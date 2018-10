Linkki juttuun: https://yle.fi/uutiset/3-10445001

Ylen Asunto­puntari: Katso missä asunto­kauppa käy ja mihin hintaan

Kävimme läpi 300 000 asuntokauppaa viideltä vuodelta. Oulun keskusta voittaa Helsingin kanta­kaupungin, kun vertaillaan asuntojen myyntiaikoja.

Oulu voitti Helsingin. "Pohjoisen pääkaupungin" keskusta vetää asuntomarkkinoilla Helsingin kanta­kaupunkia paremmin. Tilanne on tämä, kun katsotaan asuntojen myyntiaikoja viiden viime vuoden ajalta.

Yle tutki kiinteistön­välittäjien tietokantaa tehdyistä asunto­kaupoista. Kävimme läpi 300 000 kauppaa. Aineisto osoittaa, että Oulun keskustan parhailla postinumeroalueilla – 90100 ja 90120 – oma koti menee kaupaksi useimmiten kuukaudessa tai nopeammin.

Helsinki on sittenkin vielä halpa

Tässä jutussa on huokailtu moneen otteeseen, kuinka kallista Helsingissä on. Huoneistokeskuksen toimitus­johtaja Ari-Matti Purhonen muistuttaa kuitenkin, että kaikki on suhteellista.

Hän viittaa Suomen Hypoteekki­yhdistyksen markkina­katsaukseen, jonka mukaan Helsingin hinnat ovat nousseet hitaasti verrattuna muihin Pohjoismaiden pääkaupunkeihin.

Tällä vuosikymmenellä Helsingin asuntohintoihin on tullut lisää noin kolmannes. Samaan aikaan Oslon ja Kööpenhaminan hinnat ovat lähes kaksin­kertaistuneet. Helsingillä on siis varaa vielä kallistua.

Suomessa hintoja nostaa paitsi yleinen muuttoliike maalta kaupunkeihin, myös se, että lapsiperheet haluavat nykyään asua yhä useammin keskustassa.

Ehkä tätä voi pitää vinkkinä. Jos voi järjestellä satojatuhansia euroja ylimääräistä, kannattaa yhä ostaa asunto Mannerheimintieltä.