Salaa julkaistusta aikuisen naisen blogista tulikin suosittu: "Meidän naisten tulisi enemmän arvostaa itseämme"

Tuulanneli-blogia ei olisi välttämättä koskaan syntynyt, jollei vaasalainen Tuula Perälä olisi päättänyt lopettaa parikymmenvuotista uraansa yrittäjänä. Vuosi oli 2014.

Kauniit kuvat ja visualistin silmä veivät hänet ensiksi kuviin keskittyvän Pinterestin maailmaan.

Sitten hän löysi suomalaisia aikuisten naisten blogeja ja kiinnostui. Perälä alkoi ajatella, että voisihan sitä koittaa itsekin.

– Aluksi mä kuvasin kukkia ja mehiläisiä ja merenrantaa, heiniä. Ja niihin sitten sopivat tekstit, muistelee Perälä.

Salapostauksia

Ensimmäiset postaukset Perälä teki vähän kuin salassa, mutta sana alkoi kiiriä. Perälän tuttavat saivat vihiä, että hän pitää blogia.

Tuttavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että kukat ja kasvit eivät olleet Perälän ominta aluetta. Naisen kiinnostuksen kohteet kun löytyvät muodista, kosmetiikasta ja hyvinvoinnista.

– Sitten rupesin kuvaamaan asuja. Ensimmäiseksi tulivat päättömät asukuvat.

Perälä ei halunnut aluksi olla kasvoillaan esillä, mutta loppujen lopuksi oman itsensä esille tuominen ihan kokonaan ei tuntunutkaan enää hankalalta. Kolmen kuukauden bloggaamisen jälkeen asukuvissa näkyivät jo kuvattavan kasvotkin.

Tuulannelin blogissa on postauksia muun muassa muodista ja hyvinvoinnista. Terhi Varjonen/Yle

Aikuiset naiset löysivät aikuisen naisen blogin

Oman itsensä likoon laittaminen kannatti ja Tuulanneli-blogi alkoi kiinnostaa tuttavapiirin ulkopuolellakin. Muun muassa indiedays-alusta kutsui Perälän mukaan yhdeksi bloggaajaksi. Valtakunnallinen näkyvyys kasvatti blogia lukevien määrää. Palautetta ja kommentteja tulee runsaasti.

Tuulannelin blogissa keskitytään aikuisen naisen juttuihin, muotiin, hyvinvointiin. Kaikki lähtee pitkälti Tuulan omasta elämästä. Esimerkiksi asukuvauksissa käytettävät asut ovat sellaisia, joita naisen omastakin vaatekaapista löytyy.

– Mä olen 50+ ja olen kiinnostunut tästä hetkestä ja siitä mitä tapahtuu. Aikuisten naisten blogien suosio kertoo siitä, että jokaiselle pitää olla jotakin. Ei some ole pelkästään nuorten, sanoo Perälä.

Somessa ovat nuoret ja vanhat

Sometutkija ja sosiaalipsykologian tohtori Suvi Uski tutkii sosiaalista mediaa monesta näkökulmasta ja myös hän on huomannut aikuisten naisten blogien suosion.

Sosiaalinen media liitetään usein vieläkin nuorten maailmaan kuuluvaksi, mutta totuus on toinen. Uskin mukaan ikä ei ole ratkaiseva tekijä sille, mitä somessa tehdään. Sen sijaan eroja on siinä, miten nuoret ja varttuneemmat käyttävät eri viestintämuotoja.

– Nuoremmat ihmiset käyttävät erilaisia viestintämuotoja kuten Whatsappia, Telegramia tai Messenger-tyyppisiä. Snapchatia, Instagramia, missä pystyy vähän hassuttelemaan ja lähetetään paljon viestejä. Tämmöinen käyttötapa ei varttuneemmassa väestössä näy tai ainakaan, että ne olisivat yhtä hulvattomia ne sisällöt, kertoo Uski.

Tuula Perälä on kirjoittanut blogia yli neljä vuotta. Terhi Varjonen/Yle

Ihan kaikkea ei Tuula Perälä blogissaan näytä. Esimerkiksi oma koti näkyy korkeintaan ruokakuvauksissa taustana ja silloinkin hyvin vähän.

– Onhan se kumminkin vähän siloiteltu kuva. En halua kaikkea tuoda sinne, eikä ole tarviskaan, kertoo Perälä.

Perheestä julkisuudessa näkyy amerikanstaffordshirenterrieri Hans ja aviomies esiintyy teksteissä nimellä Muru. Aviomies ottaa kuvat blogiin.

"Meillä on erilaiset elämät ja elämäntilanteet"

Sometutkija Suvi Uski sanoo, että aikuisten naisten blogit ovat osa yleistä trendiä, joka liittyy lifestyle-sisältöihin. Tärkeää on myös samaistumisen kokemus.

– Ihmiset ovat kiinnostuneita toisten ihmisten elämänvalinnoista liittyen kauneuteen, muotiin, asumiseen, sisustamiseen. Aikuisten naisten blogeilla on ihan selkeästi oma kohderyhmä. Nuorempien lifestyle-kuviot ovat erilaisia kuin aikuisempien ihmisten, sanoo Uski.

Sosiaalisessa mediassa sisältöjä on valtavasti ja lukija luonnollisesti poimii sieltä ne sisällöt, jotka häntä kiinnostavat.

– Meillä on hirveä tietotulva koko ajan monesta asiasta ja kohdentaminen on paikallaan. Meillä on erilaiset elämät ja elämäntilanteet ja niihin sitten etsitään sellaisia sisältöjä, jotka resonoivat ja tuntuvat omilta sekä oman elämän kannalta tärkeiltä, jatkaa Uski.

Blogimaailma tutuksi lukien ja opiskellen

Bloggaaja Tuula Perälä on ollut aina kiinnostunut valokuvaamisesta ja kiinnostus kuvaan hänet someenkin toi. Vaikka aviomiehen kädenjälki näkyykin kuvissa, on myös Perälä itse tottunut kameran käyttäjä. Hän on opetellut, kokeillut ja kouluttautunut.

Myös digitaalisen maailman lainalaisuudet on täytynyt opetella, jotta some-maailman käyttäytymistä voisi ymmärtää. Ja ottaa myös hyödyn siitä irti. Neuvoja ja apuja on tullut runsaasti myös muilta bloggareilta.

– Olen huomannut, että verkostoituminen on tässäkin tärkeää. Olen tutustunut moniin ihmisiin ja muut bloggarit ovat ottaneet minut avosylin vastaan. Minulla on tosi hyviä ystäviä ja kavereita blogimaailmasta, iloitsee Perälä.

Keväällä tulee viisi vuotta blogin perustamisesta. Kirjoittaminen tuntuu Perälän mielestä edelleen hyvältä.

Jos jotain agendaa postauksista haluaa etsiä, niin se on aikuisen naisen esille tuominen.

– Meidän naisten tulisi enemmän arvostaa itseämme, koska jokainen on arvokas yksilö. Kannattaisi korostaa omaa tyyliä ja omaa olemusta - siitä lähtee hyvä olo ja siitä tulee se sisäinen hehku. Minä buustaan blogissani muita ja itseäni, sanoo Perälä.