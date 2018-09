HSL: Matinkylään tarvitaan 100 miljoonan euron kääntöraide ja se voi myöhästyttää länsimetroa tuntuvasti

Länsimetron kakkososuus on ollut määrä ottaa käyttöön vuonna 2023. Nyt se voi myöhästyä puolellatoista vuodella.

Matinkylän metroasemalle Espoossa joudutaan ehkä louhimaan uusi kääntöraide metron ruuhkautumisen vuoksi.

Helsingin seudun liikenne eli HSL perustelee ehdotustaan sillä, että sen mielestä lisäraide on ainoa vaihtoehto, jolla metron toiminta näköpiirissä olevilla matkustajamäärillä voidaan turvata.

HSL on selvittänyt Kivenlahden metron liikennöinnin edellytysten turvaamistoimia esityksessään (siirryt toiseen palveluun). Se sisältää yhteensä viisi vaihtoehtoa, ja niitä käsitellään ensi viikolla HSL:n hallituksessa.

Asiasta kertoi torstaina Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Uusi kääntöraide on esitetyistä vaihtoehdoista paras, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila Ylelle. Hän perustelee koko selvitystyötä sillä, että Helsingin seutu on kasvanut ja mikäli kasvu jatkuu ennusteiden mukaan, "nykysuunnitelman mukaisen länsimetron kapasiteetti on aika pitkälle käytetty" 2030-luvun alussa.

– Siitä seuraa se, että pitää keksiä keinoja tilanteen parantamiseksi.

– Parhaaksi vaihtoehdoksi muodostui HSL:n mielestä se, että kapasiteettia lisätään rakentamalla kääntöraiteet Matinkylään, jolloin kahden ja puolen minuutin vuoroväli saadaan jatkettua Tapiolasta Matinkylään asti, Anttila sanoo. Jos näin ei toimita, Tapiolan länsipuolella on tarjolla liian vähän vuoroja, hän jatkaa.

Kääntöraiteen hintalappu: Sata miljoonaa euroa

Anttilan mukaan uuden kääntöraiteen kokonaishinta on noin sata miljoonaa euroa. Siitä puolet tulisi itse rakentamisesta ja noin puolet siitä, että rakentaminen aiheuttaisi puolentoista vuoden viiveen länsimetron rakentamiseen Kivenlahteen saakka, hän toteaa.

Länsimetron kakkososuus eli Matinkylä–Kivenlahti-osuus (siirryt toiseen palveluun) on ollut määrä ottaa käyttöön vuonna 2023.

Länsimetron ensimmäinen osuus viivästyi toistuvasti. Eli jos kääntöraide toteutetaan, myös länsimetron jatke myöhästyy nykyisestä aikataulusta?

– Kyllä näin väistämättä on, Anttila vastaa.

HSL esittää myös, että metron automatisointihanke käynnistetään uudestaan alkuvuodesta.

Jo aiemmin on kerrottu, että länsimetron matkustajamäärä on ollut odotettua suurempi, mikä on näkynyt etenkin Matinkylässä.

