Selma Vilhusen elokuva Hölmö nuori sydän on teiniraskautta, rasismia ja toivoa: " Draama ei vaadi sitä, että kaikki olisi maksimaalisen kamalaa"

Vanhemmuus on todella pelottavaa. Erityisen pelottavaa se on, jos ikää on 15 vuotta, eikä lähipiirin aikuisista ole sen paremmin malliksi kuin tueksi.

Selma Vilhusen uutuuselokuvassa Hölmö nuori sydän rääpäleeksi haukuttu Lenni ja luokan coolein tyttö, Kiira saavat selvitä vahinkoraskautensa kanssa miten parhaiten taitavat. Äideillä on kädet täynnä elämänpettymystä ja pienempiä lapsia. Isät ovat kauan sitten kadonneet, jos koskaan ovat paikalla olleetkaan.

Vastuuseen kasvaminen ottaa erityisen koville Lennille, joka on tottunut lyömään hanskat tiskiin pienimmänkin vaikeuden edessä.

Hölmö nuori sydän sai maailmanensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla. - Sikäläiset katsojat tunnistivat nämä samat oikeistopopulismin nousuun liittyvät ilmiöt. Ne näkyvät tässä ajassa joka puolella Suomea, joka puolella Eurooppaa, ja Pohjois-Amerikassa, Vilhunen toteaa. Mikko Koski / Yle

Vaikka tarinan ytimessä on kahden itähelsinkiläisnuoren kasvutarina, ei Hölmö nuori sydän ole varsinaisesti nuorisoelokuva. Se on tämän päivän Suomesta, eriarvoisuudesta ja toivosta kertova elokuva, jonka katse on teini-ikäisen silmien korkeudella.

Aikuisuus ei näyttäydy Hölmössä nuoressa sydämessä kovin häävinä, mutta Selma Vilhunen ei tuomitse hahmojaan.

Jo hänen edellisen elokuvansa, Tyttö nimeltä Varpun viesti oli se, että on vaikea olla loistava vanhempi, jos koko ajan joutuu pelkäämään putoamista.

– On ne, jotka pärjäävät hyvin, tai jopa tosi hyvin. Sitten on ne, joilla menee yhä huonommin. Kuilu siinä välissä levenee. On paljon nuoria, jotka elävät todella kovassa aikuisen puutteessa, ja ovat tosi yksin. On myös paljon aikuisia, jotka ovat myös tosi yksin ongelmiensa kanssa.

Hölmössä nuoressa sydämessä Lenni päätyy vimmaisessa aikuisenkaipuussaan naapurin rasisti-Janneen.

Ville Haapasalo on elokuvassa Janne, jonka tarjoamaan miehen malliin Lenni (Jere Ristseppä) tarttuu. Tuffi Films / Uwa Iduozee

Turhautuminen kääntyy väärään osoitteeseen

Hinta, jonka Lenni maksaa äijäporukkaan pääsystä ja nähdyksi tulemisesta, on äärioikeistolaisen maailmankatsomuksen omaksuminen. Vihan suuntaamista väärään osoitteeseen vauhdittaa Lennin katkeruuteen vajonnut äiti, jota alakerran maahanmuuttajaperheen pärjääminen korpeaa.

Kun itsellä ei ole mitään, ei saisi olla muillakaan.

Hölmön nuoren sydämen ytimessä on kysymys siitä, mitä vetää etenkin oman elämänsä kanssa haparoivia nuoria miehiä rasistisiin liikkeisiin, summaa Vilhunen.

– Lennin ja Kiiran rakkaustarinan kautta saadaan kuva tästä ajasta ja yhteiskunnasta, ja syistä rasismin takana. Valitettavasti oma turhautuneisuus ja eksyneisyys on hirveän helppo projisoida sinne, missä joku on vielä heikommilla kuin sinä itse.

Hölmö nuori sydän on käsikirjoittaja Kirsikka Saaren ja Selma Vilhusen ensimmäinen pitkä yhteisprojekti Oscar-ehdokkuuden saaneen lyhytelokuvan Pitääkö mun kaikki hoitaa (2012) jälkeen. Mikko Koski / Yle

Tarinan takana on tunnettu todellisuus

Hölmö nuori sydän sijoittuu Itä-Helsinkiin. Ei siksi, että se olisi jokin erityinen rasismin pesäpaikka, vaan siksi, että se on käsikirjoittaja Kirsikka Saarelle tuttu miljöö.

Oman lähiön nuorten tarina on kuplinut Saaren mielessä oikeastaan siitä lähtien, kun hän on alkanut kirjoittaa. Elokuvan ensi-illan alla tarina ilmestyi myös romaanina.

