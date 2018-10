Lontoon finanssiala pakkaa laukkujaan, Frankfurt valmistautuu "hurjaan" syksyyn brexitin vuoksi

Saksan suurin pankki Deutsche Bank on yksi monista, jotka ovat ilmoittaneet siirtävänsä pääosan toiminnoistaan Lontoosta Frankfurtiin. Siellä kohoavat jo DB:n kiiltävät kaksoistornit.

FRANKFURT. Saksan finanssikeskusta ja Euroopan keskuspankin kotikaupunkia valmistellaan brexitin jälkeiseen aikaan.

Missä tahansa Frankfurtissa kohottaa katseensa taivaalle, näkee suurella todennäköisyydellä keskeneräisiä pilvenpiirtäjiä (siirryt toiseen palveluun). Lontoosta muuttavat pankkiirit pääsevät valitsemaan yli 20:stä lähivuosina asuin- ja toimistokäyttöön valmistuvasta tornista.

Lontoon rahamaailman suosiosta ovat kilpailleet kesän 2016 brexit-äänestyksen jälkeen etunenässä Frankfurt, Pariisi, Dublin, Amsterdam, Madrid ja Luxemburg.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on muun muassa järjestänyt Britannian bisnesjohtajille juhlat Versailles'n linnassa (siirryt toiseen palveluun) houkutellakseen liike-elämää Parisiin.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin sen sijaan ei ole tarvinnut tehdä markkinointityötä. Kilpailun voittajaksi näyttää ilman sitäkin nousevan (siirryt toiseen palveluun) Frankfurt.

Keskeneräisiä pilvenpiirtäjiä näkyy Frankfurtissa siellä täällä. Vuoteen 2023 mennessä niitä valmistuu 25 sekä asumis- että toimistokäyttöön. Sasha Silvala, Yle

Pian tarjolla tuhansia pankkialan työpaikkoja

Kun Britannia eroaa EU:sta ensi maaliskuun lopussa, iso osa sen valtavasta finanssikeskittymästä Lontoon Cityssä siirtyy muualle. Muutto ei tapahdu nopeasti, mutta kehitys on vääjäämätöntä. Cityssä on satoja tuhansia työntekijöitä, ja ainakin alkuun brexitin arvioidaan vaikuttavan vain joihinkin tuhansiin työpaikkoihin.

– Pankkien muutot ovat kalliita: budjetit ovat vähintään kymmeniä, joidenkin kohdalla jopa yli sata miljoonaa euroa. Lisäksi sääntelyn vuoksi pankkien tuotot ovat pienentyneet, finanssikeskusta Frankfurtiin lobbaavan Frankfurt Main Financen toimitusjohtaja Hubertus Väth selittää. Muuton kustannukset pitää saada katetuiksi, joten pankit odottelevat, millainen Brexit-sopimuksesta tulee.

Jo 25 isoa pankkia on kertonut siirtävänsä (siirryt toiseen palveluun) toimintojaan ja työntekijöitään Frankfurtiin. Lähikuukausina tulijoiden määrä voi ryöpsähtää.

– Me olemme Saksassa pitkään valmistautuneet siihen, että brexitistä ei synny sopua. Riskit ovat isot niille, jotka alkoivat valmistautua liian myöhään. Jotkut pelaavat kovempaa uhkapeliä kuin toiset, mutta uskon, että ajoissa muuttavat hyötyvät, Saksan pankkijärjestön BDB:n johtokunnan jäsen Markus Becker-Melching sanoo.

Mitä kauemmin Brexit-sopimuksen saaminen kestää ja maaliskuun loppu lähestyy, sitä vaarallisempi tilanteesta pankkien näkökulmasta tulee.

– Siksi uskomme, että syksystä tulee hurja, Väth sanoo.

Isoja asioita on sopimatta

Finanssimaailman näkökulmasta brexitissä epävarminta aikaa ovat lähikuukaudet.

Jos Britannia vain eroaa ilman mitään uutta sopimusta tulevista EU-suhteista, esimerkiksi johdannaiskauppojen selvittelyssä voi tulla ongelmia. Lontoossa arvioidaan olevan yli 80 000 työpaikkaa (siirryt toiseen palveluun) niin kutsutuissa clearing-selvityskeskuksissa.

Myös suomalaisten pankkien johdannaiskauppa siirtynee pitkällä aikavälillä pois Lontoosta.

– Odotamme vielä lisää muuttoilmoituksia niin, että Lontoosta siirtyy brexitiin mennessä ainakin 30–35 pankkia – ja ne ovat kaikki isoja, jotka vetävät pienempiä perässään, Väth arvioi. Pienempiä voi tulla jopa liki 60.

