Paine kasvaa irtisanomiskiistassa: Liitot uhkaavat lisätoimilla, jos lakko ja ylityökiellot eivät pure – päivästä Teknologiateollisuudelle 70 miljoonan lasku

Paine hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan kasvaa päivä päivältä. Kaavailtu laki helpottaisi irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä.

Teollisuusliitto, ammattiliitto Pro, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Sähköliitto kertoivat perjantaina järjestävänsä keskiviikkona vuorokauden pituisen lakon.

Monet liitot kertovat Ylelle olevansa valmiita myös lisätoimiin, jos esitystä ei vedetä pois.

Lakkoja järjestetään muun muassa kemianteollisuudessa, teknologiateollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa

Teollisuuden työntekijöitä edustavan teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan näin pitkälle ei olisi haluttu mennä, mutta muuta vaihtoehtoa ei ollut.

– Meillä on suunnitelmia lisätoimiksi. Toivoisin, että kiista saataisiin ratkaistua ennen keskiviikkoa, mutta en usko, että niin käy, Aalto sanoo Ylelle.

Teollisuusliiton mukaan suunnitelma lisäisi epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa työpaikoilla.

Pelkästään Teollisuusliiton työnseisaukseen osallistuu noin 22 000 työntekijää 150:ssä toimipisteessä.

Useat järjestöt ovat jo ryhtyneet ylityökieltoihin painostaakseen hallitusta perumaan esityksensä. Myös Teollisuusliitto jatkaa ylityökieltoaan.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo, että jäsenliittojen mitta on täynnä. Jarno Kuusinen / AOP

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, että liitot tekevät omat päätöksensä siitä, mihin toimiin ryhtyvät.

– Totta kai käymme keskustelua tilanteesta, ja maanantaina SAK:n hallitus arvioi tilannetta. On mahdollista, että liittojen toimet vielä laajentuvat. Mutta totta kai jokainen haluaisi ratkaista tilanteen, ja tietenkin toivomme, että järjestöllisiä toimia ei tarvittaisi.

SAK ei ole käynyt keskusteluja maan hallituksen kanssa.

– Hallitus on informoinut meitä omista suunnitelmistaan ja linjauksistaan, mutta mitään varsinaisia keskusteluja saati neuvotteluja ei ole käyty, Eloranta kertoo.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ja terveysalan ammattilaisia edustava Tehy järjestivät tällä viikolla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka kesti lähes kolme vuorokautta.

Superin ja Tehyn mielestä hallituksen suunnitelmissa vaarana on, että työntekijöitä irtisanotaan kevyin perustein.

Super ja Tehy ovat jo järjestäneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Ismo Pekkarinen / AOP

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo, että järjestö on valmis lisätoimiin, jos hallitus ei vedä suunnitelmiaan pois.

– Me kuuntelemme nyt hallitusta, ja katsotaan sitten, tarvitseeko meidän lähteä lisätoimiin. Ilman muuta uusia toimia tulee, jos hallitus ei vedä tätä esitystä tällaisenaan pois, hän lisää.

Hallitus aikoo kertoa ensi viikolla, millaisiin linjauksiin se on päätynyt irtisanomislain kanssa.

Hallituksen vastaantulo ei riitä järjestöille

Hallitus on kertonut olevansa valmis etsimään kompromisseja esityksessään.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kertonut, että näin voitaisiin tehdä yritysten koon rajaamisessa ja henkilöperustaiseen irtisanomiseen liittyvissä karensseissa.

Hallituksen vastaantulo ei ole kuitenkaan saanut työntekijäjärjestöjä perääntymään.

Työntekijäjärjestöt ovat vaatineet, että irtisanomissuojaa heikentävä esitys vedetään kokonaan pois.

– Henkilömääräkysymyksessä Tehy ei lähde huutokauppaan. Siihen olisimme valmiita, että esityksestä luovutaan, mutta irtisanomissuojaa tarkasteltaisiin kokonaisuutena kolmikannassa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo, että järjestö on valmis lisätoimiin, jos hallitus ei peru nykyistä esitystään. Pekka Tynell / Yle

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan Sipilän esittämät mahdolliset lievennykset lakimuutokseen eivät alkuunkaan riitä siihen, että liitto muuttaisi suunnitelmiaan painostustoimista.

Kaavailut yrityskoon pienentämisestä eivät tyydytä myöskään keskusjärjestö SAK:ta.

– Ongelmat, joita tähän lainsäädäntöön liittyy, ovat niin suuria, että pelkästään se ei niitä ratkaise. Työntekijät joutuvat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, ovatko he töissä pienessä vai suuressa yrityksessä. Myös mielivalta voi lisääntyä. Tähän liittyy myös juridinen epävarmuus. Laissa ei ole selkeitä perusteita sille, milloin voidaan irtisanoa ja silloin tietysti joudutaan hakemaan irtisanomisen kynnys oikeusistuimista.

