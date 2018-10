Espoon Saunalahden koulun rehtori saa sittenkin jatkaa virassaan – Espoon kaupunginhallitus ei hyväksynyt erottamista

Espoon kaupunginhallitus päätti tänään maanantaina, että Saunalahden yhtenäiskoulun rehtoria ei irtisanota. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hylätä esityksen irtisanomisesta.

Kaupunginhallitus päätti siis perua perusopetuslinjan päällikön Ilpo Salosen elokuussa tekemän irtisanomispäätöksen.

Salonen irtisanoi Saunalahden yhtenäiskoulun rehtorin Hanna Sarakorven elokuun lopussa. Rehtori on ollut tähän asti virkasuhteessa, mutta ilman työntekovelvoitetta.

Espoon sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä esitti kaupunginhallitukselle, että rehtori Hanna Sarakorpi irtisanottaisiin. Pitkälä perusteli päätösehdotustaan rehtorin toistuvalla linjausten ja ohjeiden vastaisella toiminnalla. Rehtorille on aiemmin annettu kolme huomautusta ja kaksi varoitusta.

Pitkälän mukaan rehtori ei huomautuksista ja varoituksista huolimatta ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi.

Pitkälä jätti eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen päätökseen.

Kaupunginhallituksen mielestä irtisanomiskynnys ei ylittynyt

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula toteaa, ettei kaupunginhallitus nähnyt irtisanomiskynnyksen ylittyvän.

– Kaupunginhallitukselle ei esitetty riittävää näyttöä, jonka perusteella rehtori tulisi irtisanoa, vaikka nämä varoitukset ovat olleet aiheellisia, Markkula sanoo.

Sivistystoimen johtajan Aulis Pitkälän mukaan Sarakorven irtisanominen liittyi esimerkiksi oppilaaksiottoon liittyviin asioihin.

Päätöstiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) kaupunginhallitus kiinnittääkin huomiota oppilaaksioton ohjeistukseen. Jatkossa ohjeistusta on noudatettava johdonmukaisesti.

Jotta vastaavia tilanteita ei enää jatkossa syntyisi, kaupunginhallitus vaatii toimialaa ja lautakuntaa selkeyttämään ohjeita, niiden tulkintaa sekä noudattamista.

Saunalahden koulun jatkosta raportoitava kaupunginhallitukselle

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa sivistystoimialaa varmistamaan, että Saunalahden koulun toiminta saadaan hyväksi. Päätöstiedotteen mukaan tämä on suoritettava yhteistyössä kouluyhteisön kanssa, ja tuloksista on raportoitava myös kaupunginhallitukselle.

Markkula ei lähde arvioimaan, millä tavoin asiat tästä etenevät.

– Emme voi mennä kaupunginhallituksena ratkomaan, kuka tekee mitäkin. Se on toimialan tehtävä. Toimialan pitää nyt huolella harkiten viedä asiaa eteenpäin, mutta myös aika nopein välittömin toimenpitein, Markkula toteaa.

Henkilökohtaisesti Markkula toivoo, että asianosaiset pystyisivät keskustelemaan jatkosta keskenään.

– Katsoisivat, mikä on paras ratkaisu Saunalahden koulun osalta. Toimialalla on ollut ristiriitoja. Niiden takia on tullut huomautuksia ja varoituksia. Kiistatta tässä on nyt haasteita ja ongelmia, joita kaupungin johto joutuu ratkomaan.

Saunalahden koulun rehtorin irtisanominen nousi julkisuuteen Länsiväylän (siirryt toiseen palveluun) uutisoitua aiheesta, ja se herätti vilkasta keskustelua muun muassa koululaisten vanhempien keskuudessa. Osa asettui julkisesti tukemaan Sarakorpea.

Saunalahden yhtenäisessä peruskoulussa opiskelee noin 800 oppilasta, ja siellä on luokkia esikoulusta yhdeksänteen luokkaan.

Lisää aiheesta:

Espoolainen rehtori irtisanottiin ja siitä seurasi mediamylläkkä – Tänään saattaa selvitä, ovatko potkut lopulliset, vai saako rehtori sittenkin jatkaa virassaan

Saunalahden koulun rehtorin potkuista päätös kahden viikon kuluttua

Espoolaisrehtorin "pikapotkut" eivät yllättäneet opettajien ammattijärjestöä: "Siinä koulussa on ollut ongelmia"

Nyt puhuu kohupotkut saanut espoolaisrehtori: Jatkuvaa moittimista ja arvostelua – "Virheitä on etsitty poikkeuksellisilla tavoilla"

Espoon Saunalahden koulun rehtori sai potkut – Irtisanominen jakaa mielipiteitä: "Vakava toimenpide etenkin, kun on kyseessä pidetty ja arvostettu rehtori"

1.10.2018 klo 20.14 Lisätty Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan Markku Markkulan kommentteja ja tietoja päätöstiedotteesta.

1.10.2018 klo 20.40 Lisätty Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan Markku Markkulan kommentteja ja tietoja päätöstiedotteesta.