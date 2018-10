Nuoret pahoinpitelivät rajusti alaikäistä poikaa yksityisasunnossa – Helsingin käräjäoikeus käsittelee poikkeuksellista rikosta

Poliisin mukaan teon taustalla on vähäisenä pidettävän velan periminen.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään keskiviikkona poikkeuksellista tapausta, jossa kolmea nuorta henkilöä syytetään törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä vapaudenriistosta ja varkaudesta.

Uhri on alaikäinen poika, joka houkuteltiin Herttoniemenrannassa sijaitsevaan yksityisasuntoon elokuussa. Syytteet nostettiin 26. syyskuuta.

Syytetyistä yksi on ollut tekohetkellä yli 18-vuotias ja kaksi muuta 15- ja 16-vuotiaita, joten he ovat rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan. Tapaukseen liittyy myös alle 15-vuotias nuori, joka ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Syyttäjän mukaan hänen osaltaan asiaa ei käsitellä lainkaan käräjäoikeudessa.

Haastehakemus: teossa käytetty erityistä julmuutta

Poliisi kertoi aiemmin, että tapauksen kaikki osalliset olivat joko samaa kaveriporukkaa tai ainakin tunsivat toisensa entuudestaan. Alaikäinen uhri houkuteltiin yksityisasuntoon, jossa häneltä ryhdyttiin perimään pientä velkasummaa uhkaillen ja väkivaltaa käyttäen. Asuntoon saavuttuaan uhri laitettiin käsirautoihin, jonka jälkeen häntä alettiin pahoinpidellä raa'asti.

Julkiseksi tulleen haastehakemuksen mukaan vapaudenriistossa on aiheutettu vakavaa vaaraa uhrin hengelle ja terveydelle. Lisäksi teossa on käytetty erityistä julmuutta ja vakavan väkivallan uhkaa. Myös tekijöiden lukumäärä on osaltaan vaikuttanut siihen, että vapaudenriistoa pidetään törkeänä.

Uhria pahoinpideltiin muun muassa lyömällä, potkimalla, kuristamalla ja vasaralla lyöden. Lisäksi yhtä tekijää syytetään varkaudesta tämän vietyä uhrilta kuulokkeet.