– Paras kaverini sai vauvan, kun me olimme 16-vuotiaita, ja me oltiin ihan tohkeissamme. Emme tietenkään tienneet, mitä se oikeasti tarkoittaa.

Saari ei kuitenkaan halunnut tehdä Hölmöstä nuoresta sydämestä nostalgiaretkeä omiin nuoruusvuosiinsa, eikä katsoa nuoruutta aikuisen näkökulmasta. Siksi käsikirjoitusta varten haastateltiin suuri joukko Lennin ja Kiiran ikäisiä itähelsinkiläisiä.

– Nuoruus näyttäytyy paljon hurjempana kuin millaisena me itse silloin se koettiin, vaikka siihen kuuluu hyvin samankaltaisia asioita. Yksi asia, mikä tuli paljon esille, oli se, että moni nuori on perheessä vanhemman paikalla.

Sekä ohjaaja Selma Vilhuselle, että käsikirjoittaja Kirsikka Saarelle oli tärkeää, että kaikki mitä kerrotaan, on mahdollisimman totta. Kielikin. Siksi nuoret näyttelijät saivat muokata repliikkejä omaan suuhunsa sopiviksi.

– Vähän niitä vittu-sanoja piti kyllä karsia, alkoi kuulostaa sen verran karmivalta, Vilhunen nauraa

.

Rosa Honkonen, Ephraime Lopanda, Aamu Milonoff ja Elsa Marjanen näyttelevät Hölmön nuoren sydämen tiivistä tyttöporukkaa. Tuffi Films / Uwa Iduozee

Tarinan tavoitteena ei ole moralisoida tai opettaa, vaan kuvata todellisuus sellaisena kuin se nuorten puheissa esiintyi.

– Me halusimme kertoa rehellisesti ja myös raadollisesti siitä, mitä me oikeasti näemme ympärillämme. Toisaalta ei haluttu jättää pois myöskään toivoa, ja sitä hyvää mitä ihmisistä löytyy myös, summaa Vilhunen.

Hölmön nuoren sydämen todellisuus on kaukana lohduttomasta. Apua ja olkapäitä löytyy sieltä, mistä niitä ei huomaa etsiä. Nuorten elämä ei ole pelkkää kriisistä toiseen räpiköintiä. Lonkeron värisen lokakuun keskellä on glitteriä, kavereita, bileitä ja pöljäilyä.

Vilhunen sanoo, että sekä hänen että Saaren maailmankatsomukseen kuuluu usko siihen, että kaikissa ihmisissä on mahdollisuus kohtaamiseen, rakkauteen ja oppimiseen. Hänestä tuntuisi omituiselta jättää se puoli ihmisistä pois elokuvissa.

– Olen aina ajatellut, että on tärkeää tutkia sitä, missä ihmiset ovat hyviä, ja antaa sille myös tilaa. Draamallisuus tai dramaattisuus ei aina tarkoita sitä, että kaikki on maksimaalisen kamalaa. Jännittävät tarinat voivat olla myös siellä, missä ihmiset on mielenkiintoisella tavalla hyviä toisilleen.

Sonya Lindfors ja Abshir Sheikh Nur näyttelevät pariskuntaa Hölmössä nuoressa sydämessä. Tuffi Films / Uwa Iduozee

Elokuvien Suomi on vielä kovin valkoinen

Nyky-Suomi ei ole yksivärinen tai kaksikielinen. Se näkyy yhä kummallisen vähän kotimaisessa elokuvassa suhteessa siihen, miten paljon se näkyy ihmisten arjessa.

Hölmö nuori sydän on poikkeus.

Yksi keskeisimmistä hahmoista on Abshir Sheikh Nurin näyttelemä perheenisä, joka osaa olla aikuinen muillekin kuin omalle jälkikasvulleen. Avustajajoukossa on useita maahanmuuttajataustaisia amatöörinäyttelijöitä, ja osa repliikeistä on somalinkielisiä.

Hölmön nuoren sydämen tuottanut, viiden naisen yhteinen Tuffi Films (siirryt toiseen palveluun) on sitoutunut projekteissaan heijastelemaan yhteiskunnan monimuotoisuutta kameran edessä ja takana.

Ohjaaja Selma Vilhusen mielestä yksi elokuva ei silti vielä kesää tee.

Ei varsinkaan valkoihoisten, syntyperältään suomalaisten naisten tekemä elokuva.

– Se on yhä kauhean kapeaa, ketkä pääsevät elokuvissa olemaan peilejä, kokonaisia ihmisiä, joiden tarinat ovat tärkeitä. Hölmö nuori sydän ei tilannetta vielä korjaa. Todella toivon, että siinä, ketkä meillä tarinoita pääsevät kertomaan, tapahtuu muutosta.

