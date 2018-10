Näin haravoit syksyn lehdet pihaltasi oikein – myös naapurin puiden lehdet

Haravan varressa voi vierähtää tunti jos toinenkin. Siksi on tarpeen huolehtia hyvistä työvälineistä ja -tekniikoista

Pihan haravointi puiden lehdistä on etenkin omakotiasujan jokasyksyinen ilo tai riesa lehtien määrästä ja haravoijan mielentilasta riippuen. Kokosimme muutaman vinkin haravoinnin sujuvaksi suorittamiseksi.

Oikea työväline

Haravan valintaa tehtäessä kannattaa hetki miettiä, minkälaisessa ympäristössä sitä käytetään ja kuka haravaa käyttää. Pienehkön tontin lehdet haravoi hetkessä niin sanotulla perusharavalla, jossa on puuvarsi ja metallinen tai muovinen haravaosa.

Jos lehtiä ja haravoitavaa pinta-alaa on paljon, kannattaa harkita leveää haravaa, jolloin työ nopeutuu. Samalla on syytä kiinnittää huomiota haravan kokonaispainoon. Hiilikuituvarsi on selvästi kevyempi kuin puuvarsi, jolloin työ kevenee.

Markkinoilla on myös paljon monitoimivälineitä, joissa yhteen varteen voi näppärästi liittää erilaisia haravaosia tai muita puutarhavälineitä. Ne ovat perusharavaa kalliimpia, mutta toisaalta säästävät tilaa puutarhan varastossa.

Muista ergonomia

Haravointi voi yllättää raskaudellaan, kun sitä tekee pitkään yhtäjaksoisesti. Liikeradat ovat toistuvia ja nykäyksittäisiä, mikä saattaa rasittaa tottumattoman henkilön lihaksia, selkää ja niveliä kivuksi asti.

Haravoitaessa kannattaa vaihdella kätisyyttä eli haravoida tasaisesti vartalon molemmin puolin. Näin kädet rasittuvat tasaisesti. Yhtä tärkeää on pitää taukoja välillä sekä venytellä viimeistään työn päätyttyä.

Rakkojen syntymistä kämmeniin voi ehkäistä hyvillä työkäsineillä sekä sopivan rennolla otteella haravan varresta.

Työturvallisuuskeskus on koonnut tiiviin paketin (siirryt toiseen palveluun) oikeaoppisista työmenetelmistä pihanhoitotöissä.

Lehtikasat – kompostiin vai kaatopaikalle?

Puista varisseiden lehtien ja neulastenkin määrä voi yllättää (siirryt toiseen palveluun), vaikka pihalle ei olisi montakaan puuta. Haravointiurakka tuottaa helposti isoja kasoja lehtiä, joille pitäisi tehdä jotain.

Jos tontilla on tilaa, lehdet kannattaa kompostoida mullaksi lehtikompostorissa (siirryt toiseen palveluun). Jos tilaa on niukasti tai kompostointi ei muuten innosta, haravointijätteen saa usein syksyisin toimittaa jäteasemalle ilmaiseksi.

Kuntien ja jäteyhtiöiden määräykset haravointijätteen käsittelystä vaihtelevat kuitenkin paljon ja niihin on syytä tutustua huolellisesti etukäteen. Pienet määrät haravointijätettä voi laittaa myös sekajäteastiaan.

Kenenkään toisen maalle – esimerkiksi tyhjälle tontille tai kunnan maalle – omalta tontilta haravoituja lehtikasoja ei saa käydä kippaamassa.

Variseva lehti ei tunnista tontin rajaa

Kuntien rakennusvalvontaan satelee syksyisin kyselyjä naapurin puista omalle tontille varisseiden lehtien kohtalosta. Kenen kontolle kuuluu niiden haravointi – naapurin vai minun?

Laissa ei mainita erikseen puiden lehtiä, mutta naapurista omalle tontille kurkottavat oksat mainitaan. Vuonna 1920 säädetty Laki eräistä naapuruussuhteista (siirryt toiseen palveluun) määrittelee kahdeksannessa pykälässään rajat sille, milloin naapurin puut voi tulkita haitaksi.

Ovatko sitten maahan pudonneet lehdet sellainen lain tarkoittama haitta, että niiden takia kannattaisi ulvottaa moottorisahaa ja katkoa naapurin puusta oksia pois? Lain sanamuoto on väljä, joten käräjille tuskin kannattaa lehtikasan tai kahdenkaan takia lähteä.

Tuulikin niitä lehtiä liidättelee tonttien rajoista ja Suomen lainsäädännöstä liiemmin välittämättä. Ja aina on hyvä muistaa, kuinka arvokas on naapurisopu (siirryt toiseen palveluun).

Vaihtoehto haravalle

Jos haravointi ei innosta, voi hankkia lehtipuhaltimen, jota alan ammattilaiset käyttävät mieluusti. Sen käytössä kannattaa muistaa meluhaitta sekä omien että naapurien korvien kannalta.

Suosittu haravoinnin vaihtoehto on myös ajaa lehdet ruohonleikkurilla silpuksi, jolloin ne maatuvat nopeasti eivätkä pistä silmään kokonaisten rusehtavien lehtien lailla.