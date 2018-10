Näin Hakaniemen kaupunkikuva muuttuu lähivuosien aikana – Virastotalojen tilalle suunnitellaan hotellia ja asuntoja tutkijoille

Näkymä Helsingin Pitkältäsillalta kohti Kallion kirkkoa on muuttumassa, sillä nykyisten virastotalojen tilalle suunnitellaan uusia rakennuksia.

Näkymä Helsingin Pitkältäsillalta kohti Kallion kirkkoa on muuttumassa, sillä nykyisten virastotalojen tilalle suunnitellaan uusia rakennuksia. Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

Näkymä Pitkältäsillalta kohti Kallion kirkkoa muuttuu seuraavan neljän vuoden aikana voimakkaasti.

Hakaniemen Ympyrätalon vieressä sijaitseville tonteille, nykyisten virastotalojen tilalle, aiotaan rakentaa hotelli ja toimistotiloja sekä kansainvälisille tutkijoille suunnattua asuintalo.

Suunnitelmista vastaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama HYY Yhtymä, joka aikoo ostaa entiset virastotontit Helsingin kaupungilta 15 miljoonalla eurolla.

Nykyisten virastotalojen paikalle on tarkoitus rakentaa kolme uutta rakennusta: hotelli, toimistotiloja sekä kansainvälisille tutkijoille suunnattu asuintalo. Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

Suunnitelmat ovat askeleen nyt lähempänä toteutumistaan, sillä Helsingin kaupunginhallitus valitsi eilen maanantaina Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi Lyyra-nimisellä suunnitelmallaan . Lyyra-kokonaisuuden on suunnitellut arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti.

Kaupunginhallitus linjasi samalla, että päiväkoti Kalevalle pitää turvata tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä jatkosuunnittelun yhteydessä.

Uudet rakennukset rakennetaan Porthaninkadun, Siltasaarenkadun ja Kolmannen linjan kulmaan, osoitteisiin Siltasaarenkatu 13 ja Toinen linja 7. Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

Lyyran kokonaislaajuus on 20 800 kerrosneliömetriä, joka koostuu rakennusten lisäksi maanalaisista tiloista. HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola on kuvaillut Lyyraa tieteen ja talouden kortteliksi. Ajatuksena on, että Hakaniemen kolmesta uudesta rakennuksesta tulisi tieteen ja yritysten kansainvälinen kohtaamispaikka.

Selvitysten mukaan olemassa olevat virastorakennukset ovat liian vanhanaikaisia nykyaikaisten toimistorakennusten edellyttämiin vaatimuksiin. Rakennusten alakerrassa sijaitsevat metroaseman sisäänkäynnit säilyvät omilla paikoillaan.

Hakaniemeen nousevan Lyyra-kokonaisuuden arvioidaan olevan valmis vuonna 2022. Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

Lyyra-kokonaisuuden arvioidaan valmistuvan vuonna 2022. Virastotalojen purkaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2020. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.

HYY Yhtymällä on meneillään myös muita rakennushankkeita. Viime viikolla kerrottiin, että se osti Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Seurahuoneen talon Spondalta. Tarkoituksena on avata Seurahuoneen ja Uuden ylioppilastalon tiloihin uusi hotelli.