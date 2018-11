Kun väärän alueen uutiset näkyvät televisiossa – vika voi löytyä kotoa, operaattorista, Digitasta tai Yleltä

Mennyt kesä ja alkusyksy on ollut hankala Ylen alueuutisia televisiosta katsoville. Välillä Pirkanmaalla on katsottu uutisia muualta Hämeestä, Uudellamaalla Itä-Suomen uutisia ja Lapissa Uudenmaan uutisia.

Syitä virheellisiin lähetyksiin on useita. Useimmat syyt ovat teknisiä, eikä kotikatsoja voi niille silloin mitään. Joskus sentään jotain.

– Vika voi olla meillä täällä Ylellä, se voi olla Digitan jakelussa tai operaattorilla tai ihan siellä kotona, kertoo Teknologia-asiantuntija Rainer Ahonen Ylen teknisestä neuvonnasta.

Ensiavun aakkoset

Ahosen mukaan ensiapu antenniverkon kautta televisiota katsovan kohdalla on vaihtaa teräväpiirron HD-kanavalta tavalliselle SD-kanavalle.

– Kokeilla siis kanavia yksi ja 21. Antenniverkossa HD-kanavalla näkyy Uudenmaan uutiset koko maassa, koska HD-antennijakelu ei vielä ole alueellista, mutta SD-jakelussa näkyy oman alueen uutiset. Jos molemmilla kanavilla näkyy väärän alueen uutiset, niin vika on joko Ylellä tai jakeluoperaattorilla.

Myös kaapelin kautta televisiota katsova voi yrittää etsiä omia alueuutisiaan HD:n sijaan perinteisen SD-kanavan puolelta.

HD- ja SD-kanavien välinen vaihtelu loppuu, kun kaikki lähetykset aikanaan muuttuvat teräväpiirtolähetyksiksi.

Tarkista television tai digiboksin asetukset

Joissain tapauksissa television tai digiboksin asetuksista pitää itse käydä manuaalisesti valitsemassa ne alueuutiset, joita haluaa katsoa. Tämä pätee joihinkin IPTV-palveluihin, joissa on tarjolla kaikki Ylen aluelähetykset, sekä antennivastaanottoon.

– Ja juuri käsin, siis manuaalisesti. Automaattitoiminto voi valita kohteeksi jonkin muun kuin oman alueen uutiset. Esimerkiksi Tampereella näkyy Pirkanmaan uutiset, mutta joskus Pirkanmaan eteläosissa automatiikka hakee televisioon Tammelasta lähetettävät Hämeen uutiset. Siksi automatiikka pitää kytkeä pois päältä ja valita haluamansa alueuutiset manuaalisesti, Ahonen muistuttaa.

Antenni-tv-verkon kanavien taajuudet ja kanavanumerot löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun). Lähin tv-asema taas löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi pitää muistaa, että joissain tapauksissa operaattorin tekemät päivitykset saattavat vaihtaa kotona olevan yhteyden tehdasasetusten puolelle. Silloin se haluttu alueuutisia esittävä kanava pitää taas etsiä uudelleen.

Selvitä, mitä kautta ja kenen tarjoamia kanavia katsot

Ongelmia lisää se, että kaikki eivät välttämättä tiedä, minkä palveluntarjoajan lähetystä he katsovat. Suomessa antenniverkon ja kaapeliverkon katsojia on suunnilleen yhtä paljon. Satelliitin kautta televisiota katselevia on vähän. Tässä vastaanottotavassa näkyy ainoastaan Uudenmaan uutiset.

Oman lukunsa muodostavat netin kautta televisiota katsovat eli IPTV:n käyttäjät. Jos heillä on ongelmia, niin vika on yleensä operaattorissa. Silloin voi kokeilla television kytkemistä perinteisesti seinään ja katsoa lähetystä sitä kautta.

Ja sitten on vielä Yle Areena. Jos katsoo uutisia sitä kautta, pitää muistaa, että vain Uudenmaan uutiset tulevat suorana.

– Kaikki muut alueuutiset tulevat Areenaan viiveellä. Silloin pitää odottaa vähintään 15 minuuttia, jotta pääsee näkemään oman alueen uutiset.

Parempi Uudenmaan uutiset kuin musta palkki

Kun tekninen vika pilaa jonkin alueen lähetyksen, niin useimmiten tilalle laitetaan Uudenmaan uutiset

– Olemme katsoneet, että on parempi lähettää edes jotain muuta kuin mustaa ruutua tai teknisestä viasta kertovaa planssia. Uudenmaan uutiset on valittu sen takia, että ne tehdään täällä Pasilassa ja ne on helpointa kytkeä varalähetyksenä päälle.

Teknologia-asiantuntija Raine Ahonen pyytää vikatilanteessa ottamaan yhteyttä Ylelle sähköpostiosoitteeseen palaute.tekniikka@yle.fi. Yleltä viesti menee sitten eteenpäin oikeaan kohteeseen. Jos vika on antenniverkkoa koskevissa lähetyksessä, niin yhteyttä voi ottaa myös niistä vastaavaan Digitaan tämän linkin kautta (siirryt toiseen palveluun).

Kaapeli-tv:n kautta ohjelmia katsova voi ottaa yhteyttä omaan operaattoriin, esimerkiksi Elisaan (siirryt toiseen palveluun), DNA:han (siirryt toiseen palveluun), Teliaan (siirryt toiseen palveluun) tai paikalliseen operaattoriin.