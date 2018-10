Mussalon sataman laajennukseen yli 11 miljoonaa euroa EU:lta

Mussalon laajennus on sataman suurin investointi vuosikausiin.

HaminaKotka -satama on saanut EU:lta runsaat 11 miljoonaa euroa Mussalon sataman laajennukseen ja logistiikan kehittämiseen. Suomen liikennehankkeet saivat kaikkiaan lähes 30 miljoonaa euroa EU-rahoitustukea. EU investoi yhteensä lähes 700 miljoonaa euroa kestävään ja innovatiiviseen liikenteeseen.

Mussalon laajennus on sataman suurin investointi vuosikausiin. Tällä hetkellä menossa ovat ruoppaustyöt sekä laiturin ja aallonmurtajan rakentaminen. Laajennus on kooltaan noin kaksikymmentä hehtaaria. Sataman koko Mussalossa on laajennuksen jälkeen noin 600 hehtaaria.