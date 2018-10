Analyysi: Pörssikurssit lähtivät alamäkeen, korot ja kauppasota pelottavat sijoittajia – mutta mitä tekee pörsseille IPCC:n ilmastoraportti?

Sijoittajat hermostuivat yöllä entistä enemmän tutuista huolenaiheista. Pidemmällä aikavälillä he saavat uutta ja isoa pohdittavaa kun ilmastonmuutos jakaa pörssiyhtiötkin voittajiin ja häviäjiin, kirjoittaa Talous ja arki -toimituksen päällikkö Teijo Valtanen.

Pörssikurssien vaihtelu on ollut viime vuosina verraten rauhallista ja luottamus matalaan korkotasoon suurta. Kun korot ovat olleet matalalla, osakkeisiin sijoittaminen on ollut houkuttelevaa.

Pörsseissä on eletty monta lihavaa vuotta. Nyt Yhdysvaltain keskuspankki on aloittanut koron nostot ja myös Euroopan keskuspankki on kertonut lopettavansa vaiheittain jättiläismäisen elvytyksensä.

Korkomarkkinoiden muutos on ollut tiedossa samoin kuin se, että USA:n ja Kiinan kauppasota uhkaa yhä kiihtyä ja heikentää maailmantaloutta ja sen myötä pörssiyhtiöiden menestystä monin tavoin.

Hermoilu kiihtyi yöllä

Mutta jotain tapahtui yöllä USA:ssa ja Aasiassa ja sen perään myös Euroopassa. Sijoittajat alkoivat myydä osakkeitaan halvemmalla, vaikka varsinaisesti uutta tietoa tutuista uhkakuvista ei tullut.

Se oli hermoilua, joka johtuu jo pidempään kasvaneesta huolestuneisuudesta. Kun on mennyt pitkään hyvin ja epävarmuuksia on näköpiirissä, on seuraava isompi alamäki päivä päivältä lähempänä.

Viime yön ja tämän päivän kurssimuutoksilla ei asiantuntijoitten mukaan ole mitään tekemistä sen kanssa, että YK:n alainen ilmastopaneeli julkaisi maanantaina raportin, jonka mukaan ilmaston kohtalokkaan lämpenemisen torjunta edellyttää rajuja toimia.

Vaikka päiväkohtaiset kurssimuutokset eivät vielä kytkeydy tähän näkymään, odotettavissa on sijoittajille jännittäviä aikoja. Eikä silloin ole kysymys yleisestä markkinatunnelmasta vaan yhtiö- ja toimialakohtaisista näkymistä, jotka voivat olla erittäin hyvä tai huonoja.

IPCC:n raportin analysointi pörssimarkkinoiden kannalta on vaikeaa ja kestää aikansa, mutta vaikutukset yritysten toimintaan ja talouteen pidemmällä aikavälillä voivat olla suuret.

Toiset yhtiöt hyötyvät, toiset kärsivät. Kokonaan uusia toimialoja voi syntyä entisten tilalle, jos kuluttajat muuttavat käyttäytymistään ja yhteiskunnat alkavat verotuksella ja muilla toimilla tosissaan torjua ilmastonmuutosta.

Mitä sitten kun kuluttajat muuttavat tapojaan?

Kun pörssiyhtiöt taas kohta kertovat tulevaisuuden näkymistään, moni sijoittaja arvioi niitä myös ilmastonmuutoksen vaikutusten kannalta. Suoria vaikutuksia päiväkohtaisiin kurssivaihteluihin ei ole vielä näkyvissä, mutta IPCC:n raportti herättää paljon kysymyksiä.

Mitä sitten kun kuluttajat oikein tosissaan päättävät välttää hiilijalanjälkeä, muuttavat matkustamistaan, asumistaan ja syömistään? Mitä sitten, jos yhteiskunnat alkavat toden teolla rangaista hiilipäästöistä ja palkita niiden torjumisesta.

Suuret institutionaaliset sijoittajat - kuten miljardeja sijoittavat eläkeyhtiöt - ovat ottaneet ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan jo kauan ja laatineet kestävää kehitystä tukevia periaatteita.

Ne on kuitenkin laadittu siltä pohjalta, että ilmaston lämpeneminen halutaan pitää alle kahdessa asteessa. IPCC:n maanantaina julkaistu raportti tähtää siihen, että lämpeneminen on saatava pysymään alle 1,5 asteessa. Se kiristää hiilidioksidipäästöjen alentamisen tavoitetta merkittävästi.

Pörssiyhtiöille ja sijoittajille ilmastonmuutos voi olla paitsi uhka myös mahdollisuus. Jos sijoittajien raha jatkossa kanavoituu entistä paremmin sellaisiin yhtiöihin, jotka pystyvät torjumaan ilmaston lämpenemistä, voivat osakemarkkinoiden uusista tuulista hyötyä kaikki ihmiset.

