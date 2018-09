Obama: Suomi on maailman onnellisin maa – Yle seurasi presidentin esitystä hetki hetkeltä

Barack Obama vieraili Helsingissä Nordic Business Forumin vieraana. Yhdysvaltain entinen presidentti kehui Suomea ja muistutti, että maailmassa on enemmän hyviä kuin pahoja ihmisiä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama on saapunut lyhyelle vierailulle Suomeen.

Obama puhuu liike-elämän Nordic Business Forumissa, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa.

Tapahtumaan odotetaan arviolta 7 500 osallistujaa 40 maasta.

17:37 Puheensorina täyttää salin. Juontaja kertoo, että Obama on nyt poistunut rakennuksesta. Yle lopettaa seurannan, kiitos seurasta!

17:35 Obaman esiintyminen päättyy voimakkaisiin suosionosoituksiin ja presidentti poistuu lavalta.

17:33 Obama siteeraa John F. Kennedyä. Ei ole olemassa ongelmaa, jota ihminen ei pystyisi ratkaisemaan. Tämä johtuu siitä, että monet ongelmista ovat ihmisien luomia. Obama muistuttaa, että maailmassa on enemmän hyviä kuin pahoja ihmisisä. Myös hyvyyttä on enemmän kuin pahuutta.

17:30 Obama kehuu vaimoaan Michelle Obamaa. Hän on ainutlaatuinen, vahva nainen. Jollei ihminen ole Picasson kaltainen poikkeusyksilö, hänen vaikutuksensa maailmaan syntyy vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa. On tärkeää saada elämän tärkein ihmissuhde kuntoon.

17:28 Obama jatkaa keskustelua nuorista. Obaman mukaan nuoret haluavat aina muutosta, aivan kuten aikaisemmat sukupolvet ennen heitä. Nuorissa on valtavasti potentiaalia muutokselle.

17:24 Obama vertaa presidentin työtä laivan kapteenina olemiseen. Kummassakin työssä pitää kääntää paljon vipuja ja suunnanmuutos on hidas.

17:22 Obama: On tärkeää havaita lahjakkuutta ja investoida siihen.

17:19 Obama puhuu kampanjatyöstä. On tärkeää kuunnella ihmisiä, etenkin nuoria ja yrittäjiä. Obaman mukaan nykypäivän nuoret omaksuvat vaikutteita ympäri maailman. He ovat tottuneita monikulttuurillisuuteen ja muutokseen.

17:15 Obama puhuu siirtolaisuudesta. Väestö liikkuu nykyään enemmän, sillä tieto elintason eroista ei ole enää salaisuus.

17:12. Obama: Suomi ja muut Skandinavian maat ovat onnellisia, koska ne ovat hyvin tasa-arvoisia. Ilmainen koulutus on kaikille mahdollista.

17:10 Obaman mukaan ihmiskunnan historia on yleisesti ottaen mennyt parempaan suuntaa. Mutta välillä on menty taaksepäin ja vajottu takaisin kaaokseen. Maailma ei ole kuitenkaan koskaan ollut vauraampi ja parempi kuin nyt. Tai sanotaan, että ainakin pari vuotta sitten maailma oli parhaimmillaan, Obama vitsailee.

17:05 Obama: Globaaleihin ongelmiin tarvitaan globaaleja ratkaisuja. Presidentti nostaa esimerkiksi merien tilan.

17:02 Keskustelussa nousee esille, että Suomessa on vähän asukkaita. Obama vitsailee, että kaikki tuntevat toisensa saunan lauteilta.

16:59 Obama puhuu teknologiasta. Facebookin kaltaiset järjestelmät on rakennettu erossa yhteiskunnasta. Niiden seuraukset yhteiskunnassa voivat yllättää. Tarvittaisiin lisää dialogia valtion ja teknologiasektorin välillä.

16:57 Obama tekoälystä: Hyvät uutiset ovat, että ongelmat on mahdollista nähdä.

16:55 Obama: Valtioiden on vaikea pysyä mukana teknologian kehityksessä. Esimerkiksi tekoäly kehittyy huimalla vauhdilla.

16:53 Obama: Liike-elämän johtajien tulee välittää demokraattisista instituutioista, koska vaurauden kasvu perustuu sääntöpohjaiseen, avoimeen yhteiskuntaan. Tämä kehitys on uhattuna esimerkiksi Puolassa.

