”Kun Yhdysvallat aivastaa, muu maailma vilustuu” – analyytikot rauhoittelevat kurssilaskun aiheuttamaa pelkoa

Yhdysvalloista alkanut pörssikurssien lasku on heijastunut nopeasti Aasiaan, Eurooppaan ja myös Suomeen. Asiantuntijoiden mukaan osakemarkkinoilla on aiemminkin nähty heiluntaa.

Maailman osakemarkkinat laskivat tänään alimmilleen puoleentoista vuoteen, kun Yhdysvalloista alkanut pörssikurssien lasku heijastui niin Aasian kuin Euroopankin pörsseihin. Helsingin pörssi on ollut torstaina alle kahden prosentin laskusuunnassa.

Markkinoita ovat hermostuttaneet muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kommentit Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koronnostosuunnitelmista. Lisäksi Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppakiistat luovat markkinoille turbulenssia.

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen arvioi, että markkinaheilahteluissa yhdistyy monta tekijää vahvan nousukauden jälkeen, ja lopputuloksena on ryminää.

– Vielä ei voi vetää johtopäätöksiä siitä, että kymmenen vuoden nousumarkkinat olisivat tiensä päässä. Hermostuneisuutta on tietenkin ilmassa, kun takana on niin pitkä nousukausi, Suominen sanoo.

Hänen mukaansa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen nousua on ollut poikkeuksellisen pitkään, jonka takia markkinoilla mietitään herkemmin käänteen mahdollisuutta.

– Kaikki tietävät, ettei nousu voi jatkua ikuisesti ja on yllättävää, että nousu on jatkunut näin pitkään. Mutta onko tämä niin vakavaa, sitä on liian aikaista sanoa.

”Välillä tulee takapakkia”

OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen toteaa, ettei maailmantalous toistaiseksi näytä mitenkään huolestuttavalta. Yhdysvaltojen talouskehitys on hänen mukaansa yhä vahvaa ja sama jatkunee myös ensi vuonna. Siksi Suomen ja muun Euroopan näkymät ovat varsin hyvät ensi vuonnakin.

– Kun Yhdysvallat aivastaa, niin muu maailma vilustuu, joten siinä mielessä vaikutukset leviävät kaikkialle, Heiskanen sanoo.

– Toki suhdannehuippu on niin lähellä, että se voi aiheuttaa hermoilua kasvun hidastumisesta.

Myös S-Pankin Lippo Suominen arvioi, että kovin talouden nousu on kuitenkin takanapäin. Hänen mukaansa heilunta on palannut markkinoille vähän pysyvämmin, kun vietetään taloussuhdanteen loppuvaiheita.

– Välillä tulee takapakkia, ei se ole mitään uutta, Suominen rauhoittelee.

OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen pitää maailman osakemarkkinoiden sukeltamista pikemminkin lyhytaikaisena oikean kurssitason hakemisena.

– Tottakai sijoittajan pitää miettiä, mitä tämä itselle merkitsee, mutta talouteen tällä ei ole suoraa vaikusta. Markkinat peilaavat talouden näkymiä ja haetaan oikeaa tasoa, mutta kyse ei ole sellaisesta vaihtelusta, jolla olisi talouteen vaikutusta.

Analyytikot toteavat, ettei osakekurssien viimeisimpien heilahtelujen takia kannata erityisesti hermostua. Kaksikon mukaan osakemarkkinoilla on aiemminkin nähty heiluntaa ja tulevaisuudessakin sitä tapahtuu.

Ilmastoraportilla ei vaikutusta

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n maanantaina julkaisemalla raportilla ei taloustietäjien mukaan ole vaikutusta pörssiheilahteluihin.

Heiskasen mukaan raportti ei ole ollut tekijä tuoreimmassa osakehuojunnassa, vaikka se onkin tärkeä teema sijoitusmarkkinoilla ja vaikuttaa sijoittajien valintoihin. Myöskään Suominen ei näe, että IPCC:n raportti olisi suoranaisesti vaikuttanut markkinaheilahdukseen.

– Raportin voi nähdä talouspositiivisena siten, että se johtaa uusiin investointeihin, kun monet yritykset juuri nyt miettivät ympäristötehokkuuttaan.

