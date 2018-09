Ylen radiotoimittaja Erkki Pälli on kuollut

Lääketiede löytää meistä yhä enemmän sairauksia, joita ei kannattaisi edes etsiä – "Potilas ei saa hyötyä, mutta kerää haitat"

Harmittomien sairauksien etsimisestä ja hoitamisesta on tullut yhä suurempi puheenaihe lääkärikunnassa. Se on ilmiö, josta myös potilaiden on hyvä tietää.