Ulospääsy pattitilanteesta voi olla vaikea, sillä työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan hallitus ei aio perääntyä aikeessaan, joskin korjaukset ovat mahdollisia.

Lindström on kertonut toivoneensa ammattiliitoilta malttia, jotta ne olisivat kuunnelleet, mitä hallitus aikoo esittää lopullisesti irtisanomisasian kohdalla.

EK toivoo ratkaisua ennen keskiviikkoa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK laskee parhaillaan keskiviikon lakkopäivän vaikutuksia, jotka tulevat olemaan sen mukaan huomattavia.

– Ne aiheuttavat taloudellista tappiota elinkeinoelämälle ja sitä kautta vaarantavat työpaikat Suomessa. EK vetoaa vakavasti kiistan molempiin osapuoliin, maan hallitukseen ja palkansaajajärjestöihin, että ratkaisu kyettäisiin löytämään, johtaja Ilkka Oksala EK:sta sanoo.

Johtaja Ilkka Oksala EK:sta uskoo, että osapuolet tietävät ratkaisun avaimet. Mauri Ratilainen / AOP

Oksalan mukaan ylityökielloilla on jo tähän asti ollut ikäviä taloudellisia vaikutuksia, mutta ne muuttuvat vielä suuremmiksi, jos keskiviikon lakkopäivä toteutuu.

EK toivoo, että ratkaisu löytyisi jo ennen keskiviikkoa.

– Molemmat osapuolet kyllä tietävät, mistä elementeistä ratkaisu voisi syntyä. Nyt on kysymys siitä, että löytyy tahtoa päästä yhteiseen maaliin, Oksala sanoo.

Oksala ei suostu avaamaan sitä, mitä elementtejä hän tarkoittaa.

EK:n mukaan viime talven toimialakohtainen työehtosopimuskierros ja sitä edeltänyt kilpailukykysopimus ovat osoituksia siitä, että Suomessa kyetään sopimaan asioista.

Lakko koskee esimerkiksi Meyer Turun telakkaa. Nora Engström / Yle

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat kuvailleet (siirryt toiseen palveluun) työtaistelutoimiin turvautumista vakavaksi iskuksi työmarkkinajärjestelmän uskottavuudelle.

Teknologiateollisuus peräänkuuluttaa pikaista ratkaisua asiaan.

– Tilanne on yritysten kannalta aivan kohtuuton, sillä pahimmillaan tuotanto voi pysähtyä useaksi päiväksi. Ei tästä mitään hyötyä kenellekään ole. Myös työntekijät kärsivät, palkkoja jää saamatta ja yhteiskunnalle aiheutuu menetyksiä, sanoo Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Keskeinen vientiala Teknologiateollisuus laskee, että pelkästään keskiviikon lakkopäivä aiheuttaa alalle 70 miljoonan euron menetykset.

Helle huomauttaa, että teollisuus on jo kärsinyt kaksi viikkoa ylityökiellosta, joka on jo aiheuttanut haittaa tuotannolle. Pahimmillaan yksittäisissä yrityksissä tuotantoa on pysähtynyt ja muualla se on aiheuttanut hankaluuksia toimitusvarmuuden kanssa.

Ylityökiellon aiheuttamissa vaikutuksissa kyse on Teknologiateollisuuden mukaan useista kymmenistä miljoonista.

Esimerkiksi Meyer Turun telakka on kertonut julkisuudessa (siirryt toiseen palveluun), että ylityökiellosta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia noin 200 000 euroa viikossa.

Ylen kysyessä ensi viikon lakon vaikutuksista, ei Meyer enää halunnut kommentoida asiaa.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle toivoo pikaista ratkaisua kiistaan. Yle

Teknologiateollisuuden jäsenet ovat keskisuuria ja suuria yrityksiä. Työnseisaukset johtavat Helteen mukaan mittaviin vahinkoihin.

– Jos tilanne tästä pitkittyy, pahimmillaan tuotanto voi alkaa joissakin yrityksissä halvaantua. Silloin puhutaan tilanteesta, joka vakavasti aiheuttaa hankaluutta loppuvuoden kasvun suhteen.

Työnseisaukset tulevat Helteen mukaan myös pahaan aikaan.

– Suomessa on nyt viimein päästy tilanteeseen, että meillä on hyvä kasvu meneillään. Teollisuudessa ovat tilauskirjat täynnä ja tilauskannat korkealla tasolla. Teknologiateollisuudesta osaajista on pulaa. Lakko iskee kaikkein pahiten niihin yrityksiin, joissa tuotantolinjat käyvät täysillä ja jotka ovat riippuvaisia siitä, että työntekijöitä on koko ajan tarpeeksi paikalla.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan se, että liitot ovat lähteneet lakon kaltaisiin toimiin, kertoo siitä, että jäsenillä on mitta täynnä.

