Helsingin piispan Teemu Laajasalon yrityksessä epäillään rikosta – Laajasalo myöntää kirjanpitorikkomuksen

Poliisi ei epäile Helsingin piispa Teemu Laajasaloa rikoksesta hänen aikaisemmista toimistaan Kallion seurakunnan kirkkoherrana. Poliisi on tutkinut Laajasalon luottokortti- ja matkalaskuihin liittyviä epäselvyyksiä. Asiasta ei siis ole käynnistetty esitutkintaa, eikä asia siirry poliisilta syyttäjälle.

Jo aikaisemmin Helsingin seurakuntayhtymän tilaamassa ulkopuolisessa tarkastuksessa todettiin, että Laajasalo oli toimittanut riittävät selvitykset luottokortin käytöstään. Laajasalo oli myös maksanut liian kalliista matkoistaan aiheutuneita kuluja takaisin seurakuntayhtymälle.

Helsingin poliisi tiedotti tänään asiasta (siirryt toiseen palveluun) mainitsematta Laajasaloa nimeltä, mutta asia selvisi Ylen tilaamista asiakirjoista.

Sen sijaan Laajasalon omistaman yhtiön kirjanpitoon liittyvä rikosepäily siirtyy syyttäjälle, koska yhtiön kirjanpitoon liittyvissä epäselvyyksissä on poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella syytä epäillä rikosta.

Esitutkinnassa selvisi, että yhtiön tilinpäätökset kolmelta eri tilikaudelta on tehty aikanaan puutteellisella aineistolla: kirjanpitoon on lisätty puuttuvia tositteita loppuvuonna 2017, minkä jälkeen nämä tilinpäätökset on laadittu uudelleen.

Yle uutisoi Laajasalon yrityksen epäselvyyksistä jo viime tammikuussa, kun toimittaja, Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen toi asian julkisuuteen.

Helsingin poliisille tehtiin tammikuussa 2018 useita tutkintapyyntöjä Laajasalon luottokortin käyttöön ja matkalaskuihin liittyvistä epäselvyyksistä. Samassa yhteydessä tehtiin tutkintapyyntö Laajasalon omistaman TL Opetus -yhtiön kirjanpidon ristiriitaisuuksista. Yksi tutkintapyynnön tekijöistä oli Johanna Korhonen.

Laajasalo myöntää kirjanpitorikkomuksen

Helsingin hiippakunnan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) piispa Teemu Laajasalo myöntää kirjanpitorikkomuksen ja sanoo olevansa pahoillaan.

– Kuten olen aiemmin julkisuudessa todennut, kirjanpidon hoidossa on ollut huolimattomuutta. Yrityksen kaikki velvoitteet on hoidettu, mutta myöhässä. Laiminlyönneillä ei ole saatu hyötyä. Se ei poista sitä, että olisi pitänyt olla huolellisempi, Laajasalo toteaa tiedotteessa.

Laajasalon mukaan hänen yrityksensä on ajettu alas eikä sillä ole toimintaa.

Helsingin tuomiokapituli ei kommentoi asiaa enempää, koska syyteharkinta liittyy Laajasalon aikaisempaan virkaan.

