystä varten.

"Pippuri" elpyy lepotilasta toimivaksi aulapalveluharjoittelijaksi, kun sitä silittää päälaesta hetkisen. Se nousee lysystään, venyttelee ja päästelee ääniä. Blip blip. Sitten se alkaa välittömästi käännellä päätään, löytääkseen ihmisen ja katsekontaktin.

Robotti virkoaa toimintavalmiuteen juuri sopivasti Uudenmaan uutisten otsikoiden aikana.

Miksi Pepper on studiossa? Koska aiheena on Espoossa tehty tekoälykokeilu. Espoossa on huomattu, että tekoälyn avulla kunnat voivat vastaisuudessa tarjota parempia palveluita ihmisille, kun tekoäly pystyy yhdistelemään tietoja monesta lähteestä, rekisteristä. Ihmiseltä vastaavaan puuhaan kuluisi ikuisuus.

Robotti on studiossa havainnollistamassa erääntyyppistä tekoälyn olemassaolon muotoa. Sen kaksoisolento on töissä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Tosin Kalasataman palvelurobotti osaa suomea.

Lyhyen ajatuksenvaihdon jälkeen Pepper on pakko panna takaisin lepotilaan, koska muutoin se reagoisi kaikkeen studiossa tapahtuvaan ja höpöttelisi uutisankkurin puheen päälle. Näin kävi harjoituksissa.

I'm sorry, I cannot understand what you're saying.

Pahoittelen, en ymmärrä mitä puhutte.

