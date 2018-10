Teräsyhtiö SSAB sulkee Hangon putkitehtaansa – yli 100 työntekijää joutuu muuttamaan vähintään Hämeenlinnaan asti

Teräsyhtiö SSAB:n Hangon Lappohjan teräsputkitehtaalla käydyt yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Lappohjan teräsputkitehdas lakkautetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

SSAB Europen johtajan Kari Väliahon mukaan päätös tehtiin liiketaloudellisen harkinnan perusteella.

– Tuotantokoneistomme on ikääntynyt ja meillä on tarve investoida. SSAB:n näkökulmasta putkituotanto on edelleen tärkeä osa konsernia. Asiakasvaatimukset ovat myös kiristyneet, sanoo SSAB:n Kari Väliaho.

"Tänne ei jää muuta kuin talot ja asukkaat"

Lappohja työllistää yhteensä 115 henkeä. SSAB:n pääluottamusmiehen Timo Janssonin mukaan päätös ei tullut työntekijöille yllätyksenä.

– Ei voi sanoa, että kukaan enää olisi järkyttynyt, sillä neuvotteluesitys tuli jo kesäkuussa. Tämä on äärimmäisen vaikea paikka kaikille täällä työskenteleville, sanoo Jansson.

Hangon kaupunginjohtajan Denis Strandellin mukaan tehtaan sulkeminen on kova isku Hangolle ja Raaseporille.

– Kyllä tämä on kova isku koko alueelle, sillä meillä ei ole täällä kovinkaan monta yli sata ihmistä työllistävää työpaikkaa. Päätös ei myöskään pelkästään koske vakituisia tehdastyöläisiä, sillä tehtaan toimintaan liittyy myös paljon oheistoimintaa kuten siivousta, vartiointia ja ruokahuoltoa.

Myös Jansson arvioi SSAB:n päätöksen tietävän vaikeita aikoja Lappohjan ja lähialueiden asukkaille.

– Tämä on surullinen päivä Hangolle, Raaseporille ja etenkin Lappohjan väelle. Kuusi vuotta sitten lähti Koverharin tehdas ja nyt lähtee jo toinenkin työnantaja. Ei tänne varsinaisesti jää muuta kuin talot ja asukkaat. Enää ei voi sanoa, että tämä olisi elinvoimainen kylä, Jansson sanoo.

Strandellin mukaan kaupunki yritti aktiivisesti vaikuttaa siihen, ette tehdasta suljettaisi.

– Ryhdyimme toimiin heti kun yt-neuvottelut alkoivat. Olemme olleet yhteydessä yhtiön johtoon, hallitukseen ja elinkeinoministeri Mika Lintilään. Omalta osaltamme olemme yrittäneet vaikuttaa siihen, ettei lopputulos olisi tämä, hän sanoo.

Tuotanto siirtyy Hämenlinnaan

SSAB lupaa tarjota töitä kaikille Lappohjan työntekijöille SSAB Europen muilla Suomen toimipaikoilla. Yhtiöllä on putkituotantoa Lappohjan lisäksi Hämeenlinnassa ja Pulkkilassa sekä lisäksi kierresaumahitsattujen putkien valmistusta Oulaisissa ja profiilituotantoa Toijalassa.

Henkilöstömuutokset eivät yhtiön mukaan toteudu tämän vuoden aikana, vaan vähitellen vuosina 2019–2020.

Janssonin mukaan työntekijöistä vain harva pystyy muuttamaan työn perässä.

– Muutama nuori poikamies varmaan saattaa harkita Hämeenlinnaan tai muualle siirtymistä. Tehtaalla työskentelee 75 prosenttisesti ruotsinkielistä porukkaa ja he ovat asuneet täällä iät ja ajat. Heillä on täällä perheet ja talot, joten harva edes pystyy harkitsemaan muuttoa.

SSAB Europe investoi putkiliiketoimintaansa seuraavien kahden vuoden kuluessa vajaat 30 miljoonaa euroa toiminnan tehostamiseksi.

Investointi kohdistuu Hämeenlinnan putkitehtaan tuotantolinjojen uudistamiseen. Muille tehtaille valmistellaan kehitysohjelmia, joiden investointeja käsitellään myöhemmin erikseen.

Lue myös:

SSAB:n toinenkin ytkierros päättyi tuloksetta – yli sata ihmistä kuulee työpaikkansa kohtalosta lähipäivinä Lappohjassa

Teräsyhtiö SSAB suunnittelee tehtaan lakkauttamista Hangossa – yhtiön tavoite valmistaa enemmän putkia muissa tehtaissa