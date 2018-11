Voiko säestäminen olla näin helppoa? Kokkolalaismuusikko rakensi välineet, joilla kuka vain saa soitettua sointuja – katso video

Nuottien oppimiseen ja soinnuilla säestämiseen tarvitaan jäätelötikun näköisiä puulastoja, "ääniharava", puunpalasia, värejä, eläimiä ja paloiksi sahattuja kellopelejä.

Kaikki lähti nuoteista, joiden opiskelu on kokkolalaisen soitonopettaja, muusikko Hannu Annalan mukaan monelle pakkopullaa. Kuitenkin nuottien lukutaito on kaiken avain.

Kitaransoittoa opettava mies alkoi jo vuosia sitten kokeilla normaalin nuottiopetuksen rinnalla kuva- ja värinuotteja. Kolminkertainen koodaus näyttää Annalan mukaan helpottavan monilla hahmottamista ja oppimista.

– Eläinkuva viittaa reaalisäveleen eli e-sävel on elefantti ja d on delfiini. Jokaisella nuotilla on myös sekä värikoodi että kirjain. Jokainen voi valita itselleen helpoimman seurattavan.

Nyt miehen innostus on laajentunut värisointuihin, joiden soittamiseen Annala on rakentanut sointukellopelin ja yksinkertaisen apuvälineen kosketinsoittimeen.

Kosketinsoittimesta irtoaa kolmisoinnun äänet puusta tehdyillä sointupainikkeilla. Kalle Niskala / Yle

Kokkolalaisessa Hollihaan alakoulussa kokeillaan jo Annalan sointukellopelejä. Oppilailla on edessään erivärisiä neliöitä, joissa on kiinni kolme metallikieltä. Annala on sahannut ja tuunannut neliöt oikeista kellopeleistä.

Sointu syntyy yhdellä napautuksella. Oppilaat soittavat kellopelin neliöpaloja Annalan rakentamalla ”ääniharavalla”. Lyömäpalikka näyttää T-kirjaimelta, jonka poikittaiseen puuosaan on kiinnitetty kolme nystyrää. Yksi napautus neliöpalaan saa kerralla soimaan kaikki metallilaatateli kolmisoinnun.

Lapset ja musiikkiin erikoistunut luokanopettaja Ilona Leimu ovat yhtä innoissaan.

– Tämä tuo aivan uuden ulottuvuuden. Nyt jo aivan nuoresta päästään käsiksi musiikin harmoniaan. Yleensä opettaja huolehtii säestämisestä pianolla tai kitaralla. Tällä tavalla jokainen voi laulaa ja säestää yhtä aikaa, kertoo Leimu.

Luokka on päässyt harjoittelemaan soittamista uudella tavalla muutaman kerran. Niklas Pahkala ja Venla Suonvieri ovat tyytyväisiä. Sointujen soittaminen ei tunnu hankalalta.

Pahkala haluaisi harjoitella enemmänkin tällä tavalla. Suonvieri miettii voivansa jopa harkita musiikkiharrastuksen aloittamista.

Luokanopettaja Ilona Leimu ohjaa Hollihaan koulun 1E -luokkalaisia musiikkituokiossa. Eturivissä soitetaan sointukellopelejä ja taaempana käytössä on kosketinsoitin, joka on varustettu sointupainikkeilla. Kalle Niskala / Yle

Oppilaat harjoittelevat nuotteja ja sointujen soittamista myös kosketinsoittimilla. Annala on rakentanut kiippareille ”sointutikkuja”. Hän on kiinnittänyt jäätelötikun kaltaisiin puulastoihin pienet puunpalaset, jotka vastaavat etäisyydeltään kolmisointujen koskettimia. Värikoodatut apuvälineet kiinnitetään tarroilla koskettimille.

Ilona Leimun tunnilla on etsiskelty sointuja ennenkin ja törmätty aina samaan ongelmaan.

– Monen mielestä on ollut vaikeaa venyttää sormia koskettimille. Tässä ei tarvita sellaista motoriikkaa. Kun painat koskettimen sijasta apuvälinettä, saat yhdellä painalluksella koko kolmisoinnun soimaan.

C-duurin komisointu c, e ja g soivat oranssia tikkua painamalla. Vihreästä löytyvät G-duurin g, h ja d. Punainen painaa f, a ja c-koskettimia eli F-duurin kolmisoinnun säveliä.

Senioritkin kokeilevat

Hannu Annalalla on syytä hymyyn. Tähän asti lähes kaikki suunnittelu- ja rakentamiskulut ovat menneet omasta pussista. Nyt opetushallitus on myöntänyt 20 000 euron hankerahan.

Kokkolanseudun opisto ja Pietarsaaren suomenkielinen opisto järjestävät Soiva-hankkeen rahalla kursseja ja työpajoja, joissa käytetään Annalan helppotajuisia menetelmiä.

– Kehittelemme laaja-alaista viriketoimintaa ja uusia musiikin opettamisen tapoja, sanoo Soiva-hankkeen koordinaattori, muusikko Jaakko Rosnell.

Kokkolassa on jo käynnissä senioreiden soittopaja. Vetäjä, yhteisömuusikko Miia Kaunisto kertoo, että ikäihmiset ovat aivan yhtä innoissaan kuin alakoululaiset.

– Myös seniorit hyötyvät siitä, että sointujen soittaminen onnistuu, vaikka sorminäppäryys ei enää olisikaan entisen veroista. Tämä on hauskaa yhdessä tekemistä, ja myös tehokasta aivojumppaa, Kaunisto sanoo.

Alakoululaiset treenaavat Hämä-hämä-häkkiä. Senioripajassa kokeillaan, kuinka irtoaa Emma-valssi.

Kaunisto lupaa, että jokainen onnistuu säestämään. Jos ei pysty itse, onnistuu avustajan auttamana.

– Jaakko Kullan pärjää oranssilla läpi. Siitä on hyvä aloittaa.