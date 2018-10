Suomen suurin bussifirma Koiviston Auto osti Onnibusin

Onnibusilla on liki 70 linja-autoa. Onnibusin hintojen ei pitäisi nousta.

Lahtelainen Koiviston Auto Oy on ostanut Onnibus.comin koko osakekannan.

Onnibusin liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on 230. Linja-autoja yhtiöllä on 68. Onnibusin reitistö yhdistää 50 kaupunkia Suomessa.

Suomen suurimman linja-autokonsernin Koiviston auton konsernijohtaja Antti Norrlinin mukaan OnniBus-brändi säilyy ja sen liikennettä kehitetään.

– OnniBus.com Oy:n kaupan myötä saamme paljon uutta osaamista markkinoinnissa, sähköisessä lipunmyynnissä ja muuttuvassa hinnoittelussa, Norrlin toteaa tiedotteessa.

Hinnat eivät nouse?

Hintojen nousua matkustajien ei Norrlinin mukaan tarvitse pelätä.

– Onnibussin dynaaminen ja aggressiivinen hinnoittelu on nimenomaan se, millä Onnibus on pärjännyt. Se tulee jatkumaan, konsernijohtaja sanoo.

Koiviston Auto -konsernin liikevaihto on 169 miljoonaa euroa, työntekijöitä on 2 100 ja linja-autoja noin 1 000. Liikenneyhtiöt Helsingin Bussiliikenne, Jyväskylän Liikenne, Koiviston Auto, Koskilinjat, Kuopion Liikenne, Porvoon Liikenne ja Satakunnan Liikenne hoitavat linjoja ympäri maata Helsingistä Ivaloon ja Kilpisjärvelle asti ja kuljettavat kuukausittain 6,8 miljoonaa matkustajaa.