– Hallitus petti kilpailukykysopimuksessa sovitun työttömyysturvakysymyksen eli he leikkasivat sitä, vaikka toisin oli sovittu. Kilpailukykysopimuksessa oli myös henki se, että jatkossa työlainsäädännön asiat valmistellaan kolmikantaisesti, mutta tässäkään lainsäädännössä niin ei ole tapahtunut. Jos teollisuus on huolissaan lakkopäivästä, heidän kannattaa olla yhteydessä maan hallitukseen ja pyrkiä sitä kautta vaikuttamaan asiaan.

Myös JHL aloittaa laajat työtaistelutoimet

Keskiviikon työnseisaukset eivät ole ainoa ensi viikon uusi toimi. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aloittaa maanantaina (siirryt toiseen palveluun) laajan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon lähes kaikilla sopimusaloilla.

Se koskee muun muassa kuntien, kirkon, valtion sekä yksityisen sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä ja on voimassa toistaiseksi.

JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen mukaan hallituksen politiikka on ollut "työntekijävihamielistä".

– Meillä ei enää väki pysty lähtemään uudelleen jatkuvasti siihen, että työntekijöiden suojaa heikennetään, hän sanoo.

JHL aloittaa maanantaina laajan ylityö- ja vuorovaihtokiellon. Yle

Myös JHL on valmis muihin työtaistelutoimiin, jos irtisanomislain valmistelu jatkuu.

– Periaate ei muutu siitä miksikään, vaikka mainitut muutokset tehtäisiin. Kahden kerroksen väki työmarkkinoille ei tietystikään meille käy. Olemme lähteneet siitä, että nämä heikennykset pitää ottaa kokonaan pois. Vasta sen jälkeen me olemme tyytyväisiä. Meillä on toimenpidelista ihan joulukuuhun saakka, ja katsotaan aina tarpeen mukaan, tarvitaanko lisätoimenpiteitä.

Viranhaltijat ja virkamiehet eivät ole JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa mukana, sillä lain mukaan he eivät saa osallistua poliittisiin työtaisteluihin.

Kuntatyönantajat puolestaan pitää kohtuuttomana sitä, että työtaistelutoimia kohdistetaan kunta-alalle.

– Lainsäädäntöesitys ei koske lainkaan kunta-alaa. On kohtuutonta, että tavalliset kuntalaiset joutuvat mahdollisesti kärsimään näistä työtaistelutoimenpiteistä, sanoo työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntatyönantajista.

Kunta-alalla toivotaan mahdollisimman nopeaa kompromissiratkaisua hallituksen ja AY-liikkeen välille.

Kuntien näkökulmasta esimerkiksi Superin ja Tehyn viime viikon ylityökiellolla ei ole ollut Jalosen mukaan toistaiseksi merkittäviä vaikutuksia.

– Alustavien arvioiden mukaan vaikutukset ovat olleet varsin vähäisiä, hän sanoo.

Keskiviikon lakoissa neljä liittoa

Keskiviikkona lakkoilevat Teollisuusliiton lisäksi ammattiliitto Pro, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Sähköliitto.

Toimihenkilöitä edustavan Pron lakko koskee noin viittä tuhatta työntekijää ja sataa työpaikkaa. Joukossa on isoja tehtaita.

PAMin poliittiseen lakkoon osallistuu noin tuhat työntekijää ja esimiestä, ja työnseisaus toteutetaan lähes sadassa toimipaikassa.

Teollisuudessa on keskiviikkona lakkopäivä. Jussi Mansikka / Yle

Lakko on rajattu koskemaan teollisuudessa työskenteleviä kiinteistö- ja siivousalan sekä henkilöstöravintoloiden työntekijöitä.

Sähköliitosta työtaisteluun ottaa osaa tuhat työntekijää 150:ssa isossa teollisuustyöpaikassa.

Aiemmin Suomen Elintarviketyöläisten Liitto (SEL) julisti 15 elintarvikealan työpaikkaan poliittiseen lakkoon ensi keskiviikkona.

Lakkoon osallistuu yli 4 500 elintarvikealan työntekijää muun muassa Atrialta, Hartwallilta, Fazer Makeisilta ja Saarioiselta.

Ensimmäisinä toimiin ryhtyivät ylityökiellolla jo kaksi viikkoa sitten Teollisuusliitto, Pro ja Auto- ja kuljetusalan työntekijöiden AKT.

Myös STTK:lainen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on ollut mukana ylityö- ja vuoronvaihtokielloissa.

