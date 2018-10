Satojen asuntojen ja liiketilojen nouseminen Järvenpään keskustaan viivästyy – Rakennuttaja vetäytyi suunnitelmista: "Olemme erittäin pettyneitä"

Järvenpään keskustaan suunniteltu uusi kaupunkikeskus Perhelä (siirryt toiseen palveluun) ei toteudu Lujatalo Oy:n kanssa, tiedottaa Järvenpään kaupunki (siirryt toiseen palveluun).

– Olemme erittäin yllättyneitä ja pettyneitä, että hanke kaatuu näin viime metreillä, Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen toteaa kaupungin tiedotteessa.

Lujatalo valittiin vuonna 2016 kilpailutuksen kautta toteuttamaan Järvenpään ydinkeskustassa sijaitsevan Perhelän kaupunkikeskuksen rakentaminen. Perhelään on suunniteltu satoja asuntoja ja liiketiloja.

Naukkarisen mukaan kaupunki on tehnyt kaikkensa hankkeen onnistumiseksi.

– Olemme antaneet aikaa ja suostuneet konseptin hiomiseen, jotta olisi päästy mahdollisimman hyvään lopputulokseen molempien osapuolien kannalta. Olen pahoillani siitä, että hanke ei käynnisty suunnitellussa aikataulussa.

Lujatalo: Hankkeen taloudelliset edellytykset eivät tule täyttymään

Lujatalo toteaa omassa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että hankkeen taloudelliset edellytykset eivät tule täyttymään nykyisessä markkinatilanteessa. Lujatalon mukaan suurin syy hankkeen taloudellisen yhtälön muuttumiseen on noususuhdanteen aikaansaama rakennuskustannusten merkittävä kasvu. Toisaalta liike- ja toimitilojen vuokratasot ovat pysyneet ennallaan vuosikausia.

Lujatalon mukaan se on sijoittanut hankkeeseen jo useita miljoonia euroja, ja hankkeen kariutuessa tehdyt investoinnit jäävät Lujatalon tappioksi.

Järvenpään kaupungin mukaan Perhelä toteutetaan, vaikka Lujatalo vetäytyykin hankkeesta. Hanketta on valmisteltu usean vuoden ajan, ja tontti on rakennusvalmiina. Kaupunki alkaa etsimään uutta kumppania välittömästi.

Kaupungin mukaan hankkeeseen on käytetty tähän mennessä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Kuluja on syntynyt erityisesti kiinteistöjen ostamiseen ja purkutöihin liittyen. Kaupungin mukaan summasta yli kahdeksan miljoonaa euroa on suoraan hyödynnettävissä tulevaisuudessa. Lisäksi Lujatalo Oy:n maksama hankkeen varausmaksu 500 000 euroa jää kaupungille.

Järvenpään kaupunginhallitus sai asiasta tiedon tänään maanantaina.

