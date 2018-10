Yllätysvaatimus poliisipomoilta käräjien keskeyttämisestä – "Jos tietolähdeohjeet olivat sekavat, pohja putoaa kaikkien syytteiltä"

Suomen laajimmassa poliisrikosoikeudenkäynnissä on kuultu tänään syytettyjä.

Äänessa olivat entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron ja Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion asianajajat.

Päivän mielenkiintoisin puheenvuoro kuultiin oikeussalissa, kun Aarnion asianajaja Mikko Ruuttunen esitti oman asiaesittelynsä lopuksi käräjäoikeudelle mielenkiintoisen vaatimuksen. Aarnion puolustus haluaa, että käräjäoikeus tekee pikaratkaisun siitä, voidaanko koko oikeudenkäyntiä jatkaa.

– Me pyysimme, että voisiko oikeus ratkaista oikeudellisen kysymyksen tietolähteiden sääntelystä erikseen, niin että käräjiä ei tarvitsisi istua puolta vuotta ja kuunnella täällä useita kymmeniä todistajia, Aarnion asianajaja Mikko Ruuttunen kertoi medialle lounastaolla.

Myös muut syytetyt toivovat oikeudelta ratkaisua asiassa.

Poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä on kyse tietolähteiden käytöstä Helsingin huumepoliisissa.

Syyttäjä katsoo, että Helsingin huumepoliisissa on käytetty tietolähteitä lainvastaisesti, kun niitä ei ole rekisteröity asianmukaisesti.

Aarnion ja monen syytteessä olevan poliisijohtajan mukaan tietolähteitä koskevat määräykset ja asetukset ovat olleet epäselviä ja keskenään ristiriitaisia.

– Jos käräjäoikeus toteaisi, että sääntely on ollut epäselvää, niin syytteiden pohja putoaa kaikkien osalta, Aarnion asianajaja Ruuttunen sanoi.

Ruuttusen mukaan säädökset ovat olleet erittäin epäselviä.

– Rankaisemisen tulee perustua selviin määräyksiin, ja tässä tapauksessa näin ei ole. Ja tällöin kaikilta syytteiltä putoaa pohja pois, Aarnion asianaja Ruuttunen sanoi.

Oikeuden puheenjohtaja: Otamme vakavasti vaatimuksen

Aarnion puolustus toivoo, että oikeus tekee päätöksensä säädösten epäselvyydestä sen jälkeen, kun oikeus on ottanut vastaan kirjalliset todisteet ja kuullut syytettyjä.

Oikeutta johtava puheenjohtaja tuomari Marjatta Berg huomautti puolustusta, että tällaiset välipäätökset ovat harvinaisia.

– Me suhtaudumme kuitenkin vakavasti näihin vaatimuksiin. Me teemme nyt niin, että me istumme kuukauden eteenpäin, ja katsomme sitten, miten jatketaan.

Tulevan kuukauden aikana oikeuden on määrä käsitellä kirjalliset todisteet ja kuulla syytettyjä henkilökohtaisesti.

Syyttäjä: Mikään ei enää yllätä

Syyttäjä ei hätkähtänyt puolustuksen rajusta vaatimuksesta

– Ei näissä isoissa oikeudenkäynneissä enää mikään yllätä. Puolustuksen on käytettävä kaikki keinot, sanoi kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa.

Syyttäjä katsoo, että tietolähteisiin liittyvät säädökset ja asetukset ovat olleet selkeitä.

– Tätä oikeudellista puolta olemme miettineet parin vuoden ajan isolla porukalla, joten oma näkemys asiaan on selkeä ja kirkas, Tiesmaa totesi.

Tiesmaa katsoo, että jos oikeus päätyisi jonkun syytetyn kohdalla siihen, että tietolähdeasetukset ovat olleet liian epäselviä, niin oikeudenkäyntiä ei olisi järkeä enää jatkaa muidenkaan osalta.

Entä millainen yllätys se olisi, jos oikeus toteaisi, että syytteille ei ole pohjaa, ja oikeudenkäynti päättyisi tähän?

– Silloin oltaisiin nopeammin hovioikeudessa, kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa heitti oikeussalin käytävällä, kun syytetyt seisoivat muutaman metrin päässä.

Poliisirikosoikeudenkäynnin on määrä kestää ensi huhtkikuun alkuun. Helsingin käräjäoikeus lupasi ilmoittaa kuukauden kuluttua, miten se suhtautuu puolustuksen tekemään vaatimukseen.