16:50 Obama: Maailmassa ja Yhdysvalloissa on kaksi kilpailevaa ideologiaa. On avoimuuteen perustuva ajatusten markkinapaikka, jossa kaikki saavat äänensä kuuluvaksi. Sitten on toinen tapa. Tässä ajattelussa jonkun ihmisen sana painaa enemmän hänen asemansa vuoksi.

16:45 Obaman mukaan on tärkeää, että johtajat ajattelevat pitkän aikavälin seurauksia. Tämä pätee sekä politiikkaan että liike-elämään.

16:44 Obaman mukaan ilmastonmuutosta ei voi ratkaista yksi maa. Pitää luoda Pariisin sopimuksen kaltaisia mekanismeja.

16:40 Obama: Kaikkien taidoille ei ole kuitenkaan kysyntää uudessa maailmassa. Monet kokevat, että heidät on jätetty syrjään kehityksestä. He kokevat, että kehitys pitää pysäyttää tai muuttaa sen suuntaa.

16:36 Puhutaan pidemmän aikavälin trendeistä. Obama nostaa esiin, että maapallo on pienentynyt viestintäteknologian myötä. Ennen toisistaan kaukana olleet ihmiset ovat nyt lähellä. Se luo paljon mahdollisuuksia mm. liike-elämälle.

16:34 Obama puhuu koripallosta. Yksilötasolla laji opettaa, että tehty työ kantaa hedelmää. Joukkuelajina koripallo opettaa orientoitumista yhteiseen tehtävään.

16:32. Obama: Suomi on maailman onnellisin maa. Tästä maasta voi oppia paljon.

16:29 Barack Obama on saapunut lavalle. Ihmiset ovat nousseet seisomaan.

16:28 Juontaja muistuttaa, että Obaman esityksen jälkeen vieraiden pitää odottaa paikoillaan. Tilasta saa poistua vasta, kun Obama on poistunut rakennuksesta. Kyse on turvallisuudesta.

16:22 Lavalle on noussut juontaja, joka julistaa tilaisuuteen liittyvien kilpailujen voittajia. Obamaa ei vielä näy.

16:20 Nyt taululle on laitettu lähtölaskenta. Tiedä sitten mihin.

16:17 Sali alkaa olla täynnä. VIP-paikoille ihmiset tulevat muita hitaammin, siellä näyttäisi olevan vielä vapaita paikkoja.

16:14 Obama puhui eilen Oslossa. Siellä hän aloitti esityksensä kehumalla Norjaa. Saa nähdä, aloittaako Obama tänään Suomen hehkutuksella. Vielä presidenttiä ei näy.

16:12 Ihmiset kiirehtivät paikoilleen ja sali alkaa täyttyä nopeasti. Jotkut ottavat jopa juoksuaskelia päästäkseen hyvälle paikalle.

16:10 Järjestäjä ei ole paljastanut Obaman esiintymisestä kuittaamaa palkkiota. Nordic Business Forumin toimitusjohtajan Aslak De Silvan mukaan Obaman saaminen Suomeen oli pitkän neuvottelun tulos. Viimeksi Yhdysvaltain entinen presidentti vieraili Suomessa vuonna 2006, kun Bill Clinton kävi Tampereella.

16:10 Yhdysvaltain 44. presidentin saapuminen näkyy Messukeskuksen tiukentuneissa turvatoimissa. Kaikkien vieraiden laukut tutkitaan ja turvallisuushenkilökuntaa näkyy runsaasti.

16:00 Obamaan tapaamaan on päässyt ostamalla 3 700 euron arvoisen lipun tapahtumaan. Nämä kalleimman luokan liput myytiin järjestäjien mukaan loppuun ennen kuin Obaman vierailu oli julkistettu. Lippujen ostajat vain tiesivät, että heillä on mahdollisuus tavata tilaisuuden pääpuhuja. Yhteensä näitä Obama-lippuja myytiin 73 kappaletta. Tilaisuuden kaikki liput myytiin loppuun muutama viikko sitten.

15:55 Toistaiseksi pääsali täällä Messukeskuksessa on vielä tyhjä. Osallistujat viettävät taukoa. Obaman on ohjelman mukaan määrä saapua paikalle noin kello neljältä. Aluksi hän tapaa kalleimman luokan lipun ostaneita, jonka jälkeen hänen on määrä nousta lavalle. Obamaa tulee haastattelemaan Skypen perustaja Niklas Zennström.

15:50. Hei ja tervetuloa seuraamaan suoraa seurantaa Helsingin Messukeskuksesta. Obaman vierailua seuraa ulkomaantoimittaja Jani Parkkari.

