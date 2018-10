Katso suorana kello 12: Britannian pääministeri pitää elintärkeän puheen puoluetovereille – brexit-kompromisseja tarvittaisiin, mutta onko Theresa May niihin valmis?

Pääministeri Theresa May on kovan paikan edessä Birminghamin puoluekokouksessa, joka on brexit-erimielisyyksien repimä. Puhetta voi katsoa puolilta päivin Ylen verkkosivuilta.