Yksi ryhmä, jonka äänen Vilhunen haluaa vahvemmin yhteiskunnassa kuuluviin, ovat nuoret. Sen eteen hän on itse tehnyt jo melkoisesti.

Vilhusen ensimmäinen pitkä fiktioelokuva, Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saanut Tyttö nimeltä Varpu (2016) kertoi 12-vuotiaan tytön tarinan. Sen jälkeen Vilhunen teki dokumenttielokuvan nuorista keppihevosharrastajista. Hobby horse revolution (2017) nousi kansainväliseksi ilmiöksi.

Syy lapsiin ja nuoriin keskittymiseen on Vilhusen mukaan yksinkertainen: he ovat kaikkein tärkeintä, mihin aikuiset voivat huomionsa keskittää.

– Se on kaikenkattava syy, mutta on toinenkin: nuoret ovat kerta kaikkiaan ihan mahtavia. Nuoret ovat mun mielestäni ikuinen opin ja viisauden lähde. Aikuisuudessa on mun mielestä tosi paljon kyse poisoppimisesta. Nuorilla on se tieto.

Sen tiedon, johon Vilhunen viittaa, hän saa lähes taianomaisesti irti nuorista esiintyjistään.

Jere Ristseppä ei ennen pääosaansa Hölmön nuoren sydämen Lenninä ollut näytellyt edes kiveä koulun juhlissa.

Jere Ristseppä ja Rosa Honkonen kiittelevät ohjaajaa kuvausten ilmapiiristä. - Mikään tuntunut kiusalliselta, Honkonen sanoo. Honkonen on ennen Kiiran roolia näytellyt muun muassa Hannaleena Haurun elokuvassa Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (2017). Mikko Koski /Yle

"Se on tosi realistinen, jos multa kysytään"

Se oli ihan läppä koko idea. Tai ainakin puoliksi, muistelee Jere Ristseppä.

Hän oli äitinsä työpaikalla harjoittelussa, kun hän sai kaveriltaan Tuffi Filmsin Facebook-sivuilta napatun kuvankaappauksen. Siinä haettiin 15–17 -vuotiasta, pienikokoista lähiöuskottavaa nuorta elokuvarooliin.

– Mä näytin sitä mutsille ja nauroin, mutt se sano, ett mee kokeilee. Emmä ollu alkuun ihan tosissaani, mutt kävin muutamissa koekuvauksissa ja sit se napsahti.

Sekö roolissa houkutti, että Lenni vaikutti niin itsesi oloiselta kaverilta?

– Joo.

Olet itsekin Itä-Helsingistä?

– Joo.

Ristsepän rooli on niin haastava, että siinä olisi joutunut koville kokenutkin näyttelijä. Hahmo käy läpi valtavia tunteita ja elämänmuutoksia, mukana on fyysisestikin rankkoja kohtauksia. Ja sitä paitsi tarinassa tapahtuu juttuja, jotka voisivat monen 15-vuotiaan mielestä olla todella noloja.

Nuoren näyttelijän mielestä kuvaukset eivät kuitenkaan ottaneet koville, sillä ilmapiiri oli todella turvallinen. Kohtauksia harjoiteltiin paljon, etenkin Kiiraa näyttelevän Rosa Honkosen kanssa.

– Me silleen tutustuttiin toisiimme tosi hyvin. Ilmapiiri oli tosi luottavainen, kuvauksissa tosi hyvä meininki ja kaikilla hyvä keskinäinen kemia. Se varmaan vaikutti asiaan.

Myös ohjaaja Selma Vilhunen arvelee, että nuoret näyttelijät pystyvät olemaan niin luontevia, koska asioita harjoitellaan tarpeeksi. Ja mokata saa.

– Mä pyrin harjoittelemaan niin paljon kuin aikaa on, mutta eihän sitä nuorten kanssa ole loputtomiin. Muuten he ehtisivät kasvaa irti hahmoistaan. Kaiken a ja o on turvallisuuden tunne kuvauksissa. Ihmiset pystyvät antamaan täyden potentiaalinsa, jos heillä on sellainen olo, että heidän ei tarvitse pelätä mitään. Ei varsinkaan virheiden tekemistä.

Jere Ristseppä on lopputulokseen tyytyväinen. Ensimmäisellä katselukerralla oli vaikea seurata muuta kuin omaa suoritusta. Nyt Hölmö nuori sydän näyttää jo hyvältä, omaltakin osalta.

– Se on tosi realistinen, jos multa kysytään. Tollasta tapahtuu niinku oikeesti.

Kuvauksista jäi niin hyvät muistot, että hommaan voisi ryhtyä toistekin. Yhtä ainoaa kohtausta lukuun ottamatta.

– Sauna oli jääkylmä, ja meidän päälle ruiskutettiin vielä kylmää vettä. Se oli aika nihkeetä.