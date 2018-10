Sankka sumu vyöryi Helsinkiin mereltä – luultiin jopa savuksi, palokunta lähti turhaan paikalle

Suomen länsi- ja etelärannikolla on tänään havaittu runsaasti sumua, joka on ajautunut mereltä rannnikkoseudulle. Lämpötila on saattanut äkisti pudota sankan sumupilven vaikutuksesta.

Helsingin valtasi torstaina 11.10. upea merisumu. Ylen linkkitornin kameran kuvaa kohti Etelä-Haagaa.

Kyseessä on melko tavanomainen sääilmiö varsinkin syksyisin, kun ilmamassa on lämmintä ja yöt ovat viileitä, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela.

– Jos sumu sattuu väärään aikaan väärään paikkaan, se hillitsee aika tehokkaasti lämpötilan nousua. Tänään selkeimmillä alueilla, esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla, on käyty melkein 16 asteessa. Länsi-Suomessa puolestaan sumupilvialueella on jääty 10 asteen tienoille, Koskela sanoo.

Helsingin Kalasatama 11. lokakuuta. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Hänen mukaansa sumua pääsee juuri öisin kehittymään sopivissa olosuhteissa syksyisin. Sumupilvi ei välttämättä hälvene myöskään päiväsaikaan, mikä voi laittaa lämpötilaennusteet uusiksi.

– Pilvisyyden kanssa voi olla hiukan arpapeliä. Riippuu ihan siitä, mihin pilvisyyttä kehittyy ja mihin tulee sitten rakoja pilvipeitteeseen. Sumupilven ennustaminen on näissä syksyisissä olosuhteissa aika haastavaa. Pilvi voi hälvetä tai sitten ei hälvene. Lämpötiloihin voi tulla melko isojakin heittoja, Koskela kertoo.

Keravan hätäkeskus sai tänään iltapäivällä kello kahden jälkeen hälytyksen sankasta savusta ja mahdollisesta tulipalosta, mikä osoittautui lopulta hernerokkasumuksi ja siten vääräksi hälytykseksi.