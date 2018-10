Suomessa esiintyy "maailman nopein" pianisti, mitä siitä pitäisi ajatella? Testasimme Guinnessin ennätyksen, katso video

Konserttiesittely alkaa seuraavasti:

Maailman nopeimmaksi kevyen musiikin pianistiksi nimetty unkarilainen Peter Bence saapuu konsertoimaan Suomeen lokakuussa.

Väsynyt markkinointikikka, huokaavat useimmat, joille musiikkimaailma on edes etäisesti tuttu.

Ajatus maailman nopeimman pianistin tittelistä on naurettava, mutta niin vain unkarilaista Peter Benceä sellaiseksi kutsutaan. Guinnessin ennätyksen vuonna 2012 rikkonut pianisti esiintyy Suomessa, Helsingin Savoy-teatterissa perjantaina.

Itse tuote ei liity lainkaan nopeasti soittamiseen.

Bencen tavaramerkki on listahittien muuttaminen tarttuviksi soolopianokappaleiksi. Sovitukset muun muassa Michael Jacksonin, Queenin ja Sian suosikkiraidoista ovat keränneet yli 350 miljoonaakatselukertaa Youtubessa ja Facebookissa.

Bencen versio (siirryt toiseen palveluun) Despacitosta on klikattu auki lähes 30 miljoonaa kertaa. Ei ihme, sillä coveri on hauska, tarttuva ja taiturillinen.

Suuruuden tuntua Bence lisää efekteillä, esimerkiksi looperilla. Toton Africa soi (siirryt toiseen palveluun) täyteläisesti tuttua komppia myöten.

Peter Bence esiintymässä Proms-festivaalilla Royal Albert Hallissa 9. syyskuuta 2017. Jo Hale / Getty Images

Fiksu kaveri ottaa hyödyn irti tittelistään

Pianisti Jukka Nykänen tunnistaa kiusaantuneisuuden, joka syntyy huonosti istuvasta markkinointijargonista. Esimerkkinä sellaisesta käy, no, vaikkapa titteli maailman nopein pianisti.

– Ensireaktio on, että äh, väsähtänyt ja kuiva lausahdus. Toisaalta sitä on turha ottaa liian vakavasti. Juuri tämän pianistin juttu on luojan kiitos makea, Nykänen hymyilee.

– Hänen show'ssaan ei olisi mitään mieltä, jos ideana olisi yrittää todistella soittonopeutta.

Nopeus on muusikolle työkalu, ei taituruuden mittari, vaikka vikkelät sormet toki ovat hyvän soittajan kykyjä. Äärimmilleen viety nopeus kuulostaa usein suttuiselta ja epätasapainoiselta.

– Virtuositeetti on vaivattomuutta ja helppoutta. Nopeuden sijaan ratkaisevia tekijöitä ovat selkeys ja sävelten eroteltavuus. Silloin vähän hitaammin soitettu kohta saattaa jopa vaikuttaa nopeammalta, Nykänen toteaa.

Samaan aikaan Nykänen korostaa vaihtelun virkistävyyttä oikeastaan kaikessa, mikä liittyy musiikkiin. Juuri vaihtelevuuden kannalta Bencen työ listahittien parissa on merkittävää, eikä sen edessä ole paatuneimmaankaan muusikon syytä nyrpistellä.

Vanhanharmaat muusikot kutristelemassa kulmiaan parrasvaloissa paistattelevan viihdeartistin varjossa olisi toisaalta oiva asetelma totuudesta ammentavalle pilakuvalle.

– Ammattilaiset saattaisivat mutista, että tällaisen vuoksi ihmiset luulevat, että Bence olisi absoluuttisesti maailman nopein pianisti. Uskoisin ennemmin, että yleisö tajuaa, mikä merkitys on Guinness World Recordsilla.

– Kannattaa mieluummin ajatella, että okei, ei hän välttämättä ole maailman nopein pianisti, mutta hänellä on tällainen titteli, mikä on aika hauskaa. Fiksu kaveri osaa ottaa hyödyn irti näkyvyydestä.

Jukka Nykänen The Fabulous Bäckström Brothers Show'n harjoituksissa huhtikuussa 2017. Joni Tammela / Yle

Tiedottaja perustelee valintojaan

Savoy-teatterin konsertin järjestäjä on Eastway Live. Tiedottaja Tomi Lindblom kertoo, että lehdistötiedote, jota siis käytetään Bencen tapauksessa sellaisenaan myös konserttikuvauksessa, perustuu artistin edustajien toimittamaan materiaaliin.

– Emme voi tuottaa tekstiä omasta päästämme, hän sanoo.

