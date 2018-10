Tuoreesta kaupunginjohtajasta tuli isä, ja sitten kunnan tärkeimmältä hankkeelta putosi pohja – nyt siitä muistuttaa vain valtava monttu

Järvenpään kaupunginjohtajan Olli Naukkarisen kasvoilla on yllättävän tyyni ilme, kun ottaa huomioon, mitä kaupungissa on viikon sisällä tapahtunut.

Viime torstaina Vanhankylän Kartanon yrittäjä ilmoitti purkavansa vuokrasopimuksen, koska liiketoiminta on kannattamatonta. Samalla alkoi uudelleen keskustelu jo kertaalleen päätetyn lähes miljoona euroa maksavan saunan (siirryt toiseen palveluun) rakentamisesta Vanhankylänniemeen.

Vuosikymmeniä kestänyt hanke Vanhimmilta osiltaan jo vuonna 1941 valmistunut Perhelän liikekiinteistö sijaitsi kaupungin ydinkeskustassa ja ehti rapistua pahasti aikojen saatossa.

Korttelin uudelleenrakentaminen on pyörinyt Järvenpään suunnittelupöydillä jo parikymmentä vuotta.

Pitkään kestäneiden neuvottelujen jälkeen Järvenpään kaupunki sai hankituksi korttelin pala palalta itselleen ja purkamisesta päästiin sopimukseen kesällä 2017.

Nyt kortteli on purettu ja paikalla on massiivinen hiekkamonttu. Kortteliin on tarkoitus toteuttaa keskustakorttelikokoisuus, johon kuuluu tornitalo.

Viikonloppuna Naukkarisesta tuli pienen poikalapsen isä, ja maanantaina kasvoille jysähti todellinen uutispommi: Lujatalo Oy ilmoitti vetäytyvänsä kaupungin tärkeimmän kehityshankkeen eli Perhelän korttelin rakentamisesta. Yhtiön mukaan (siirryt toiseen palveluun) voimakas noususuhdanne ja rakennuskustannusten nousu tekivät hankkeen toteutuksen mahdottomaksi.

Nyt kaupungin parhaalla liikepaikalla on valtava hiekkakuoppa, jonka kohtalo on täysin auki. Näky on melkoisessa ristiriidassa Järvenpään hehkutusta keränneen rakennusbuumin ja muuttovoittomaineen eli niin sanotun Järvenpää-ilmiön kanssa.

Sijoittajat edelleen mukana

Naukkarinen sanoo yllättyneensä Lujatalon päätöksestä, mutta olevansa luottavainen hankkeen tulevaisuudesta.

– Hankkeen taustasijoittajilta tuli heti maanantaina yhteydenottoja, joiden sisältö oli, että vetäytymispäätös on rakennusliikkeen oma päätös ja sijoittajat ovat edelleen kiinnostuneita.

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen uskoo, että Perhelän korttelille löytyy sopiva rakentaja muutaman kuukauden sisällä. Ronnie Holmberg / Yle

Seuraavat askelmerkit ovat Naukkarisen mukaan selvät: ensin päätetään, miten massiivinen rakennusmonttu saadaan väliaikaisesti maisemoitua. Seuraavien viikkojen aikana kehitetään konseptia, jolla Perhelä-pakettia tarjotaan rakennusliikkeille.

Tarkoitus on löytää uusi yhteistyökumppani lähikuukausien aikana.

Arvio: Rakentaminen venyy vuodella

Naukkarinen on taitava viestijä, ja kaupunkilaiset ovat kiitelleet johtajansa tapaa tiedottaa ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Facebookissa hän on jakanut tietoa ja vastannut Perhelää koskeviin kysymyksiin, vaikka uutinen tuli maanantaina ja perhe pääsi kotiin synnytyssairaalasta tiistaina.

Järvenpään keskustan parhaalla liikepaikalla on nyt tyhjä hiekkamonttu. Vesa Marttinen / Yle

Rakentamiskustannusten nousua ja alan suhdannetta ei kuitenkaan avoimella kriisiviestinnällä toiseksi muuteta. Alan tilanteesta kielii esimerkiksi rakennusyhtiö SRV:n antama tulosvaroitus, joka liittyi kauppakeskus Redin rakentamiseen ja nousseisiin kustannuksiin.

Naukkarinen on kaikesta huolimatta vakuuttunut, että uusi rakennusyhtiö löytyy ja Perhelän rakentamisaikatauluun tulee korkeintaan vuosi lisää.

– Paketti on aika lailla rakennusvalmis, ja se sijaitsee puolen tunnin päässä Helsingin keskustasta. Kaupungilla on kaikki mahdolliset tiedot siihen, mikä on mahdollista ja mikä ei. Selvitettäviä asioita on huomattavasti vähemmän kuin keskustarakentamishankkeessa normaalisti olisi.

Naukkarisen mukaan kaupunki ei ole valmis tinkimään kaupunkikuvallisista asioista tai tietyistä korttelikokonaisuuden yksityiskohdista.

– Tässä tehdään omaleimaista kaupunkikeskustaa, ei nukkumalähiötä. Kaupunki ei tule tinkimään siitä, etteikö kaupungin keskustassa olisi liiketiloja alimmissa kerroksissa, tai siitä, että asumisen lisäksi täytyy jonkin verran olla toimistoja. Muussa tapauksessa tämä ei kauheasti enää näyttäisi kaupungin keskustalta.

