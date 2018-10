Lääkärit testaavat mullistavaa leikkausteknologiaa Suomessa ensimmäisten joukossa – uusi laite korvaa mikroskoopit

Eksoskooppi on digitaalinen kamera, jota kirurgi käyttää leikkausalueen suurentamiseen mikroskoopin sijasta. Laitetta on testattu Euroopassa vielä vähän.

Ensin pienimmätkin leikkaukset tehtiin paljaalla silmällä. Sen jälkeen kehitys toi suurentavat luupit ja myöhemmin mikroskoopit.

Nyt teknologia on ottanut jälleen harppauksen eteenpäin. Hyvin merkittävän sellaisen, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevä neurokirurgi Martin Lehecka.

HUSin neurokirurgisella klinikalla testataan kahden viikon ajan laitetta, jonka uskotaan mullistavan neurokirurgian alan.

– En ehkä vertaisi siihen hyppyyn, joka oli, kun siirryttiin käyttämään mikroskooppeja, mutta ehdottomasti viimeisen 20 vuoden ajalta potentiaalisin uudistus alallamme, Lehecka toteaa.

Käytännössä tämä laite, eksoskooppi, on digitaalinen kamera. Se on suunniteltu korvaamaan leikkausmikroskoopit, joita neurokirurgit tällä hetkellä käyttävät suurentamaan leikkausaluetta.

Esimerkiksi Leheckan työnkuvaan kuuluu hankalia leikkauksia kallonpohjan aivokasvaimista erilaisiin aivoverisuonisairauksiin.

Eksoskoopissa digitaalinen kamera välittää kuvan isolle ruudulle, josta kirurgi voi seurata leikkausta. Mikroskooppia käyttäessään kirurgi katsoo leikkausaluetta okulaarien läpi – eli hieman samaan tapaan kuin katsoisi kiikareilla.

Lisäksi eksoskoopin kameraa liikuttaa robotti. Kirurgin ei tarvitse huolehtia kameran asennosta, sillä robotti seurailee kirurgin liikkeitä ja siirtää kameraa liikkeiden mukaisesti.

Katso yllä olevalta videolta, miten Martin Lehecka käyttää eksoskooppia leikatessaan välilevyn pullistumaa.

Huomattava ero työasennossa

Eksoskoopin merkittävä etu on se, että laite parantaa kirurgin työasentoa. Aiemmin kirurgi joutui katsomaan alaspäin, nyt asento pysyy suorassa.

– Ei tarvitse jännittää niska-hartia-seutua ja pystyy löytämään hyvän, tasapainoisen työskentelyasennon. Ilman muuta se helpottaa, kuvailee Lehecka.

Hän on tehnyt eksoskoopilla jo useita leikkauksia.

Lehecka arvelee, että eksoskoopin vielä kehittyessä se voi vapauttaa kirurgin sellaisiin operaatioihin, jotka eivät ole olleet aiemmin mahdollisia hankalan työasennon takia.

Toinen eksoskoopin tuomista hyödyistä on sen tarjoama kuva: sen laatu on Leheckan mukaan erittäin hyvä ja tarkka. Esimerkiksi kudokset näkyvät hyvin.

Eksoskooppi myös parantaa esimerkiksi värisävyä tai kontrastia tarvittaessa. Valaistuskin on parempi kuin mikroskoopilla leikatessa.

Tämä on tärkeää neurokirurgeille, jotka työskentelevät hyvin pienten rakenteiden kanssa.

Martin Lehecka leikkaa välilevyn pullistumaa. Katse on kohti isoa ruutua, josta pieni leikkausalue näkyy noin kymmenkertaisena. Kari Ahotupa / Yle

Eksoskoopin digitaalista kameraa liikuttaa robotti, joka tunnistaa kirurgin liikkeet. Robotti siirtää kuvakulmaa liikkeuden ilman, että kirurgin tarvitsisi huolehtia siitä. Kari Ahotupa / Yle

HUS on edelläkävijä

Eksoskooppi on ollut Euroopan markkinoilla vasta muutaman kuukauden ajan. Yhdysvalloissa laitteita on parisenkymmentä, mutta Euroopassa eksoskooppia on testattu vielä hyvin vähän.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri onkin ensimmäisten joukossa.

– Tietojeni mukaan Pohjoismaissa laitetta on kokeiltu yhteen tai kahteen selkäleikkaukseen, mutta me olemme tehneet sillä jo useita vaikeita kallonpohjan kasvainten leikkauksia, Lehecka kertoo.

Eksoskooppi on tällä hetkellä HUSin neurokirurgian klinikalla koekäytössä laitevalmistajalta. Mitä ilmeisimmin laite on vakuuttanut, joten meneekö se HUSin hankintalistalle?

– Tähän pyritään, vastaa neurokirurgian klinikan ylilääkäri Mika Niemelä.

Yhden eksoskoopin hinta on tällä hetkellä noin puoli miljoonaa euroa.

Niemelän mukaan lähes kaikki mikroskooppivalmistajat pyrkivät nyt tuomaan omia versioitaan eksoskoopeista. Tulevaisuudessa laite todennäköisesti korvaa leikkausmikroskoopit täysin.

Eikä neurokirurgia ole ainoa, joka eksoskoopista hyötyy. Myös muut mikrokirurgian alat, kuten korva- silmä tai plastiikkakirurgia, voisivat jatkossa siirtyä mikroskoopeista digitaaliseen kuvaan.