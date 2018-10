Uudet jäähallit vaativat viereensä asuntoja, jotta sijoittaja kiinnostuu - Pelkkä jättihalli on vaikea saada kannattavaksi

Lappeenrannan monitoimihallin yhteyteen on kaavailtu liikehuoneistoja ja viereen asuintaloja, mikäli halli nousee keskustaan.

Lappeenrannan monitoimihallin yhteyteen on kaavailtu liikehuoneistoja ja viereen asuintaloja, mikäli halli nousee keskustaan. Lappeenrannan kaupunki

Sijoittajia ei ole helppo saada mukaan rakennuttamaan kuntien suuria urheiluareenoita. Pelkona on, että sijoitettuja rahoja ei saada takaisin.

Suomessa on rakenteilla tai suunnitteilla useita suuria urheilurakentamishankkeita, joihin etsitään yksityistä rahaa. Jyväskylään rakennetaan urheilun suurkeskittymä Hippos, Tampereen keskustaan nousee monitoimiareena ja Turun keskustaan kaavaillaan elämyskeskusta.

Itärajalla Lappeenranta ottaa mallia isommilta ja haluaa keskustaan monitoimihallin tapahtuma- ja jäähallikäyttöön. Vaihtoehtona on rakentaa halli nykyisen jäähallin lähelle Kisapuistoon, joka sijaitsee reilun kolmen kilometrin päässä keskustasta.

Kaupunkien veronmaksajien rahat eivät riitärakennuttamaan halleja, joten kaupungit haluavat suurhankkeisiinsa ulkopuolisia sijoittajia.

Lappeenranta käynyt neuvotteluja

Lappeenrannan keskustaan kaavaillun uuden monitoimiareenan hintalapuksi on muodostunut noin 50 miljoonaa euroa. Areenan ytimeksi suunnitellun jäähallin katsomoon mahtuisi 5 000 katsojaan.

Kaupunki aikoo aloittaa tarjouskilpailun rahoittajien etsimiseksi.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoo, että ulkopuolinen sijoittaja on jo ottanut yhteyttä kaupunkiin, vaikka hanke ei ole vielä saanut lopullista siunausta kaupunginvaltuustossa.

– Suomalaisten ihmisten lähestymisiä on tässä tapahtunut. Meitä on lähestytty, kommentoi Jarva.

Jääkiekon SM-Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kertoo, että Suomessa on käynnissä iso rakentamis- ja korjausbuumi jäähalleissa.

– Nyt on ennennäkemättömän suuri aalto uusia areenahankkeita käynnissä ja kaikkia ei ole vielä edes julkaistu, sanoo Kallioniemi.

Liiga-halleista huonoimmassa kunnossa on Lappeenrannan Kisapuisto.

– Oma rakas Kisapuisto, jossa olen lukemattomia tunteja viettänyt, on haperoimmassa kunnossa, kertoo aiemmin Liiga-Saipa Oy:n toimitusjohtajanakin toiminut Kallioniemi.

Yksityinen raha kiven alla

Soittokierros Suomen suurimmille kiinteistösijoittajille paljastaa, ettei suurin heistä osa ole edes kuullut Lappeenrannan hallihankkeesta. Asiaa selittänee se, että hallin rakentaminen vaatii vielä kaupunginvaltuuston hyväksymisen kilpailutuksen aloittamiselle.

Kiinnostaisiko Lappeenrannan keskustaan tulevan hallin rahoittaminen sijoittajia?

Lappeenrannassa jo toimiva, kauppakeskuksiin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Cityconin talousjohtaja Eero Sihvonen kertoo, ettei yritystä kiinnosta rahoittaa monitoimihallia.

– Me sijoitamme vain kauppakeskuksiin ja kaupallisiin kiinteistöihin.

Uuteen monitoimijäähalliin on kuitenkin suunnitteilla liiketiloja ja muuta kaupallista toimintaa.

– En jaksa uskoa, että siihen tulisi kauppakeskusta hallin kylkeen. Kyllä se kuulostaa enemmänkin urheilurakentamiselta, Sihvonen ynnää.

Myös kiinteistösijoitusyhtiö Sponda tyrmää Lappeenrannan hallihankkeen kiinnostavuuden.

– Meidän kiinnostuksemme kohdistuu pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöihin. Meidän fokukseemme eivät tällaiset monitoimihallit kuulu, sanoo kehitysjohtaja Matti Saaranen Spondalta.

Havainnekuva Tampereen Kansi ja Areena-hankkeesta Studio Daniel Libeskind

OP:n rahat riittävät nyt vain Tampereelle

Tampereen kaupunki on löytänyt hyvin ulkopuolista rahaa uudelle areenalleen. Kaikkiaan 500 miljoonan euron hankkeesta kaupungin osuus on 60 miljoonaa euroa. Siihen kuuluu monitoimiareenan lisäksi tornitaloja, hotelli ja toimistotiloja. Itse areenan ja harjoitusjäähallin hintalappu on noin 100 miljoonaa euroa.

Tampereen lisäksi kaupungin suureen areenahankkeeseen rahaa laittaa likoon muun muassa OP-ryhmä ja LähiTapiola.

OP-ryhmän kiinteistösijoitusten johtaja Markku Mäkiaho kertoo, ettei hän ole kuullut Lappeenrantaan mahdollisesti nousevasta hallista.

Mäkiaho kertoo, että OP-ryhmällä ei ole varaa rahoittaa useita suurprojektia samanaikaisesti.

