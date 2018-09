Suomen Pankin Olli Rehn Italiasta: Taloustilanne huolestuttava, mutta kriisejä ei kannata vielä maalata

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää Italian tilannetta huolestuttavana.

Italian hallitus julkisti torstaina uuden budjetin, jossa julkisen talouden alijäämän annettaan kasvaa 2, 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuosina 2019-2021. Italian avokätinen budjetti uhmaa euroalueen talouskuria. Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenvaltioiden pitäisi pitää alijäämänsä alle kolmessa prosentissa ja valtionvelan tulisi olla alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Olli Rehn sanoo Yle TV1:n Ykkösaamussa, että kriisejä ei kannata asiassa vielä maalata, mutta Italian suhteen on kaksi isoa kysymystä maan taloudessa ja rahoitusjärjestelmässä.

Hänen mukaansa Italian pankeilla on aika paljon ongelmaluottoja, edelleenkin yli euroalueen keskiarvon. Maa on tehnyt hyvää työtä ongelmaluottojen määrän kitkemiseksi, mutta positiivinen suunta pitäisi Rehnin mukaan saada jatkumaan.

Toisena isona kysymyksenä hän pitää maan julkista taloutta.

– Italian hallitus on eilisellä päätöksellä ylittämässä rajat ja sitoumukset, mitä se on tehnyt eurooppalaisiin kumppaneihin nähden. Kun markkinat katsovat, millä tavalla Italia pystyy selviytymään velkataakastaan ja mittavasta alijäämästä, se on Italian talouden kannalta iso ongelma, ja sillä on heijastusvaikutus muuhun euroalueen talouteen, sanoo Rehn.

Euroalueelle on aikoinaan luotu alijäämä- ja velkasäännöt. Rehnin mukaan nykytilanteessa on edesssä asetelma, jossa Italia, euroryhmä ja komissio joutuvat selvittämään asiaa.

– Olisi hyvin tärkeää, että Italia pitäisi kiinni sitoutumuksistaan, joita se on tehnyt aikoinaan euroon liittyessä koskien julkisen talouden tasapainoa.