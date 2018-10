Afrikan lapset käyvät nyt koulua, mutta eivät opi – Kännykkäpelien kehittäjä uskoo, että teknologia voi pelastaa koulutuskriisistä

NairobiPieni tyttö pitää visusti kiinni sinisestä muovimukista ja juo siitä vetistä hirssipuuroa. Se kuuluu kouluruokailuun peruskoulussa Kenian pääkaupungin Nairobin slummialueella Kiberassa.

Sokkelomaisella koulupihalla juoksee lapsia esikoululaisista kuudesluokkalaisiin. Värikkäät seinät on piirretty täyteen hahmoja. Yksi niistä on Sema, Sema run -kännykkäpelin päähahmona seikkaileva afrikkalainen tyttö.

Tässä koulussa kännykkäpelit auttavat lapsia lukutaidon vahvistamisessa. Sema jahtaa nimikkopelissään aakkosia ja opettaa lapsille niiden ääntämistä.

Kotona lapset räpläävät joka tapauksessa vanhempiensa kännyköitä, joten on hyvä, jos he oppivat samalla lukemaan paremmin, sanoo opettaja Sophia Mkatia.

– Toivoisin jopa, että kännykkäpelit olisivat osa opetussuunnitelmaa. Ne auttavat lapsia ajattelemaan itsenäisesti, ja he oppivat lukemaan nopeammin. He myös nauttivat siitä, kun saavat kilpailla keskenään.

Opettaja Sophia Mkatia toivoisi, että kouluissa olisi enemmän teknologiaa apuna opettajille. Fredrik Lerneryd

Ennätysmäärä lapsista käy koulua

Kahdeksanvuotias Precious Atieno pelaa Sema runia välitunnilla. Hänen mielestään parasta on se, että pelissä on monta eri tasoa. Vieressä kaveri Beatrice Mutheu repii häntä hihasta. Hänkin haluaa ehtiä pelata ennen välitunnin loppumista.

Sema run -pelin on kehittänyt Kukua-niminen yhtiö, jota johtaa italialainen Lucrezia Bisignani.

– Halusin löytää ratkaisun yhteen maailman suurimmista koulutusongelmista eli lasten lukutaidottomuuteen. Tulevien 20 vuoden aikana Afrikkaan syntyy 250 miljoonaa lasta, ja heistä yli 170 miljoonaa ei opi lukemaan tai laskemaan perusmatematiikkaa, hän sanoo.

Bisignanin väite saa tukea Maailmanpankin raportista (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Afrikassa on "vakava koulutuskriisi". Vaikka yhä useampi lapsi käy koulua, he eivät opi. Toisen asteen koulutuksessa kolme neljäsosaa ei osannut laskea yli 80:n ja kaksi viidestä ei osannut ratkaista yksinkertaista yhteenlaskutehtävää.

Pelihahmo Sema näyttää peukkua oikeasta vastauksesta. Sema tarkoittaa swahiliksi puhumista. Fredrik Lerneryd

Suurin osa ei myöskään osannut vastata kysymyksiin tekstistä, jonka he olivat juuri lukeneet. Joka viides peruskoulun suorittanut lapsi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ei osaa lukea.

Yksi ongelma on, että moni käy koulua kielellä, jota ei osaa kunnolla.

Monet Afrikan maat ovat koulutuksessa jopa sata vuotta länsimaita (siirryt toiseen palveluun) jäljessä, kun katsotaan kouluvuosien määrää. Koska Afrikan nuori väestö kasvaa paljon tulevina vuosikymmeniä, koulutukseen pitäisi sijoittaa nopeasti.

Teknologia voi viedä kehitystä huimasti eteenpäin

Monessa asiassa Afrikka on ottanut huimia loikkia ja hypännyt monien vaiheiden yli. Mobiilirahan käyttö on yksi esimerkki siitä. Ajatushautomo Brookings Institutionin (siirryt toiseen palveluun) mukaan sama olisi mahdollista myös koulutuksessa, mutta vaatisi nopeita ajattelun muutoksia. Kenian, Etelä-Afrikan ja Ugandan kaltaiset maat ovat edelläkävijöitä koulutusinnovaatioissa.

Redrose Primary School Nairobissa uskoo teknologian käyttämiseen opetuksessa. Fredrik Lerneryd

Lähes kaikilla afrikkalaisilla on puhelin, ja se voi olla yksi avain teknologian hyödyntämiseen koulutuksessa. Kun Sema run on ladattu puhelimeen, se toimii myös ilman verkkoyhteyttä, eli kallista dataa ei siihen tarvitse uhrata.

Kiberan peruskoulun henkilökunta on kiertänyt talouksia slummialueella ja auttanut vanhempia lataamaan pelin kännyköihinsä, kertoo koulun huoltomies Moses Wandera.

Hän on puhunut myös vanhemmille, joilla ei ole varaa maksaa lastensa koulunkäynnistä. Kiberassa on monia tällaisia perheitä.

– Yritämme tavoittaa myös heitä, jotta lapset voisivat oppia lukemaan kännykkäpelien avulla.

Kukua on julkistanut jo 30 peliä, ja uusia sovelluksia ilmestyy tulevina kuukausina. Liuta eri koulutusasiantuntijoita on ollut mukana kehityksessä. Myös paikallisen kulttuurin huomioiminen on ollut tärkeää – Afrikkaan ei voi tuoda länsimaalaisia pelejä tai ratkaisuja.

Redrose Primary Schoolissa lapset opiskelevat swahiliksi ja englanniksi, mutta monen äidinkieli on jokin kolmas. Se on yleistä Afrikan kouluissa ja vaikeuttaa lasten oppimista. Fredrik Lerneryd

Jos lapsi ei ole ikinä nähnyt omenaa tai iglua, ne eivät voi edustaa O- tai I-kirjaimia peleissä.

– Sisällössä on todella tärkeää, että lapset voivat samaistua sisältöön. P niin kuin pallo tai A niin kuin Afrikka, sanoo Kukuan tiedottaja Magdalyne Kajejo.

Lasten pitää nähdä itsensä mediassa

Myös pelin hahmo on tarkan suunnittelun tulos. Sema run -pelissä päähahmo on afrikkalainen tyttö. Bisignanin mukaan on tärkeää, että lapset tunnistavat itsensä pelihahmoissa.

– Positiiviset esikuvat vaikuttavat lasten kunnianhimoon. Esikuvia ei tarvita pelkästään lukutaitoon, vaan myös jotta lapset innostuvat pyrkimään seuraavalle koulutustasolle tai hankkimaan parempipalkkaisen työn, hän sanoo.

Magdalyne Kajejo sanoo, että elokuva Black Panther antoi afrikkalaisille paremman itsetunnon. Taustalla näkyy pelihahmo Sema. Fredrik Lerneryd

Aiemmin tänä vuonna ilmestynyt elokuva Black Panther oli suuri hitti Afrikassa, koska päähenkilöinä on pääosin afrikkalaisia. Sellaista tarvitaan lisää, sanoo Magdalyne Kajejo.

– Kun lapset näkevät itsensä kaltaisia ihmisiä mediassa, se tarttuu heihin. Pelihahmokin tarttuu samalla tavalla lapsiin. Teimme tämän ennen Black Pantheria, mutta nyt elokuvan ansiosta on yhtäkkiä siistiä olla afrikkalainen.