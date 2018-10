Vietä syysloma lähellä – Se on kätevää ja helpottaa ilmastotuskaa

Katso kolme koko perheen tärppiä kotimaan matkakohteista. Nauti taiteesta, historian havinasta ja urheilusta. Junalla matkustaminen on ekologisin vaihtoehto.

Senni Tuomi pystyttää työpajaa Espoon modernin taiteen Emma-museoon. Se on osa syyslomaviikon ohjelmaa, (siirryt toiseen palveluun) jonka toteuttavat Aalto yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat.

– Minun työpajassani tutkitaan Emman ihmeotuksia valojen ja varjojen kautta. Lopuksi tehdään omat otukset täällä pajassa.

Aalto yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelija Senni Tuomi näyttää, miten varjoteatteri syntyy. Jari Kovalainen / Yle

Tuomen ihmeotusten paja aukeaa vasta torstaina, mutta paikalle osuneet Sysimetsän ja Jaatisen perheet pääsevät testaamaan sitä etujoukossa. Äideistä on kätevää, että lapsille on tekemistä lähiympäristössä, sillä lapsiluvun kasvettua molemmissa perheissä on vähennetty ulkomaan matkailua.

– Tällä hetkellä matkustamme paljon minun ja mieheni vanhempien mökeille Länsi-Suomen saaristoon. Sinne on helppo mennä ja paikka on tuttu, joten lapset nukkuvat hyvin. Se on oikeasti lomaa kaikille, Kukka-Maaria Sysimetsä sanoo.

Tässä valmiit taideteokset! Vasemmalla Kukka-Maaria Sysimetsä, Ilona, Eemeli ja Valtteri. Oikealla Nora Jaatinen, Elias ja Matias. Jari Kovalainen / Yle

Yle kertoi perjantaina, että lämmin kesä lisäsi kotimaan matkojen määrää. Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan touko-elokuussa tehtiin yli kolme miljoonaa maksullisen yöpymisen sisältävää kotimaan matkaa. Kasvua (siirryt toiseen palveluun) oli viisi prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017.

Lähimatkailu on hyvä vaihtoehto niille, joita ilmastonmuutos huolestuttaa, ja toisaalta kätevää myös lapsiperheille. Pitkät lennot voivat olla raskaita lapsille, ja koneen laskeutuminen voi tuntua ikävältä pikku-korvissa.

Seitsenkuinen Ilona-vauva seuraa tarkasti tapahtumia äitinsä Kukka-Maaria Sysimetsän sylistä. Kaksivuotias Eemeli pärjää jo melkein omillaan. Jari Kovalainen / Yle

Historian havinaa ja kauhuja Turun linnassa

Myös Turun linnan (siirryt toiseen palveluun) historiallisessa ympäristössä riittää jännittävää tekemistä syyslomaviikolla. Pikku-ritarikierroksia suositellaan neljä vuotta täyttäneille, mutta kaikki halukkaat pääsevät mukaan vanhempia myöten.

– Pikku-ritarikierroksille tulee usein aikuisia ja isovanhempiakin, jotka haluavat myös olla ritarikaavuissa, kertoo Turun linnan museoassistentti Antti Solin.

Turun linnan museoassistentti Antti Solin. Paula Collin / Yle

Historian kauheuksia -kierroksella on kuitenkin 11 vuoden ikäraja. Tämä teema on tullut ohjelmistoon yleisön pyynnöstä. Mitä aikuiset edellä, sitä lapset perässä.

– Kun me järjestämme aikuisille kauhukierroksia, lapsetkin haluavat sellaisille. Aikuisten kauhukierros on oikeasti hurja ja pelottava, joten teimme lasten version siitä. Se on sopivalla tavalla viihdyttävä ja karmiva kierros 4–6-luokkalaisille ja yläkouluikäisille, Solin sanoo.

Matkusta ekologisesti junalla

Jos haluaa matkustaa Turkuun kokemaan historian kauhuja mahdollisimman ekologisesti, kannattaa valita juna.

– Vihreällä sähköllä kulkevalla junalla ei laskennallisesti ole hiilidioksidipäästöjä, sanoo Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen kehittämispäällikkö Ari Nissinen.