Frankfurtin Eurex-johdannaispörssi on napannut tämän vuoden kuluessa kymmenosan Lontoon johdannaiskaupan selvityksistä eli niin kutsutusta clearingistä. Sasha Silvala, Yle

Tähän mennessä toimintojensa siirtämisestä ovat ilmoittaneet muun muassa Goldman Sachs, Citi, JPMorgan, Barclays ja Deutsche Bank.

Myös esimerkiksi sveitsiläispankki Credit Suisse (siirryt toiseen palveluun) on kertonut tekevänsä Frankfurtista yhden pääpaikoistaan EU:ssa. Se on siirtänyt satojen miljoonien eurojen omaisuuseriä Saksaan.

Credit Suissen tavoin moni rahalaitos hajauttaa toimintojaan brexitin jälkeen. Credit Suissen keskustelut sääntelyviranomaisten, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa ovat yhä kesken.

– Hyödynnämme olemassa olevaa konttoriverkostoamme hallitsemattoman brexitin tapauksessa. Ratkaisumme sisältää useita paikkoja, joihin kuuluvat Madrid, Frankfurt ja Luxemburg, pankin viestinnästä kerrotaan. Myös Lontooseen jää toimipiste.

Pankkiirit pitävät Frankfurtia pikkukaupunkina

Yksi muuttoja hidastava tekijä on se, että pankeilla on ollut vaikeuksia suostutella työntekijöitä muuttamaan Lontoon suurkaupunkielämästä alle 800 000 asukkaan Frankfurtiin.

Niinpä Frankfurt Main Finance teetti selvityksen siitä, mikä tekee Frankfurtista Lontoota paremman ja houkuttelevamman paikan asua.

– Lontooseen verrattuna liikkuminen on helpompaa ja samaan aikaan elämänlaatu on todettu kansainvälisissä selvityksissä korkeaksi. Hintataso on puolet Pariisin ja kolmannes Lontoon tasosta, Väth luettelee.

Alan sääntelyelimet ovat lähellä: Euroopan keskuspankki EKP, Saksan finanssivalvoja BaFin ja Saksan keskuspankki Bundesbank. Kaupungissa sijaitsee myös Saksan pörssi ja sen tytäryhtiö Eurex-johdannaispörssi.

Saksa on suurin euromaa, jossa on pankeille hyviä yritysasiakkaita ja vauraita yksityisasiakkaita omaisuudenhoitoon. Maa noudattaa vakaata veropolitiikkaa. Työvoimaa on tarjolla jo siksi, että saksalaispankit ovat irtisanoneet ihmisiä viime aikoina tehostaessaan toimintaansa.

Tähän asti Saksan menestyksekäs liike-elämä on tunnettu ennen kaikkea insinööritaidoistaan, perheyhtiöistään ja pienistä ja keskikokoisista yrityksistä. Nyt päättäjät haluavat vahvistaa finanssialaa. Anna Karismo, Yle

Pankeista kilpaillaan säätämällä lakeja uusiksi

Myös Saksan päättäjät ovat alkaneet tukea Frankfurtin ponnisteluja. Merkel antoi vastikään varovaisen tukensa (siirryt toiseen palveluun) sille, että johdannaisselvityksiä tehdään brexitin jälkeen yhä enemmän Frankfurtissa.

Valitessaan sijaintipaikkaansa pankit selvittävät tarkkaan paikallisen byrokratian ja lait. Saksassa on jo sovittu, että esimerkiksi työntekijöiden palkkaamiseen liittyviä sääntöjä höllennetään.

– Päättäjät haluavat tehdä Saksasta houkuttelevamman paikan muihin verrattuna. Aiemmin seniorityöntekijöitä oli vaikea irtisanoa, mutta nyt sekä korkeapalkkaisten palkkaamisesta että irtisanomisesta tulee helpompaa, Becker-Melching sanoo. Hubertus Väthin mukaan myös byrokratiaa on nyt vähemmän kuin vielä kaksi vuotta sitten.

Saksa on ollut Euroopan talousveturi jo pitkään ja maan talous on hyötynyt yhteisvaluutta eurosta. Voiko siis sanoa, että euroalueen mahtimaa selviää Brexitistäkin voittajana?

– Emme pyytäneet tai toivoneet brexitiä. Siinä häviävät kaikki, etenkin Britannia. Mutta meillä on sanonta, "älä hukkaa hyvää kriisiä". Frankfurtilla on nyt mahdollisuus olla yksi harvoista voittajista, Väth sanoo.