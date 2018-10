Lakkopäivä maksaa miljoonia – Olvilta jäi tekemättä miljoona juomalitraa, mutta kaupasta ruoka ei ole loppunut

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä alkanut vuorokauden mittainen lakko on iskenyt ehkä voimakkaimmin suuriin ja keskisuuriin työnantajiin, joita kiista henkilöperusteisten irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä ei koske.

Esimerkiksi Iisalmessa toimiva panimotuote- ja virvoitusjuomavalmistaja Olvi arvioi, että lakon takia valmistamatta jää noin noin miljoonan litran verran erilaisia juomia.

Olvin toimitusjohtajan Lasse Ahon mukaantämä on juuri nyt erittäin haitallista, sillä kuuman kesän jäljiltä yhtiön varastot ovat tavanomaista pienemmät. Kuluttajapakkauksina mitattuna tekemättä jäävän työn määrä on huomattava.

– Tämä tarkoittaa 2–3 miljoonan tölkin ja pullon tuotannon menetystä, Aho laskee.

EK moittii ja soimaa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt laskelman, jonka mukaan irtisanomislakikiistasta johtuva työnseisaus aiheuttaa Suomelle noin 50 miljoonan euron kansantuotemenetyksen.

– Tämä on valitettava päivä työmarkkinoilla. Juuri kun on saatu suomalaista kilpailukykyä petrattua, tulee työtaistelu, jolla on isot kustannukset, ja joka pysäyttää toki pyöriä monelle toimialalla, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

Kuluttajille asti lakko ei kuitenkaan välttämättä näy, sillä muun muassa S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa on mahdollisiin toimitushäiriöihin varauduttu jo etukäteen.

– Tämä on päivän lakko, ja tiedettiin tästä jo viime viikolla, niin on yhdessä pystytty varautumaan aika hyvin, vahvistaa S-ryhmän hankintajohtaja Jari Simolin.

Kauppa varautunut etukäteen

Koska lakon piirissä on muun muassa merkittäviä elintarvikealan toimijoita, voi yksittäisiä tuotteita lähipäivinä puuttua kaupan hyllyiltä.

– Varmaankin yksittäisiä tuotepuutteita tuoretiskissä saattaa olla loppuviikosta, Simolin ennakoi.

Kyse on lähinnä lihasta ja lihajalosteista.

Kaupan alalla työtaistelutoimissa on toistaiseksi ollut kyse vuoronvaihto- ja ylityökielloista, eli varsinaista lakkoa ei myymälöissä ole tänään ollut.

Sen sijaan muun muassa monilla teollisuuden alan työpaikoilla on tänään lakkoiltu. Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen pienissä yrityksissä koetaan työntekijäpuolella asiaksi, jossa ei voida antaa periksi.

Työsuhteen vakaudella kun on vaikutusta moneen asiaan.

– Jos on pienellä työpaikalla, niin voi käydä, ettei saa pankista lainaa. Työsopimus kun voi olla katkolla milloin tahansa, napauttaa Teollisuusliiton Oulun ja Lapin vt. aluepäällikkö Martti Rauhala.

Lue lisää:

Lakkopäivän kustannukset – Vankkaa tilastotietoa vai puhdasta arvausta?

Näin lakkopäivä näkyy tänään arjessa: Punainen liha voi vaihtua kaupoissa kanaan, bussivuoroja jää väliin, päiväkotien ruokakuljetukset vaikeutuvat