– Ei tämän kokoisia hankkeita voi olla meidän kokoisella sijoittajalla monta päällekkäin.

Mäkiahon mukaan Lappeenrannan hanke on muodikas.

– Samanlaisia hankkeita on suunnitteilla ja viritteillä vähän joka puolelle Suomea. Nyt on jopa runsauden pulaa sijoittajan näkökulmasta, sanoo Mäkiaho.

Mäkiahon mukaan yksityisen rahan saamista voi vaikeuttaa se, että perinteisesti liikuntarakentaminen on ollut kuntien ja valtion harteilla.

– Ollaan oltu lähtökohtaisesti kiinni siinä, että kunnat ja valtio maksavat. Yksityissijoittajan rahalle on olemassa kuitenkin hinta, ja aina on olemassa vaihtoehtoisia sijoituskohteita verrattuna liikuntarakentamiseen. Pääomasta joutuu kilpailemaan. Jos ei riittävää tuottoa synny, sitten hankkeita jää rahoittamatta, pohtii Mäkiaho.

Pelkät areenat eivät saa rahoittajia liikkeelle

Sijoittajan riskiä pienentää se, mikäli areenojen yhteyteen ja viereen rakennetaan jotain muutakin.

Monitoimihalleissa pelataan jääkiekkoa, joka täyttää hallin vain noin 30 iltaa vuodessa. Lappeenrannassa liigajoukkue Saipa pelaisi kotiottelunsa tulevassa hallissa.

Otteluillat ei kuitenkaan vielä tuo elantoa ja tuloa sijoittajille. Lappeenrannassa monitoimihallin läheisyyteen on suunnitteilla asuinkiinteistö ja liikehuoneistoja.

– Sijoittajan näkökulmasta muun rakentamisen merkitys on jopa isompi kuin itse areenan rakentaminen. Muu rakentaminen on riskiä tasaava asia, sanoo johtaja Markku Mäkiaho OP kiinteistösijoituksesta.

Myös Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että hallin ympäriltä on löydyttävä rakennusoikeutta ulkopuolisten rahoittajien saamiseksi.

– Kun aletaan puhua yli 100 miljoonan euron hankkeesta, se herättää jo enemmän kiinnostusta sijoittajissa, kommentoi Jarva.

OP kiinteistösijoitusjohtaja Mäkiahon mukaan areenarakentamisen haaste on saada ne kannattaviksi sijoittajille.

Mäkiaho käyttää esimerkkinä Jyväskylän Hipposhanketta, jonne on saatu yksityistä rahoitusta 90 prosenttia koko budjetista. Kokonaisbudjetti Jyväskylässä on 220-250 miljoonaa euroa.

Havainnekuva tulevasta Jyväskylän Hippoksesta. PES-Arkkitehdit Oy

Rahaa eläkevakuutusyhtiöiltä?

Lähes kaikki suuret kiinteistösijoitusyhtiöiden johtajat neuvovat kääntymään hallirahoituksessa eläkevakuutusyhtiöiden puoleen. Heidän mielestään esimerkiksi Ilmarinen ja Varma voisivat rahoittaa hallihankkeita.

Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen vastaa eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kotimaisista kiinteistösijoituksista.

– Ilmarisella kiinteistösijoittajana ei ole juurikaan kokemusta Suomessa monitoimihalleihin sijoittamisesta, kertoo Aimonen.

Uudentyyppinen sijoituskohde ei herätä intohimoja Ilmarisella hankkeen puolesta. Aimonen kuulee ensimmäistä kertaa Lappeenrannan keskustaan mahdollisesti nousevasta hallista.

– Monitoimihallin sijoittaminen kaupungissa keskeiselle paikalle on kyllä kestävää kehitystä, jotta tiloja pystytään hyödyntämään moneen käyttötarkoitukseen, kiittelee Aimonen Lappeenrannan keskustan hallivaihtoehtoa.

Onko Varma varma rahasampo Lappeenrannalle?

Eläkeyhtiö Varman sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi suhtautuu jo muita sijoittajia myötämielisemmin monitoimihallihankkeisiin.

Monitoimihalliin sijoittaminen kiinnostaa Varmaa, mikäli kaupunki on tekemässä pitkän vuokrasopimuksen merkittävästä osasta uusista tiloista.

– Markkinoilla pidetään kuntia hyvänä ja luotettavana vuokralaisena. Siinä mielessä sijoittajakiinnostusta löytyy niille tiloille, joille kunta tekee riittävän pitkän vuokrasopimuksen, kertoo sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi Varmalta.

Liiketilojen rakentamisessa hallin yhteyteen on Tomperin mukaan haasteita.

– Lappeenrannassa kaupallisia tiloja on jo vanhastaan kohtuu hyvin tarjolla, silloin vuokralaisia uusiin tiloihin ei hirveän helposti löydy, eikä kuluttajien ostovoimaa välttämättä enää jakaannu uusiin liiketiloihin.

Tomperi näkee, että uusiin hallihankkeisiin rahoitusta etsitään tällä hetkellä muun muassa kiinteistörahastoista, joita tarjoavat esimerkiksi pankit ja pankkiiriliikkeet.

Tomperi ei halua kommentoida, ovatko he mahdollisia sijoittajia Lappeenrannan hallihankkeessa. Muut sijoittajat ovat sanoneet suoraan, etteivät ole kuulletkaan asiasta. Tomperi on ensimmäinen, joka ei suoraan sano, ettei ole kuullutkaan Lappeenrannan jäähallisuunnitelmista.