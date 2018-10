Reserviläisliiton pelko joukkopaosta osoittautui turhaksi: Reservistä siviilipalvelukseen haluavien määrä laski

Reservistä siviilipalvelukseen siirtyvien määrä nousi lähes tuhanteen vuonna 2015. Täydennyspalvelukseen hakeutuvien määrä on sittemmin laskenut vuosi vuodelta.

Into vaihtaa reservistä siviilipalvelukseen on laantunut. Aiheen ympärillä kuohui vuoden 2017 alussa, kun Yle uutisoi, että reservistä siviilipalvelukseen täydennyspalvelusvelvollisiksi vaihtavien määrä oli moninkertaistunut.

Vuonna 2015 hakemuksia tuli lähes tuhat, kun sitä ennen niitä oli ollut vuosittain pari sataa. Vielä vuonna 2016 hakemuksia tuli runsaat 700. Muutosta hakeneet täytyy kouluttaa vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Nyt koulutukseen hakeutuneiden määrä on tasaantunut. Siviilipalveluskeskus vastaanotti viime vuonna noin 600 hakemusta. Tänä vuonna hakemusten määrän arvioidaan laskevan alle neljäänsataan.

– Kohu täydennyspalvelukseen siirtymisen ympärillä on laantunut eikä Reserviläisliiton pelkäämää joukkopakoa ole tullut. Arvioin tuolloin (vuonna 2017) hakemusmäärän tasaantuvan noin viidensadan vuotuisen hakemuksen paikkeille, mutta nyt näyttää että tästä määrästä jäädään kauas, arvioi siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.

Reserviläisliitto: Parempaan suuntaan ollaan menossa

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg kertoi Ylelle viime vuonna pelkäävänsä, että reservistä siviilipalvelukseen siirtyvien määrän kasvu aiheuttaisi lumipalloefektin, jossa hakemusten määrät kasvaisivat entisestään. Nyt vaikuttaa siltä, että huoli oli turha.

– Viime vuosina kertausharjoituksiin on kutsuttu 18 000 reserviläistä. Neljäsataa on tuosta kutsun saaneesta porukasta 2,2 prosenttia eli luku on mennyt huippuvuosista selvästi alaspäin. Parempaan suuntaan ollaan menossa, Nyberg kommentoi.

Hän tähdentää kuitenkin edelleen, että reservistä täydennyspalvelukseen siirtymisen prosessia olisi mietittävä uudelleen. Reserviläisliitto on jo pitkään halunnut pitempää harkinta-aikaa siirtymiseen.

– Pitäisi olla niin, että siviilipalvelukseen haluavan täytyisi käydä vielä yhdessä kertausharjoituksessa. Jos senkin jälkeen on edelleen sitä mieltä, että vakaumus estää reservissä olon, niin sitten voisi siirtyä täydennyspalvelukseen, Nyberg painottaa.

Kohu täydennyspalvelukseen siirtymisen ympärillä on laantunut. Mikko Reijonen

Kuopion Pelastusopistolla on alkanut tänään maanantaina järjestyksessään viides täydennyspalveluskoulutus, joka on toinen tänä vuonna.

Kuopion Pelastusopistossa järjestettiin ensimmäistä kertaa täydennyspalveluskoulutusta vuonna 2017. Viikon kestävät kurssit on tarkoitettu niille, jotka ovat varusmiespalveluksen jälkeen muuttaneet mieltänsä ja hakeneet siviilipalvelusvelvolliseksi.

Täydennyspalveluskoulutusta on järjestetty tänä vuonna Kuopion ja Uudenmaan Lapinjärvellä sijaitsevan siviilipalveluskeskuksen lisäksi Porissa, Raaseporissa sekä Lohjalla.

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijosen mukaan hakemusten määrän laskun vuoksi on mietittävä, järjestetäänkö koulutuksia jatkossa tässä laajuudessa. Reijosen mukaan valtaosa reservistä siviilipalvelukseen siirtyvistä olisi mahdollista kouluttaa Lapinjärvellä.

– Kokemukset eri puolella Suomea järjestetyistä koulutuksista ovat olleet hyviä. Täydennyspalveluskoulutus on ollut poikkeuksetta erittäin laadukasta ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta tukevaa, Reijonen toteaa.