Hän on laatinut Ylelle laskelman, jonka mukaan esimerkiksi Helsingistä Turkuun bussilla matkustava kerryttää hiilidioksidipäästöjä 18 kiloa. Laskelman oletusarvot ovat jutun lopussa.

Henkilöautolla päästöjä kertyy 52 kiloa, mutta päästöt vähenevät 14 kiloon, kun autossa on neljä ihmistä yhden sijaan.

Henkilöauto on siis parempi vaihtoehto kuin bussi, kunhan autossa on riittävästi matkustajia.

Lähde: Suomen ympäristökeskus, Ari Nissinen Yle Uutisgrafiikka

Myös Nora Jaatisen perhe on tehnyt viime aikoina autoreissuja. Lapset, rattaat ja muut pakaasit on helppo pakata autoon, jolla ajetaan suoraan kotiovelta määränpäähän.

– Nyt lentomatkustamista on karsittu pääasiallisesti lasten takia, mutta toki sillä on merkitystä, että hiilijalanjälkeä muodostuu vähemmän, Jaatinen pohtii.

Kolmevuotias Matias saa liimauksessa apua museolehtori Maria Vähäsarjalta (vas.) ja äidiltään Nora Jaatiselta (oik.). Myös puolitoistavuotias Elias pöydän päädyssä osallistuu askarteluun Espoon Emma-museossa. Jari Kovalainen / Yle

Laskettelua Levillä – millaisilla päästöillä?

Tänä vuonna syyslomaa voi viettää myös Levillä lasketellen, sillä rinne on jo avattu. Tänä vuonna se tehtiin ennätyksellisen varhain viime talvelta säästetyn lumen avulla.

Levin eturinteen puolivälin korkeudelta voi laskea lumista kaistaa, joka on noin neljänkymmenen metrin levyinen ja puolen metrin paksuinen.

Erityisesti pitkällä matkalla, esimerkiksi Helsingistä Leville, kannattaa miettiä liikenteen päästöjä.

Ari Nissisen laskelman mukaan junan ja bussin yhdistelmä kuormittaa ympäristöä vähiten. Junalla Helsingistä Rovaniemelle ja sieltä bussilla Leville matkustava aiheuttaa 18 kiloa päästöjä.

Jos matkan Helsingistä Kittilään taittaa bussilla ja sieltä loppumatkan taksilla Leville, päästöjä syntyy 115 kiloa.

Kun taas henkilöautolla lähtee matkaan neljä ihmistä, jokainen kerryttää hiilidioksidipäästöjä 84 kiloa. Yksin autoileva puolestaan aiheuttaa 306 kiloa päästöjä.

Lähde: Suomen ympäristökeskus, Ari Nissinen Yle Uutisgrafiikka

Hieman yllättävää on se, että jopa lentäminen Leville on ilmaston kannalta parempi vaihtoehto kuin yksin ajaminen.

Lentomatka Helsinki-Vantaalta Kittilään aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 216 kiloa henkilöä kohden. Luku sisältää siirtymiset taksilla Helsingistä Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Kittilän kentältä Leville. Tuloksena on 90 kiloa vähemmän päästöjä kuin yksin autoillessa syntyy.

Joka tapauksessa lasketteluloma Levillä kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin loma Alpeilla.

Esimerkiksi lennot Itävallan Innsbruckiin ja sieltä taksimatkat Hintertuxiin aiheuttavat 376 kilon hiilidioksidipäästöt.

Lähde: Suomen ympäristökeskus, Ari Nissinen. Yle Uutisgrafiikka

Nissinen käytti laskelmassaan lähteinä autovertaamo.trafi.fi- ja ilmastodieetti.fi-sivustoja sekä Finnairin päästölaskuria. Laskelmissa ei ole huomioitu sitä, että yläilmakehässä syntyvät reaktiot voivat vahvistaa kasvihuoneilmiötä kertoimella 2–2,4. Polttoaineiden valmistuksen päästöksi oletettiin 20 % suorista päästöistä. Automatkalla neljän henkilön kohdalla polttoaineen kulutuksen oletettiin kasvavan 10 %. Laskelmissa käytettiin henkilöautoa, jonka CO2-päästöt ovat 130 g / km ja taksina isoa farmarimallia. Laskelmissa ei ole huomioitu kulkuneuvojen, -väylien ja asemien valmistusta.