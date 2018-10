Poliisin kuvaukset paperittomista Seitsemän veljeksen tapaan nostatti myräkän: "Toin esille, minkälaisia esimerkkitapauksia meille tulee"

Helsingin kaupungin ja Helsingin poliisin paperittomia käsitellyt "Helsinkiin kadonneet" -seminaari on nostattanut äläkän sosiaalisessa mediassa poliisin tavasta esittää erilaisia esimerkkitapauksia paperittomista ulkomaalaisista.

Helsingin poliisin ulkomaalaisasioiden komisario Heli Aaltonen kertoi poliisin tekemästä ulkomaalaisvalvonnasta Aleksis Kiven päivän kunniaksi Seitsemän veljeksen esimerkein.

Esityksen kuvissa luonnehditaan esimerkiksi Juhania näin: "Vironvenäläinen duunari, veljeksistä vanhin, luonteeltaan äkkipikainen, määräilevä ja viinaan menevä, ollut töissä 6 kk suomalaisella rakennusfirmalla, asuu Tattarisuolla olevassa teollisuushallissa, josta on tehty 'luvaton asuntola', maksaa verot Suomeen".

Timo on puolestaan somali, jolla on kolme vaimoa. Hän on yksi veljeksistä, joille viina maistuu, joskin harvemmin. Hän on tullut Suomeen vaimon perässä (vaimo perheenkokoaja ja nykyään suomen kansalainen), saanut oleskeluluvan ja hakenut avioeron. Tämän jälkeen Timo on hakenut uuden vaimonsa Suomeen (perheenkokoajana) ja tämä on saanut oleskeluluva. Sen jälkeen Timo on tuonut kolmannen vaimonsa Suomeen ensimmäisen vaimon papereilla, hänellä ei ole lupaa eikä papereita. Lapsia Timolla on kaikkien kolmen vaimon kanssa.

Ja niin edelleen, voimalla seitsemän miehen – ja Ainon.

Veljekset ei enää supisuomalaisia

– Toin esille, minkälaisia esimerkkitapauksia meille tulee, ja että näin Aleksis Kiven päivänä jos kirjoitettaisiin Seitsemän veljestä uudelleen, niin veljekset saattaisivatkin olla maahanmuuttotaustaisia henkilöitä eikä suinkaan supisuomalaisia, kuvailee komisario Heli Aaltonen esitystään.

Muutama seminaarissa ollut pahoitti mielensä ja julkaisi Aaltosen esityksestä kuvia muun muassa Twitterissä. Nopeasti Aaltosen esitystä syytettiin etnisestä profiloinnista ja kuulutettiin rikosilmoituksen tekemistä.

Aaltonen sanoo, että hänen esityksensä kuvat on otettu sosiaalisessa mediassa täysin irti asiayhteydestään.

– Ennen kuin esitin ne, tein kaikille selväksi, että en halua millään tavalla olla rasisti enkä profiloida näitä ihmisiä.

– Nämä ovat vain satunnaisia esimerkitapauksia, ja jonkun ulkomaalaisen kansallisuus ja joku ammatti on keksitty hänelle, että minkälaisessa ympäristössä hän toimii. Luonnekuvaus on Juhanin niin kuin Aleksis Kivi on sen kirjoittanut.

Helsinkiin kadonneet -seminaarissa esiintyneen ulkomaalaispoliisin edustajan esityksen tarkoituksena oli esitellä ulkomaalaisvalvonnassa esille tulleita esimerkkitapauksia Aleksis Kiven päivän teeman kautta. Poliisi ei missään nimessä halua vahvistaa rasistisia stereotypioita.1/2 — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 10. lokakuuta 2018

Tarkoitus auttaa ymmärtämään erilaisia tilanteita

– Avasin tämän, kun pidin luentoani. Minkälaisia tapauksia valvonnan kautta löytyy: minkälaisia ihmisiä, minkälaisilla taustoilla – kansalaisuus voi olla mitä tahansa. Pointtina oli minkälaisesta ympäristöstä näitä löytyy.

Aaltonen kertoo, että useaan kertaan esityksen aikana hän toi esille sen, että esimerkkejä ei pidä ymmärtää väärin. Hän sanoi, että ne on tehty vain, jotta asia avautuisi paremmin, ja että asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä.

– Näiden tarkoitus ei ole mitään kansalaisuutta tai henkilöa profiloida, Aaltonen oli tähdentänyt.

Jo seminaaritauolla rauhoiteltiin mieliä

Aaltonen kertoo saaneensa seminaarissa palautetta heti henkilöiltä, jotka olivat pahoittaneet mielensä. Hän oli tauolla keskustellut heidän kanssaan erikseen.

– Mielestäni päästiin tauon aikana varsin hyvään yhteisymmärrykseen. Keskusteluun osallistui moni eri toimija ja seminaarissa ollut taho ja saatiin erinomaisen hyvä keskustelu ja ymmärrettiin toinen toisiamme – mutta se jäi varmaan näissä nettikeskusteluissa kokonaan kertomatta.

Kun Aallon esityskuvia on katsottu sosiaalisessa mediassa ilman, että luonnehdintoja on selitetty, myräkkä oli valmis.

– Ymmärrän, että asia on aiheuttanut kovastikin pahaa mieltä, mutta se ei todellakaan ollut tarkoitus, päinvastoin.