Koirahyökkäyksiä, laitonta maahantuontia, kaltoinkohtelua: Helsingin poliisi perustaa yksikön, joka alkaa tutkia pelkkiä eläinrikoksia – ensimmäisenä Suomessa

Helsingin poliisin tietoon tulleiden eläinsuojelurikosten ja -rikkomusten määrä on viiden viime vuoden aikana kasvanut nopealla tahdilla. Nyt poliisi on päättänyt perustaa Helsinkiin Suomen ensimmäisen eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmän.

Ryhmä tutkii kaikki pääkaupungissa tapahtuneet eläimiin liittyvät rikokset ja pyrkii ennalta ehkäisemään niitä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä valvontaeläinlääkäreiden että eläinsuojelujärjestöjen kanssa.

– Eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä on yhteyspiste, johon eri yhteistyötahot voivat ottaa yhteyttä, kun tarvitsevat poliisin asiantuntemusta eläimiin liittyvissä asioissa, sanoo Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikön johtaja, rikosylitarkastaja Jonna Turunen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Ryhmä tutkii muun muassa eläinten aiheuttamia konflikteja, metsästysrikoksia, eläinsuojelurikkomuksia sekä eläinten laitonta maahantuontia. Myös koirakuriin liittyvät tapaukset kuuluvat jatkossa kyseiselle tutkintaryhmälle.

Yle uutisoi elokuussa, että poliisille ilmoitetaan päivittäin yli kaksi koirahyökkäystä. Vuosittainen määrä on noussut lyhyessä ajassa viidestäsadasta liki kahdeksaansataan.

Eläinrikoksien takana monesti myös muita ongelmia

Eläinten suojelu valvontaviranomaisen roolissa on yksi poliisin tehtävistä. Tämän lisäksi poliisin vastuulla on tutkia epäillyt eläinsuojelurikokset ja saattaa ne syyteharkintaan.

Eläintapauksiin liittyy usein myös muuta rikollisuutta, kuten talous- ja verorikoksia.

Monesti eläimen kaltoinkohtelijalla on poliisin kokemusten mukaan myös muita elämänhallinnan ongelmia, kuten päihde- ja mielenterveysongelmia. Näin on myös valvontaeläinlääkäreiden mukaan.

– Poliisilla on tosielämän esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi vakavasta päihdeongelmasta kärsinyt ihminen on havahtunut elämänsä ongelmiin siinä vaiheessa, kun hänelle tärkeät eläimet on otettu laiminlyöntien vuoksi viranomaisen haltuun, kertoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) ryhmän tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Anne Hietala.

Hietalan mukaan ihminen on usein siinä vaiheessa ryhdistäytynyt ja saanut elämänsä tasapainoon ja siten myös lemmikit takaisin itselleen.

Uusi tutkintaryhmä kehottaa ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos herää epäilys eläimen kaltoinkohtelusta. Ryhmän tarkoituksena on myös kehittää eläinsuojelutapauksiin liittyviä prosesseja sekä tiedottaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista Helsingin alueella.

SEY kiittelee Helsingin poliisin aloitetta

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto eli SEY on toivonut poliisille omaa eläinsuojelutapauksiin keskittyvää yksikköä jo pitkään.

– Tarve tällaiselle yksikölle on suuri. Olemme huomanneet, että poliisissa on resurssien ja osaamisen puutetta eläinsuojelutapausten selvittämisessä, sanoo liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli omassa tiedotteessa.

SEYn mukaan eläinsuojelutapauksiin erikoistuneet poliisit ja syyttäjät ovat edellytyksenä sille, että eläinsuojelutapaukset saadaan asianmukaisesti tutkittua ja tuomittua.

– Monilla kansalaisilla on valitettavasti se kokemus, että poliisille on turhaa tehdä ilmoituksia eläinsuojelulakiin liittyvissä tapauksissa. Tästä syystä ilman poliisin huomiota jäävät monesti myös sellaiset tapaukset, joissa avun tarve on akuutti. Toivomme, että tämäkin asia muuttuu, Pulli jatkaa.