Bencen tapaus oli siinä mielessä kinkkinen, että pianisti saattaa olla monelle tuttu sosiaalisesta mediasta, mutta toisaalta hän esiintyy Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

– Tiedotuskärjeksi valittiin siksi ensinnäkin se, että kysymyksessä on Youtube-sensaatio, mutta myös se, että Bence on nimenomaan tämä artisti, joka on todettu maailman nopeimmaksi pianistiksi.

Lindblom huomauttaa, että mikäli yleisölle olisi kerrottu ihan vain, että Peter Bence tulee Suomeen, kukaan ei olisi osannut yhdistää henkilöä hittisovitusten tekijäksi. Markkinointikoneisto kieltämättä onnistui: Savoy-teatterin keikka on loppuunmyyty.

– Bencellä on toinen keikka maaliskuussa. Siinä lähtökohdaksi tuli se, että kyse on pianistista, jonka lokakuinen keikka myi loppuun. Silloin voimme siis jo lähteä siitä, että ihmiset tietävät paremmin, kenestä on kyse, Lindblom sanoo.

Vain 12 nuottia maailmanennätyksestä

Maailman nopeimman pianistin titteli herättää ristiriitaisia tunteita. Päätimme testata Guinnessin ennätyksen pitävyyttä ja pyytää pianisti Jukka Nykästä nakuttamaan yhtä ja samaa säveltä minuutin ajan niin nopeasti kuin mahdollista.

Suorituksen voit katsoa videolta, joka käynnistyy tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Bencen maailmanennätys on vuodelta 2012. Tuloksena oli 765 iskua minuutissa. Nykänen valmistautui epäviralliseen maailmanennätysyritykseen korostetun huolettomasti. Suoritus tehtiin takki päällä kulttuuritalo Martinuksessa Vantaalla.

Korvakuulolta Nykäsen suoritus kuulosti pitkälti samalta kuin Bencen suoritus kuusi vuotta aiemmin (siirryt toiseen palveluun). Nykäsen iskut erottuivat hyvin toisistaan, eikä tahti hyytynyt loppua kohden.

Pianolla on merkitystä, kun tarkoitus on painaa kosketin mahdollisimman monta kertaa alas minuutin aikana. Merkistä ja mallista riippuen pianon koskettimissa voi olla kevyt tai raskas tuntuma. Lotta Sundström / Yle

Maailman nopein pianisti selvisi testistä hädin tuskin voittajana. Nykäsen iskumääräksi laskettiin 753 eli vain 12 iskua vähemmän kuin Bencen ennätysvedossa. Benceä edeltävä ennätys oli vain 669 iskua minuutissa. Nykäsen iskujen epävirallinen laskenta tehtiin videotallenteelta.

Sinänsä yhden koskettimen painaminen alas mahdollisimman monta kertaa minuutin aikana on älytön tapa mitata pianistin nopeutta. Sillä ei ole mitään tekemistä musiikin kanssa, eikä testissä menestyäkseen tarvitse olla pianisti.

Nykäselle ei tule mieleen kappaletta, jossa tarvitsisi ennätyksessä käytettyä tekniikkaa. Tai no, Maurice Ravelin pianokappaleessa Alborada del gracioso, Narrin aamulaulu, on samankaltaista tikutusta, mutta yhdellä kädellä soitettuna.

Toisaalta esimerkiksi Daruden Sandstormia voisi tykitellä menemään juuri tällä tekniikalla, mutta silloin kysymys taitaisi olla kuriositeetista.

Brändin luomisen taito puuttuu monilta

"Maailman nopein pianisti" ei välttämättä ole maailman nopein pianisti, mutta titteliä Bencellä on oikeus käyttää, kun kerran Guinnessin ennätysten kirjaan tieto on painettu.

Sen päälle rakennettu brändi virtuoosisesta kevyen musiikin pianistista on vetänyt puoleensa valtavan määrän seuraajia.

Siitä sopisi napata parhaat oivallukset klassisen musiikin puolelle. Muusikoiden pitäisi markkinoida itseään paremmin.

– Ujous asian suhteen on perua siitä, ettei ulkoisia seikkoja haluta korostaa, sillä ikään kuin vain musiikki, siis teokset, ratkaisisivat, Nykänen sanoo.

Varmasti myös Bence asettaa musiikin itsensä edelle. Kokonaisuuteen hän ripottelee glitteriä päälle. Moisen reseptin arvoa nostaa se, että hänen konsertteihinsa päätyy ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin pianomusiikista välittäneet.

Musiikin maailma saattaa samalla avautua uudella tavalla.